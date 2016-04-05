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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1795179617971798>
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 18:01

  Hotab написав:Та і взагалі в ефірі багато нашої авіації. Не кажучи вже, що я часто бачу її всюди на землі. Але інколи там, що і подумати не можна її там сховати)). Ці рашистсткі йолопи налапшали своїм, що на другий день знищили нашу авіацію, тепер їм "якось невдобно".

Наших дійсно багато літає, я навіть не чекав на таке. Коли знищували відому переправу біля Білогорівки то над нами кілька днів раз 5-7 на день літали Су-25 парами туди. Бачив і Міги-29 і Су-27.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 18:02

  andrijk777 написав:..........
План А:
Солдати беруть зброю і стріляють у ворога.

План Б:
Солдат Петренко бере автомат і біжить в точку А, сектор його обстрілу такий-то.
Солдат Іваненко бере гранатомет і біжить і точку Б, веде вогонь виключно по броньованій техніці.
Лейтенант Сидоренко вскриває склад зброї і роздає зброю Петренку і Іваненку.
І т.д.

План "типу А" звичайно був. Плану "типу Б" не було.
Причому "План Б" це не просто план, тому що на складі має бути гранатомет. Такий "план" повинен бути підготовлений і продуманий наперед.

Ви впевнені, що "плану "типу Б" не було"?
Вам про це Генштаб особисто доповів?
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 18:05

  prodigy написав:..........
думаю, надо навсегда прекратить мусолить тему сдачи юга и подготовки к войне в частности...
западные разведки давали Украине неделю, максимум 10 дней (они там все лохи?)
считаю, что Украине сильно повезло, с тем что с нашей армией не считались...
эта недооценка привела к тому , что план настпуления (если он был) был похерен и тупо орки двинулись танковыми клиньями (а-ля 1944год, после взятия Харькова наступали в степях Украины)

и да, кому-то было бы легче от того, что например рф имитировала наступление (только обозначило) на юге (Херсон, Николаев), а все силы были брошены на Киев (и при том еще со стороны Мозыря по линии Корестень-Біла Церква-Черкаси)...при таком сценарии Херсон был вообще не важен, если бы столице были уличные бои и тд

надо смотреть вперед, что нас ждет в ближайшие 3-5 месяцев войны?

+10!
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 18:06

  vitaliian написав:
  prodigy написав:и да, кому-то было бы легче от того, что например рф имитировала наступление (только обозначило) на юге (Херсон, Николаев), а все силы были брошены на Киев (и при том еще со стороны Мозыря по линии Корестень-Біла Церква-Черкаси)...при таком сценарии Херсон был вообще не важен, если бы столице были уличные бои и тд
очень с вами согласен, свои прогнозы на ближайшие месяцы я озвучивал, вангую снижение интенсивности боев вплоть до заморозки конфликта, в обмен на снижение поставок Западом оружия. Этот вариант интересен прежде всего рф и Западу, а с точки зрения передышки для армии, (в какой то мере) неплох и для нас. Долярчику нужна ротация.

Рашка пока донецкую область не захватит - текущую фазу на паузу не поставит. Как то будет странно выглядеть замороженная "спецоперация". Хотя и такое возможно - бесконечное "замороженное" "освобождение".
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 18:07

  prodigy написав:причины отсутствия ротации на фронте вообще не понятны, тем более когда:
-"оперативная пауза" (не везде, но на многих участках)
-достаточно подготовленных бойцов (больше 6 новых бригад, со старыми названиями)
-летом в плане логистики это гораздо проще, чем осченью по грязи куда-то пробираться

у нас теж багато що гарно на папері.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 18:07

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Удары по коммуникациям тоже метод боевых действий. Или Вы признаёте только штыковую атаку?
я припускаю, що на лівобережжі цього, на даний момент, може виявитися недостатньо.

