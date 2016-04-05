Додано: Пон 25 лип, 2022 20:29

Ой+ написав: Огляд технічних можливостей, поставок і перспектив:



Дві серйозні проблеми. Що і хто заважає здобути перемогу Україні над путінською військовою гідрою https://nv.ua/ukr/opinion/putin-ne-pide ... 58795.html Том КуперДві серйозні проблеми. Що і хто заважає здобути перемогу Україні над путінською військовою гідрою Огляд технічних можливостей, поставок і перспектив:

От, нарешті пишуть ☝️ те, що я вже КРИЧУ ТРИ МІСЯЦІ ТУТ!!!Про кількість і важливість безпілотників у цій війні!!!"Питання: Пов’язане з проблемою, описаною вище. В українців усе ще надто мало передових реактивних систем залпового вогню й артилерійських установок. Насправді, це не питання, а проблема, яку кілька українських знайомих попросили мене вирішити. Це тема найпотужнішої російської зброї за останні чотири місяці: комбінації БПЛА Орлан-10 і самохідних гаубиць МСТА-С калібру 152 мм.Не чули про це? Ну, до певної міри: нічого дивного. Багато про це говорять лише в Україні. Уже близько двох місяців його обговорюють численні місцеві військові експерти. Але українською мовою. Тому, а потім через те, що це «погані новини», «недостатньо чіпляють», «надто технічні», та й узагалі «не сюжет» для західних ЗМІ, це питання цілковито ігнороване на Заході.Безперечно, усі можливі експерти пояснюватимуть вам, як на полях битв цієї війни домінує російська артилерія. Ніхто не має наміру розповідати подробиці, за рахунок чого вона домінує.Факт: Відтоді, як ЗС РФ пішли з півночі України та зосередилися на Донбасі та Херсоні, а також, оскільки вони ходять у лобові атаки, росіяни задіюють велику кількість БПЛА Орлан-10 для розвідки. Своєю чергою, вони пов’язані зі своєю артилерією за допомогою так званої «автоматичної системи тактичного управління». Останній, що отримав назву USS TZ, по суті дуже схожий на український ПТРК Кропива.Справа в тому, що, на відміну від перших двох-трьох місяців війни, росіяни тим часом «клепають» безпілотники Орлан-10 у величезних кількостях. Їх виробляють із комерційних частин, які легко отримати від Заходу та Китаю. Вони розміщують їх у великих концентраціях над відносно обмеженими бойовими зонами, аби засікти, зокрема, українську артилерію.По-перше, вони фактично не мають засобів протидії Орланам-10. Звичайно, переносні ЗРК — Martlet, Stinger або Стріла — ефективні, але їх просто не вистачає. Легкі зенітні установки мають дуже малу дальність (в основному Орлани-10 літають вище досяжної висоти 1000−1500 метрів), та й мало їх.По-друге, у росіян не тільки багато Орланів-10, але ще більше гаубиць МСТА-С, а потім щонайменше стільки ж реактивних систем залпового вогню БМ-27 Ураган і БМ-30 Смерч. Ця комбінація настільки погіршує ситуацію, що в середньому українська артилерійська група має близько хвилини, а точніше від 46 до 60 секунд, із моменту, коли вона вивозить на позицію свою буксирувану гаубицю М777 (Три сокири) або самохідну установку Caesar чи Krab, або М109, і стріляє першим снарядом, поки противник не дасть відповіді. Можливо, російська артилерія не відрізняється особливою точністю, але вона стріляє такою кількістю снарядів, що принаймні один із них кудись та й поцілить. І таке трапляється надто часто.Зверніть увагу: мало того, що українці не мають засобів протидіяти цій комбінації, їх немає і в НАТО. Звичайно, НАТО спробує протистояти за допомогою систем радіоелектронної боротьби, «антидронова рушниця» тощо, але цього буде просто недостатньо — через величезну кількість Орланів-10 і російські гармати.Цю проблему слід терміново вирішувати. Мало того, що українцям потрібно багато артилерії та багато систем радіоелектронної боротьби, але й усьому НАТО потрібно закрити бодай питання з Орлан-10. Оскільки я маю сумнів, що хтось зможе прилаштувати зенітну установку калібру 57−60 мм ( бо це забезпечить дальність, достатню для боротьби з Орланами, що летять на висоті 2−3 км) на платформу розміром із Toyota Hilux (тому що для боротьби з Орланом-10 потрібна платформа, яка може рухатися з великою швидкістю, а гармата калібру 57−60 мм занадто велика і важка) — найближчим часом, і то в скільки завгодно достатній кількості… це означає, що не тільки українцям, але й усьому Заходу потрібне інше рішення і негайно!!!"