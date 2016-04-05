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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 25 лип, 2022 21:06
prodigy написав:pesikot
я же написал, если бы
южное направление было отвлекающим , правда оно таким не было, хотя судя по информации из сми наше руковдство считало (и резонно правильно)
северное направление приоритетным (т.е. Киева)? почему Киев важнее Херсона объяснять излишне
наше руководство рассказывал о шашлыках на майские
prodigy написав:
мы здесь можем только гадать, но я вижу так (хотя 99% могу ошибаться) :
-наступление на Чернигов -Киев было приоритетным (сдеть был спецназ, ССО, ЧВК)
Есть сомнения у меня, что Чернигов был в приоритете
Нагнали орков - это да. Но ЧВК там не было
Я вообще не понимаю, какого хрена было столько орков под Черниговом
Взяли город в блокаду и шо ?
Если эта толпа орков могла спокойно идти на Киев. Но какого-то хрена, эта толпа стояла под Черниговом
А потом получили мзды и свалили
PS. Кстати, жителям в блокаде Чернигове пришлось очень хреново
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Додано: Пон 25 лип, 2022 21:18
А кто из Запорожья? Что там с Новобогдановкой? Боеприпас оставили врагу?
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Додано: Пон 25 лип, 2022 21:33
unicdima написав: Успіх написав:
По-друге, у росіян не тільки багато Орланів-10, але ще більше гаубиць МСТА-С, а потім щонайменше стільки ж реактивних систем залпового вогню БМ-27 Ураган і БМ-30 Смерч. Ця комбінація настільки погіршує ситуацію, що в середньому українська артилерійська група має близько хвилини, а точніше від 46 до 60 секунд, із моменту, коли вона вивозить на позицію свою буксирувану гаубицю М777 (Три сокири) або самохідну установку Caesar чи Krab, або М109, і стріляє першим снарядом, поки противник не дасть відповіді. Можливо, російська артилерія не відрізняється особливою точністю, але вона стріляє такою кількістю снарядів, що принаймні один із них кудись та й поцілить. І таке трапляється надто часто.
Ця проблема існує але автор її перебільшує.
Якось наші САУ постійно біля нас виїзжали гасити наступ зі сторони Попасної,бахкали дуже активно кілька днів, ми дуже боялися отвєткі але повезло і нічого не прилетіло.Один раз по позиції нашої САУ був прильот але від нас то було десь за один км і здається без ураження.
А взагалі насиченість БПЛА у росіян в рази більше ніж у нас.
Це вам дуууууже пощастило!
По нас теж може йти "атветка" 500-300м, а деколи буває і 100-50м!
А їхня Мста - то взагалі, твердо б'є... - добре, що хоч не дуже близько +/-1км
А ще - мені дуууууже дивно один момент, який був цього місяця!
Розказую знову коротку казочку
Як так, що над озером, де знаходились головні рибаки
літала ПІВ ГОДИНИ стрикоза/бабка, а тим часом що 4-5хв прилітало оте тверде?
І ніякі рибаки, навіть з дальніх берегів не шпурнули хоч пару спінінгів з макухою у відповідь!
Як і стрикозу/бабку ніхто не чіпав!
ЯК ТАК?
ПІВ ГОДИНИ!!!
КАРЛЛЛ!!!
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