Этого может быть недостаточно и на правом берегу.
Посмотрим.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 18:10

За крок до перевороту думок©

  vitaliian написав:надо вас комбригом к долярчику

:mrgreen:
Сьогодні проходив на ноутбуці психологічний тест(цього місяця ми всі його маємо пройти) - зразу скажу, що пройшов його на відмінно!
Але що я хочу сказати - тест складався з 200 запитань і одне з них звучало приблизно так: "Чи плануєте в майбутньому пов'язувати своє життя з військовою службою/підписувати контракти?"
Я твердо натиснув "ні" :mrgreen:
А пам'ятаю, ще в березні(як був я на Волині) як тут, чи Вам в приваті писав - що можливо, я б пішов ще на пів року на контракт, якщо війна завершиться на початку цього літа... :mrgreen:
Але, як тільки в кінці квітня перший раз попав на вогневу - відтоді я почав твердо казати - "Краще 30тис. в тилу, ніж 100тис. на передку!"© :mrgreen:
Ну і звичайно - ніякого контракту підписувати, я вже після того - НЕ хотів і НЕ хочу! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 18:11

Журналисты опубликовали подробности работы на фсб предателей сивковича и кулинича

Детали: доказательствам работы на россию кулинича и сбежавшего в россию экс-зама секретаря СНБО сивковича не менее 2,5 лет — однако всё это время предатель в погонах продолжал руководить ГУ СБУ в Крыму, сообщает (https://war.obozrevatel.com/ukr/davno-p ... 1608044808) Obozrevatel.

Благодаря предателям, а также их "агентам" в высшем руководстве СБУ, враг с 2019 года знал всё, что его интересовало о деятельности должностных лиц государства и о процессах в Службе, получал данные об отработке уголовных элементов на территории Украины, а также планов создания отдельного подразделения в составе ГУ ВБ СБУ по борьбе с контрабандой, оргпреступностью и преступлениями в сфере информационной безопасности, создании 13-го управления. Также получил контроль над деятельностью 5-го управления департамента контрразведки СБУ.

Но самое главное зло для государства кулинич совершил в день начала российского вторжения 24 февраля. Он знал о наступлении заранее, и в его задачи входило передать информацию о российских войсках руководству СБУ как можно позже. Что он успешно и реализовал — в 1:03 кулинич получил информацию от контрразведки, что в 4 часа утра противник начнёт наступление с Крыма. По должностной инструкции он должен был завизировать эту информацию для передачи в центральный аппарат Службы, но не сделал этого. В итоге нападение рашистов со стороны оккупированного полуострова оказалось неожиданностью, и вс рф смогли оккупировать южные регионы максимально быстро.

Предатели обязательно понесут наказание за шпионаж и государственную измену.
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 18:20

  edvardd написав:Журналисты опубликовали подробности работы на фсб предателей сивковича и кулинича

Детали: доказательствам работы на россию кулинича и сбежавшего в россию экс-зама секретаря СНБО сивковича не менее 2,5 лет — однако всё это время предатель в погонах продолжал руководить ГУ СБУ в Крыму, сообщает (https://war.obozrevatel.com/ukr/davno-p ... 1608044808) Obozrevatel.

Благодаря предателям, а также их "агентам" в высшем руководстве СБУ, враг с 2019 года знал всё, что его интересовало о деятельности должностных лиц государства и о процессах в Службе, получал данные об отработке уголовных элементов на территории Украины, а также планов создания отдельного подразделения в составе ГУ ВБ СБУ по борьбе с контрабандой, оргпреступностью и преступлениями в сфере информационной безопасности, создании 13-го управления. Также получил контроль над деятельностью 5-го управления департамента контрразведки СБУ.

Но самое главное зло для государства кулинич совершил в день начала российского вторжения 24 февраля. Он знал о наступлении заранее, и в его задачи входило передать информацию о российских войсках руководству СБУ как можно позже. Что он успешно и реализовал — в 1:03 кулинич получил информацию от контрразведки, что в 4 часа утра противник начнёт наступление с Крыма. По должностной инструкции он должен был завизировать эту информацию для передачи в центральный аппарат Службы, но не сделал этого. В итоге нападение рашистов со стороны оккупированного полуострова оказалось неожиданностью, и вс рф смогли оккупировать южные регионы максимально быстро.

Предатели обязательно понесут наказание за шпионаж и государственную измену.


-а взятки берет и крышует контрабас на границе тоже Сивкович?
-спасибо кулиничу, спас честь Баканова
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 18:21

edvardd когда на нас белорусы нападут? уже надоело сидеть в засаде.
vitaliian
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