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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1797179817991800>
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 20:03

  Zebra написав:Я думаю рашка ждет иранские дроны, которые уже якобы были закуплены. В частности там ударные дроны, способные нести 400 кг нагрузки.
Рассчитывают уничтожать хаймерсы.
otg
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 20:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Огляд технічних можливостей, поставок і перспектив:
Том Купер
Дві серйозні проблеми. Що і хто заважає здобути перемогу Україні над путінською військовою гідрою https://nv.ua/ukr/opinion/putin-ne-pide ... 58795.html
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 20:29

  otg написав:
  Zebra написав:Я думаю рашка ждет иранские дроны, которые уже якобы были закуплены. В частности там ударные дроны, способные нести 400 кг нагрузки.
Рассчитывают уничтожать хаймерсы.

Яким чином?
Наша ППО досить успішно працює, російські літаки вглиб не залітають, сам бачив як кілька разів наші збивали ракети типу калібра точки, то таким здоровим БПЛА шансів літати вглибині нема. Хімарси теж довелось побачити, навіть три штуки.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 20:29

От одна з найбільших проблем!

  Ой+ написав:Огляд технічних можливостей, поставок і перспектив:
Том Купер
Дві серйозні проблеми. Що і хто заважає здобути перемогу Україні над путінською військовою гідрою https://nv.ua/ukr/opinion/putin-ne-pide ... 58795.html

От, нарешті пишуть ☝️ те, що я вже КРИЧУ ТРИ МІСЯЦІ ТУТ!!!
Про кількість і важливість безпілотників у цій війні!!! :!:

"Питання: Пов’язане з проблемою, описаною вище. В українців усе ще надто мало передових реактивних систем залпового вогню й артилерійських установок. Насправді, це не питання, а проблема, яку кілька українських знайомих попросили мене вирішити. Це тема найпотужнішої російської зброї за останні чотири місяці: комбінації БПЛА Орлан-10 і самохідних гаубиць МСТА-С калібру 152 мм.

Не чули про це? Ну, до певної міри: нічого дивного. Багато про це говорять лише в Україні. Уже близько двох місяців його обговорюють численні місцеві військові експерти. Але українською мовою. Тому, а потім через те, що це «погані новини», «недостатньо чіпляють», «надто технічні», та й узагалі «не сюжет» для західних ЗМІ, це питання цілковито ігнороване на Заході.

Безперечно, усі можливі експерти пояснюватимуть вам, як на полях битв цієї війни домінує російська артилерія. Ніхто не має наміру розповідати подробиці, за рахунок чого вона домінує.

Факт: Відтоді, як ЗС РФ пішли з півночі України та зосередилися на Донбасі та Херсоні, а також, оскільки вони ходять у лобові атаки, росіяни задіюють велику кількість БПЛА Орлан-10 для розвідки. Своєю чергою, вони пов’язані зі своєю артилерією за допомогою так званої «автоматичної системи тактичного управління». Останній, що отримав назву USS TZ, по суті дуже схожий на український ПТРК Кропива.

Справа в тому, що, на відміну від перших двох-трьох місяців війни, росіяни тим часом «клепають» безпілотники Орлан-10 у величезних кількостях. Їх виробляють із комерційних частин, які легко отримати від Заходу та Китаю. Вони розміщують їх у великих концентраціях над відносно обмеженими бойовими зонами, аби засікти, зокрема, українську артилерію.

По-перше, вони фактично не мають засобів протидії Орланам-10. Звичайно, переносні ЗРК — Martlet, Stinger або Стріла — ефективні, але їх просто не вистачає. Легкі зенітні установки мають дуже малу дальність (в основному Орлани-10 літають вище досяжної висоти 1000−1500 метрів), та й мало їх.

По-друге, у росіян не тільки багато Орланів-10, але ще більше гаубиць МСТА-С, а потім щонайменше стільки ж реактивних систем залпового вогню БМ-27 Ураган і БМ-30 Смерч. Ця комбінація настільки погіршує ситуацію, що в середньому українська артилерійська група має близько хвилини, а точніше від 46 до 60 секунд, із моменту, коли вона вивозить на позицію свою буксирувану гаубицю М777 (Три сокири) або самохідну установку Caesar чи Krab, або М109, і стріляє першим снарядом, поки противник не дасть відповіді. Можливо, російська артилерія не відрізняється особливою точністю, але вона стріляє такою кількістю снарядів, що принаймні один із них кудись та й поцілить. І таке трапляється надто часто.

Зверніть увагу: мало того, що українці не мають засобів протидіяти цій комбінації, їх немає і в НАТО. Звичайно, НАТО спробує протистояти за допомогою систем радіоелектронної боротьби, «антидронова рушниця» тощо, але цього буде просто недостатньо — через величезну кількість Орланів-10 і російські гармати.

