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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 25 лип, 2022 21:33
unicdima написав: Успіх написав:
По-друге, у росіян не тільки багато Орланів-10, але ще більше гаубиць МСТА-С, а потім щонайменше стільки ж реактивних систем залпового вогню БМ-27 Ураган і БМ-30 Смерч. Ця комбінація настільки погіршує ситуацію, що в середньому українська артилерійська група має близько хвилини, а точніше від 46 до 60 секунд, із моменту, коли вона вивозить на позицію свою буксирувану гаубицю М777 (Три сокири) або самохідну установку Caesar чи Krab, або М109, і стріляє першим снарядом, поки противник не дасть відповіді. Можливо, російська артилерія не відрізняється особливою точністю, але вона стріляє такою кількістю снарядів, що принаймні один із них кудись та й поцілить. І таке трапляється надто часто.
Ця проблема існує але автор її перебільшує.
Якось наші САУ постійно біля нас виїзжали гасити наступ зі сторони Попасної,бахкали дуже активно кілька днів, ми дуже боялися отвєткі але повезло і нічого не прилетіло.Один раз по позиції нашої САУ був прильот але від нас то було десь за один км і здається без ураження.
А взагалі насиченість БПЛА у росіян в рази більше ніж у нас.
Це вам дуууууже пощастило!
По нас теж може йти "атветка" 500-300м, а деколи буває і 100-50м!
А їхня Мста - то взагалі, твердо б'є... - добре, що хоч не дуже близько +/-1км
А ще - мені дуууууже дивно один момент, який був цього місяця!
Розказую знову коротку казочку
Як так, що над озером, де знаходились головні рибаки
(хоча, може вони на той час десь поїхали бухати) літала ПІВ ГОДИНИ стрикоза/бабка, а тим часом що 4-5хв прилітало оте тверде?
І ніякі рибаки, навіть з дальніх берегів не шпурнули хоч пару спінінгів з макухою у відповідь!
Як і стрикозу/бабку ніхто не чіпав!
ЯК ТАК?
ПІВ ГОДИНИ!!!
КАРЛЛЛ!!!
Востаннє редагувалось Успіх
в Пон 25 лип, 2022 21:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 21:37
Президент Украины Владимир Зеленский 25 июля двумя указами произвел кадровую перестановку на посту командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ) — уволил занимавшего эту должность Григория Галагана и назначил Виктора Хоренко. Тексты обоих документов опубликованы на официальном сайте главы государства.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 21:38
Арахамия продвигает снятие санкций с кошелька хуилы - абрамовича.
"Это какой-то позор".
Востаннє редагувалось Schmit
в Пон 25 лип, 2022 22:01, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 21:49
otg написав:
Боеприпас оставили врагу?
там сроки хранения, ничего вечного нет.
оркам они в помощь не встанут.
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Goodman
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Додано: Пон 25 лип, 2022 21:52
Goodman написав: otg написав:
Боеприпас оставили врагу?
там сроки хранения, ничего вечного нет.
оркам они в помощь не встанут.
Ну не скажите. Что то негодное, а что то можно использовать. Вы думаете у оркостана остальные боеприпасы новее?
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otg
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Додано: Пон 25 лип, 2022 21:53
otg написав:
А кто из Запорожья? Что там с Новобогдановкой? Боеприпас оставили врагу?
да егож при порошенко взорвали...
vitaliian написав:edvardd
когда на нас белорусы нападут? уже надоело сидеть в засаде.
Zebra написав:
Рашка пока донецкую область не захватит - текущую фазу на паузу не поставит. Как то будет странно выглядеть замороженная "спецоперация". Хотя и такое возможно - бесконечное "замороженное" "освобождение".
у них вариантов не много. Если начать эскалацию, нам ещё пришлют 20 химарсов, может крылья и бронь к ним, если отступить - нарот рф не поймёт что это было победа или поражение. Западу надо перемирие чтоб затариться на зиму газом и вернуть наших беженцев. Перемирие внутри можно выдать за большую победу. Может это вообще их единственный шанс что то выдать за победу. Если дальше одни разгромы.
хз, батька опять отгавкался, сказал геморрой у него, не может командовать, будем наблюдать...завтра на дачу поеду с ночёвкой, поближе к линии....
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Додано: Пон 25 лип, 2022 22:10
otg написав: Goodman написав: otg написав:
Боеприпас оставили врагу?
там сроки хранения, ничего вечного нет.
оркам они в помощь не встанут.
Ну не скажите. Что то негодное, а что то можно использовать. Вы думаете у оркостана остальные боеприпасы новее?
я вас просто умоляю, новее, постарее..... уж там точно для панциря ничего нет ,
а в гаубици совать мусор никто не будет .
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Goodman
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Додано: Пон 25 лип, 2022 22:11
edvardd написав:
да егож при порошенко взорвали...
Думаю что не все взорвалось тогда. С совдеповскими боеприпасами у нас ситуация не очень хорошая.
Goodman написав:
я вас просто умоляю, новее, постарее..... уж там точно для панциря ничего нет ,
а в гаубици совать мусор никто не будет .
Т.е Вы уверены что гаубицы не этим мусором гатят?
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Додано: Пон 25 лип, 2022 22:34
otg написав:
Вы странный какой то. Вам объяснили почему пока ротации не получаются, Вы же бьетесь головой об стенку что то доказывая. При чем это не только моя точка зрения, а и тех кто принимает решения. У Вас же своя. Типа вот я так хочу и пусть так будет. Только в реальном мире так не получается. По щучему велению, по моему хотению только в сказке.
Дивний не я, а Ви.
Бо знов підмінили предмет.
Мова була: про влив відсутності ротацій на боєздатність підрозділу; про заміну обстріляних немотивованих на необстріляних мотивованих; потім про наявність мобресурсу.
Факти про вплив наводили обидва воїни з передка. Bobua стверджував, що командири були раді ротацією немотивованих обстріляних на нових (мотивованих необстріляних). Наявність готових до мобілізації я бачу за віконцем; Успіх згадав сусіда (звісно, що узагальнено).
Що від Вас по аргументації?
Якщо у Вас інфо (про причини відсутності ротацій) від приймаючих!рішення!, то це одне. А якщо від просто командирів (до речі чого: підрозділів)) чи частин), про яких Ви згадали, то це -- несерйозно, м'яко кажучи.
Як бачите, з боку опонентів не було тільки стиля "просто хочу". Вони розмірковували над необхідністю ротацій та чому вони відсутні. Над причинами.
Заперечуючи ті, що Ви маєте від командирів ("Я черпаю інфу від деяких командирів, тому розповідаю як є".)
А також ігноруючи аргументи накшалт "Але все ж таки повірте".
Соррі, точніше: з боку опонентів були лише подив та намагання почути-взнати причини відсутності ротацій.
Ті, що пролунали від Вас, піддались сумніву або й овсім були заперечені.
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 25 лип, 2022 22:57, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 22:37
otg написав:
Т.е Вы уверены что гаубицы не этим мусором гатят?
у них свой мусор, которий уничтожают хаймерси.
пройдись по телегах - все "трофеи" оркостана - стреляние тубуси и ящики закритие, пустие. Ни одно подтверждения нет.
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