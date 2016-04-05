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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1798179918001801
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 23:02

  Schmit написав:
Арахамия продвигает снятие санкций с кошелька хуилы - абрамовича.
"Это какой-то позор".


как Балашов похудел
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 23:04

  pesikot написав:PS. Кстати, жителям в блокаде Чернигове пришлось очень хреново

Ну ты то свинтивший точно знаешь как было хреново :mrgreen:
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 23:35

  Zebra написав:
  pesikot написав:PS. Кстати, жителям в блокаде Чернигове пришлось очень хреново

Ну ты то свинтивший точно знаешь как было хреново :mrgreen:

Кацапы захваченное(сегодняшнее видео) сами снимают:
https://player.obozrevatel.com/video/fi ... 8/480p.mp4
Рекомендую, для понимания.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 23:39

  Успіх написав:.................................
По-перше, вони фактично не мають засобів протидії Орланам-10. Звичайно, переносні ЗРК — Martlet, Stinger або Стріла — ефективні, але їх просто не вистачає. Легкі зенітні установки мають дуже малу дальність (в основному Орлани-10 літають вище досяжної висоти 1000−1500 метрів), та й мало їх.

По-друге, у росіян не тільки багато Орланів-10, але ще більше гаубиць МСТА-С, а потім щонайменше стільки ж реактивних систем залпового вогню БМ-27 Ураган і БМ-30 Смерч. Ця комбінація настільки погіршує ситуацію, що в середньому українська артилерійська група має близько хвилини, а точніше від 46 до 60 секунд, із моменту, коли вона вивозить на позицію свою буксирувану гаубицю М777 (Три сокири) або самохідну установку Caesar чи Krab, або М109, і стріляє першим снарядом, поки противник не дасть відповіді. Можливо, російська артилерія не відрізняється особливою точністю, але вона стріляє такою кількістю снарядів, що принаймні один із них кудись та й поцілить. І таке трапляється надто часто.

Зверніть увагу: мало того, що українці не мають засобів протидіяти цій комбінації, їх немає і в НАТО......................

Есть, у них, но...... не у нас в нужном количестве.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 06:53

  Zebra написав:
  pesikot написав:PS. Кстати, жителям в блокаде Чернигове пришлось очень хреново

Ну ты то свинтивший точно знаешь как было хреново :mrgreen:

Ты хоть и остался, но теперь своими страданиями весь форум заливаешь ... сумно ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 07:11

  cohan написав:
  Schmit написав:
Арахамия продвигает снятие санкций с кошелька хуилы - абрамовича.
"Это какой-то позор".


как Балашов похудел

Удивительное умение украинцев обращать внимание на "важнейшие детали". Так и власть выбирали - красивее да помоложе, а потом за три дня и нет 25% государства.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 07:31

  Schmit написав:Удивительное умение украинцев обращать внимание на "важнейшие детали". Так и власть выбирали - красивее да помоложе, а потом за три дня и нет 25% государства.

Это вы верно подметили. Если бы выбрали постарше накшталт Кравчук-Кучма-Ющенко-Порошенко за 3 дня не было бы 100% государства.
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