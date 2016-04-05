Hotab написав:Та і взагалі в ефірі багато нашої авіації. Не кажучи вже, що я часто бачу її всюди на землі. Але інколи там, що і подумати не можна її там сховати)). Ці рашистсткі йолопи налапшали своїм, що на другий день знищили нашу авіацію, тепер їм "якось невдобно".
Наших дійсно багато літає, я навіть не чекав на таке. Коли знищували відому переправу біля Білогорівки то над нами кілька днів раз 5-7 на день літали Су-25 парами туди. Бачив і Міги-29 і Су-27.
Солдат Петренко бере автомат і біжить в точку А, сектор його обстрілу такий-то. Солдат Іваненко бере гранатомет і біжить і точку Б, веде вогонь виключно по броньованій техніці. Лейтенант Сидоренко вскриває склад зброї і роздає зброю Петренку і Іваненку. І т.д.
План "типу А" звичайно був. Плану "типу Б" не було. Причому "План Б" це не просто план, тому що на складі має бути гранатомет. Такий "план" повинен бути підготовлений і продуманий наперед.
Ви впевнені, що "плану "типу Б" не було"? Вам про це Генштаб особисто доповів?
prodigy написав:.......... думаю, надо навсегда прекратить мусолить тему сдачи юга и подготовки к войне в частности... западные разведки давали Украине неделю, максимум 10 дней (они там все лохи?) считаю, что Украине сильно повезло, с тем что с нашей армией не считались... эта недооценка привела к тому , что план настпуления (если он был) был похерен и тупо орки двинулись танковыми клиньями (а-ля 1944год, после взятия Харькова наступали в степях Украины)
и да, кому-то было бы легче от того, что например рф имитировала наступление (только обозначило) на юге (Херсон, Николаев), а все силы были брошены на Киев (и при том еще со стороны Мозыря по линии Корестень-Біла Церква-Черкаси)...при таком сценарии Херсон был вообще не важен, если бы столице были уличные бои и тд
надо смотреть вперед, что нас ждет в ближайшие 3-5 месяцев войны?
prodigy написав:и да, кому-то было бы легче от того, что например рф имитировала наступление (только обозначило) на юге (Херсон, Николаев), а все силы были брошены на Киев (и при том еще со стороны Мозыря по линии Корестень-Біла Церква-Черкаси)...при таком сценарии Херсон был вообще не важен, если бы столице были уличные бои и тд
очень с вами согласен, свои прогнозы на ближайшие месяцы я озвучивал, вангую снижение интенсивности боев вплоть до заморозки конфликта, в обмен на снижение поставок Западом оружия. Этот вариант интересен прежде всего рф и Западу, а с точки зрения передышки для армии, (в какой то мере) неплох и для нас. Долярчику нужна ротация.
Рашка пока донецкую область не захватит - текущую фазу на паузу не поставит. Как то будет странно выглядеть замороженная "спецоперация". Хотя и такое возможно - бесконечное "замороженное" "освобождение".
prodigy написав:причины отсутствия ротации на фронте вообще не понятны, тем более когда: -"оперативная пауза" (не везде, но на многих участках) -достаточно подготовленных бойцов (больше 6 новых бригад, со старыми названиями) -летом в плане логистики это гораздо проще, чем осченью по грязи куда-то пробираться
Журналисты опубликовали подробности работы на фсб предателей сивковича и кулинича
Детали: доказательствам работы на россию кулинича и сбежавшего в россию экс-зама секретаря СНБО сивковича не менее 2,5 лет — однако всё это время предатель в погонах продолжал руководить ГУ СБУ в Крыму, сообщает (https://war.obozrevatel.com/ukr/davno-p ... 1608044808) Obozrevatel.
Благодаря предателям, а также их "агентам" в высшем руководстве СБУ, враг с 2019 года знал всё, что его интересовало о деятельности должностных лиц государства и о процессах в Службе, получал данные об отработке уголовных элементов на территории Украины, а также планов создания отдельного подразделения в составе ГУ ВБ СБУ по борьбе с контрабандой, оргпреступностью и преступлениями в сфере информационной безопасности, создании 13-го управления. Также получил контроль над деятельностью 5-го управления департамента контрразведки СБУ.
Но самое главное зло для государства кулинич совершил в день начала российского вторжения 24 февраля. Он знал о наступлении заранее, и в его задачи входило передать информацию о российских войсках руководству СБУ как можно позже. Что он успешно и реализовал — в 1:03 кулинич получил информацию от контрразведки, что в 4 часа утра противник начнёт наступление с Крыма. По должностной инструкции он должен был завизировать эту информацию для передачи в центральный аппарат Службы, но не сделал этого. В итоге нападение рашистов со стороны оккупированного полуострова оказалось неожиданностью, и вс рф смогли оккупировать южные регионы максимально быстро.
Предатели обязательно понесут наказание за шпионаж и государственную измену.
edvardd написав:Журналисты опубликовали подробности работы на фсб предателей сивковича и кулинича
Детали: доказательствам работы на россию кулинича и сбежавшего в россию экс-зама секретаря СНБО сивковича не менее 2,5 лет — однако всё это время предатель в погонах продолжал руководить ГУ СБУ в Крыму, сообщает (https://war.obozrevatel.com/ukr/davno-p ... 1608044808) Obozrevatel.
Благодаря предателям, а также их "агентам" в высшем руководстве СБУ, враг с 2019 года знал всё, что его интересовало о деятельности должностных лиц государства и о процессах в Службе, получал данные об отработке уголовных элементов на территории Украины, а также планов создания отдельного подразделения в составе ГУ ВБ СБУ по борьбе с контрабандой, оргпреступностью и преступлениями в сфере информационной безопасности, создании 13-го управления. Также получил контроль над деятельностью 5-го управления департамента контрразведки СБУ.
Но самое главное зло для государства кулинич совершил в день начала российского вторжения 24 февраля. Он знал о наступлении заранее, и в его задачи входило передать информацию о российских войсках руководству СБУ как можно позже. Что он успешно и реализовал — в 1:03 кулинич получил информацию от контрразведки, что в 4 часа утра противник начнёт наступление с Крыма. По должностной инструкции он должен был завизировать эту информацию для передачи в центральный аппарат Службы, но не сделал этого. В итоге нападение рашистов со стороны оккупированного полуострова оказалось неожиданностью, и вс рф смогли оккупировать южные регионы максимально быстро.
Предатели обязательно понесут наказание за шпионаж и государственную измену.
-а взятки берет и крышует контрабас на границе тоже Сивкович? -спасибо кулиничу, спас честь Баканова