Цю проблему слід терміново вирішувати. Мало того, що українцям потрібно багато артилерії та багато систем радіоелектронної боротьби, але й усьому НАТО потрібно закрити бодай питання з Орлан-10. Оскільки я маю сумнів, що хтось зможе прилаштувати зенітну установку калібру 57−60 мм ( бо це забезпечить дальність, достатню для боротьби з Орланами, що летять на висоті 2−3 км) на платформу розміром із Toyota Hilux (тому що для боротьби з Орланом-10 потрібна платформа, яка може рухатися з великою швидкістю, а гармата калібру 57−60 мм занадто велика і важка) — найближчим часом, і то в скільки завгодно достатній кількості… це означає, що не тільки українцям, але й усьому Заходу потрібне інше рішення і негайно!!!"
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 20:31

pesikot

я же написал, если бы южное направление было отвлекающим , правда оно таким не было, хотя судя по информации из сми наше руковдство считало (и резонно правильно)
северное направление приоритетным (т.е. Киева)? почему Киев важнее Херсона объяснять излишне

мы здесь можем только гадать, но я вижу так (хотя 99% могу ошибаться) :
-наступление на Чернигов -Киев было приоритетным (сдеть был спецназ, ССО, ЧВК)
-второе по значимости направление -Харьков-Суммы
-и третье -южная группировка -двумя общевойсковыми армиями:
а)Запорожье-Херсон-Николаев-Одесса
б)Милитополь-Бердянск-Мариуполь
-четвертое-1й и 2й армейские корпуса ДНР Донецк-Волноваха (практически захватили только Волноваху и то, когда нам грозило оперативное окружение)

как генштаф справился со всеми направлениями ? результаты на карте
сказать, что хорошо? да, но могло быть лучше (а могло быть и гораздо хуже)
и не нам "с дивана давать оценки"

оценки будут могут давать только те, кто прошел это все и не из окопа, а командуя минимум бригадой или еще лучше участком фронта

а то у нас по тв -"у нас на связи военный эксперт глав сержант такой-то"

матросы на флоте говорили , лучший капитан, которого никогда не видно на палубе (т.е. алкаш, которые весь рейс бухает себе представительский виски в каюте),
но мы живем в 21 веке (у меня за 5 дней в Персидском было 7 портов, 2-10 часов между портами и температира +54с , 30-35 часов сна за неделю), щас такое не потяну
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 20:34

  otg написав:
  Zebra написав:Я думаю рашка ждет иранские дроны, которые уже якобы были закуплены. В частности там ударные дроны, способные нести 400 кг нагрузки.
Рассчитывают уничтожать хаймерсы.

Розумію переваги дрібних дронів, які малозамітні або взагалі не відображаються на радарах. Байрактар при своїх розмірах, кажуть, ще потрапляє в категорію малозамітних, а от іранські дрони крупніші і ПВО повинно їх бачити чітко, на рівні пілотованої авіації. То як ці чуда допоможуть москалям? Єдине, що вони зможуть - збільшити навантаження на наші ПВО.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 20:42

Успіх

У рамках нового пакету допомоги США Україні у сфері безпеки українська держава отримає не лише більше американських реактивних систем залпового вогню HIMARS, а також чотири командно-штабні машини, додаткове протитанкове озброєння, запчастини, інше спорядження та 36 тисяч набоїв калібру 105 мм.

У новий пакет допомоги увійде американська військова техніка на суму близько 175 млн доларів, вилучена із запасів Штатів за розпорядженням президента Джо Байдена, а також техніка на 95 млн з фонду Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), йдеться на сайті американського Міноборони.

Високопоставлений представник Пентагону під час брифінгу повідомив, що в рамках витрат USAI відомство зобов'язалося відправити в Україну до 580 додаткових тактичних безпілотних авіаційних комплексів Phoenix Ghost. Ці комплекси закуплять у виробників, а потім передадуть українським військовим.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 20:57

  Успіх написав:По-друге, у росіян не тільки багато Орланів-10, але ще більше гаубиць МСТА-С, а потім щонайменше стільки ж реактивних систем залпового вогню БМ-27 Ураган і БМ-30 Смерч. Ця комбінація настільки погіршує ситуацію, що в середньому українська артилерійська група має близько хвилини, а точніше від 46 до 60 секунд, із моменту, коли вона вивозить на позицію свою буксирувану гаубицю М777 (Три сокири) або самохідну установку Caesar чи Krab, або М109, і стріляє першим снарядом, поки противник не дасть відповіді. Можливо, російська артилерія не відрізняється особливою точністю, але вона стріляє такою кількістю снарядів, що принаймні один із них кудись та й поцілить. І таке трапляється надто часто.

Ця проблема існує але автор її перебільшує.
Якось наші САУ постійно біля нас виїзжали гасити наступ зі сторони Попасної,бахкали дуже активно кілька днів, ми дуже боялися отвєткі але повезло і нічого не прилетіло. Один раз по позиції нашої САУ був прильот але від нас то було десь за один км і здається без ураження.
А взагалі насиченість БПЛА у росіян в рази більше ніж у нас.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 21:03

  detroytred написав:Вау!
Вже - можливо, охотно (не охотно).
Тобто питання дискусійне.
А так впевнено й однозначно було.

Мова була про добровольців чи просто мобілізованих?
Навіщо підміняти предмет?
Отож.

Моє місце визначить мобвідділ, а потім командии вч.
На посаду колеги Успіха в разі мобілізації -- я не проти.
Але ну ніяк.
Тому й поки не мобілізований, бо потрібні інші посадові ресурси.
Мова була про мобілізацію, навіщо оповідання про місця?

Питання: з якої стелі Ви визначили моє місце, не маючи жодних даних?)))
Навіщо Ваше ясновідення?
Вы странный какой то. Вам объяснили почему пока ротации не получаются, Вы же бьетесь головой об стенку что то доказывая. При чем это не только моя точка зрения, а и тех кто принимает решения. У Вас же своя. Типа вот я так хочу и пусть так будет. Только в реальном мире так не получается. По щучему велению, по моему хотению только в сказке.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 21:05

  Schmit написав: Єдине, що вони зможуть - збільшити навантаження на наші ПВО.
Цього не мало. ПВО є з чим боротися.
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