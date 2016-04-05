Schmit написав:що Південь втримати було неможливо, а передмістя Києва були приречені на руйнування.
война никогда не идёт по написанному заранее сценарию (нападения или обороны). В каких то неудачных операциях русня понесла большие потери и потеряла наступательный потенциал. Вряд ли Зеленский хотел чтобы напали на Киев со стороны Гостомеля, если вы на это намекаете.
думаю, надо навсегда прекратить мусолить тему сдачи юга и подготовки к войне в частности...
Если не мусолить, то гарантированно ещё чего-нить сдадут и обьявят "не на часі"
prodigy написав:западные разведки давали Украине неделю, максимум 10 дней (они там все лохи?) считаю, что Украине сильно повезло, с тем что с нашей армией не считались... эта недооценка привела к тому , что план настпуления (если он был) был похерен и тупо орки двинулись танковыми клиньями (а-ля 1944год, после взятия Харькова наступали в степях Украины)
и да, кому-то было бы легче от того, что например рф имитировала наступление (только обозначило) на юге (Херсон, Николаев), а все силы были брошены на Киев (и при том еще со стороны Мозыря по линии Корестень-Біла Церква-Черкаси)...при таком сценарии Херсон был вообще не важен, если бы столице были уличные бои и тд
Настолько имитировали наступление на Херсон, что его захватили. Неплохая такая имитация И, вообще-то, важен каждый город. И Херсон, и Сумы, и Чернигов
prodigy написав:надо смотреть вперед, что нас ждет в ближайшие 3-5 месяцев войны?
Это да, но и назад тоже надо смотреть, в том смысле, чтобы понимать, а какого хрена мы сейчас оказались в такой ситуации ? Не мне вам рассказывать, что понимание проблемы - это 50% успеха в решении проблемы
Успіх написав:треба казати Будівельнику - йому важче на дивані воювати
Ну будівельник, якщо за звичкою не бреше, то 100500 податків платить. У нас тут є персонажі справді гнилі: ватний юрыст- космополіт прижився-затихарився. Ото гній. Десь чекає свого Вовку на танку, щоб першим вийти з квітами зустрічати. Мріє, може міністра юстиції КНР (київської) йому запропонують.. Пару фраз на латині в очі пустить туману, і вже Патрушев буде його по щічці вдячно тріпати.
vitaliian написав:edvardd когда на нас белорусы нападут? уже надоело сидеть в засаде.
Zebra написав:Рашка пока донецкую область не захватит - текущую фазу на паузу не поставит. Как то будет странно выглядеть замороженная "спецоперация". Хотя и такое возможно - бесконечное "замороженное" "освобождение".
у них вариантов не много. Если начать эскалацию, нам ещё пришлют 20 химарсов, может крылья и бронь к ним, если отступить - нарот рф не поймёт что это было победа или поражение. Западу надо перемирие чтоб затариться на зиму газом и вернуть наших беженцев. Перемирие внутри можно выдать за большую победу. Может это вообще их единственный шанс что то выдать за победу. Если дальше одни разгромы.
Запад по вопросу газа делится на 2 части - Европа и Северная Америка. Первые газ по 1800 покупают, вторые по 1800 продают. Так шо США эта войнуха окупается.
otg написав:Не хочется встревать, но все гораздо сложнее.
я почти весь 2013 прожил в Крыму (налаживал чужой бизнес) мимо воли слушал о чем они говорят и какое вообще отношение. Севас тот был за рф, без вариантов. Все восхищались зарплатами и пенсиями моряков ЧФ. А Евпатория была 100% проукраинская. Там много бюджетников в санаториях и лагерях, им хоть как то прививали украинскую культуру, часто проходили детские фестивали и концерты. Ялта только за бабло, полностью аполитичная. Кто с баблом зашел, того и выберут.
1. в Севастополе платили тем, кто работал на базе РФ - двойную ставку, как на базе за рубежом. 2. Свиней с РФскими деньгами не гнали, а словно своих пускали во все людные места. 3. Отставники оселялись в Севастополе. и у них было всё в шиколаде. 4. Объекты структуры ВМФ СССР не были в полном объёме переданы в собственность ВМФ Украины - там контролировали орки.
Евпатория - обычный курортный городок, что жил за заработанное с отдыхающих.
prodigy написав:надо смотреть вперед, что нас ждет в ближайшие 3-5 месяцев войны?
Это да, но и назад тоже надо смотреть, в том смысле, чтобы понимать, а какого хрена мы сейчас оказались в такой ситуации ? Не мне вам рассказывать, что понимание проблемы - это 50% успеха в решении проблемы
"Газпром" останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС "Портовая"
"В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) «Газпром» останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая». Суточная производительность КС «Портовая» с 07:00 МСК 27 июля составит до 33 млн куб. м в сутки", - сообщает компания.
Украина получила от Германии три самоходные зенитные установки Gepard
Министр обороны Украины Алексей Резников, которого мы чуть раньше цитировали в контексте уничтожения российских складов боеприпасов, в том же интервью в телемарафоне на украинских телеканалах сказал, что Украина получила первые три из 15 обещанных Германией самоходных зенитных артиллерийских установок Gepard.
Какая связь между этими сообщениями? Самая прямая. Кремль практически открыто ставит ультиматум зависимости подачи газа в Германию от поставок ею вооружений и техники в адрес Украины. Почему Германия? Потому что наиболее критическая ситуация с газом в случае его нехватки сложится именно у немцев. Сегодня уже вышло предупреждение от немецкого министра энергетики, что достичь показателя в 90 процентов заполненности газовых хранилищ не удастся. В лучшем случае к контрольной дате 1 ноября будет создан запас в 85 процентов, а скорее - даже 80. При текущих низких объемах поставок и отсутствия внешних альтернатив зима будет проходить буквально на грани: лишний градус «вниз» - и могут начаться неконтролируемые процессы.
Теоретически проблема решается через нормирование потребления, но эта задача должна решаться через солидарное решение всех европейских стран, о чем и потребовала договориться Еврокомиссия, установив планку в 15 процентов снижения потребления газа для всех. Однако ряд стран отказываются идти на такие ограничения, в первую очередь страны, являющиеся «точками входа» газа на континент. Сегодня в категорической форме Греция отвергла предложение Еврокомиссии. Германия не может позволить себе поступить, как Греция, так как она - один из лидеров ЕС, а потому должна нести бремя этого лидерства.
Отказ ряда стран Европы от ввода ограничений означает, что остальные будут вынуждены идти на ограничения более масштабные - 20, а то и 30 процентов. Это однозначно потребует остановки промышленности.
В Кремле это прекрасно понимают, как и то, что шантажировать поставками газа можно будет еще года два-три максимум. Далее Европа решит проблему, и газ как оружие перестанет работать.
Поэтому газовый вентиль перекрывают именно сейчас. Другого времени может уже не быть.