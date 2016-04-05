Додано: Пон 25 лип, 2022 22:34

otg написав: Вы странный какой то. Вам объяснили почему пока ротации не получаются, Вы же бьетесь головой об стенку что то доказывая. При чем это не только моя точка зрения, а и тех кто принимает решения. У Вас же своя. Типа вот я так хочу и пусть так будет. Только в реальном мире так не получается. По щучему велению, по моему хотению только в сказке. Вы странный какой то. Вам объяснили почему пока ротации не получаются, Вы же бьетесь головой об стенку что то доказывая. При чем это не только моя точка зрения, а и тех кто принимает решения. У Вас же своя. Типа вот я так хочу и пусть так будет. Только в реальном мире так не получается. По щучему велению, по моему хотению только в сказке.

Дивний не я, а Ви.Бо знов підмінили предмет.Мова була: про влив відсутності ротацій на боєздатність підрозділу; про заміну обстріляних немотивованих на необстріляних мотивованих; потім про наявність мобресурсу.Факти про вплив наводили обидва воїни з передка. Bobua стверджував, що командири були раді ротацією немотивованих обстріляних на нових (мотивованих необстріляних). Наявність готових до мобілізації я бачу за віконцем; Успіх згадав сусіда (звісно, що узагальнено).Що від Вас по аргументації?Якщо у Вас інфо (про причини відсутності ротацій) від приймаючих!рішення!, то це одне. А якщо від просто командирів (до речі чого: підрозділів)) чи частин), про яких Ви згадали, то це -- несерйозно, м'яко кажучи.Як бачите, з боку опонентів не було тільки стиля "просто хочу". Вони розмірковували над необхідністю ротацій та чому вони відсутні. Над причинами.Заперечуючи ті, що Ви маєте від командирів ("Я черпаю інфу від деяких командирів, тому розповідаю як є".)А також ігноруючи аргументи накшалт "Але все ж таки повірте".Соррі, точніше: з боку опонентів були лише подив та намагання почути-взнати причини відсутності ротацій.Ті, що пролунали від Вас, піддались сумніву або й овсім були заперечені.