Успіх написав:................................. По-перше, вони фактично не мають засобів протидії Орланам-10. Звичайно, переносні ЗРК — Martlet, Stinger або Стріла — ефективні, але їх просто не вистачає. Легкі зенітні установки мають дуже малу дальність (в основному Орлани-10 літають вище досяжної висоти 1000−1500 метрів), та й мало їх.
По-друге, у росіян не тільки багато Орланів-10, але ще більше гаубиць МСТА-С, а потім щонайменше стільки ж реактивних систем залпового вогню БМ-27 Ураган і БМ-30 Смерч. Ця комбінація настільки погіршує ситуацію, що в середньому українська артилерійська група має близько хвилини, а точніше від 46 до 60 секунд, із моменту, коли вона вивозить на позицію свою буксирувану гаубицю М777 (Три сокири) або самохідну установку Caesar чи Krab, або М109, і стріляє першим снарядом, поки противник не дасть відповіді. Можливо, російська артилерія не відрізняється особливою точністю, але вона стріляє такою кількістю снарядів, що принаймні один із них кудись та й поцілить. І таке трапляється надто часто.
Зверніть увагу: мало того, що українці не мають засобів протидіяти цій комбінації, їх немає і в НАТО......................
Есть, у них, но...... не у нас в нужном количестве.
detroytred написав:Дивний не я, а Ви. Бо знов підмінили предмет.
Мова була: про влив відсутності ротацій на боєздатність підрозділу; про заміну обстріляних немотивованих на необстріляних мотивованих; потім про наявність мобресурсу.
Факти про вплив наводили обидва воїни з передка. Bobua стверджував, що командири були раді ротацією немотивованих обстріляних на нових (мотивованих необстріляних). Наявність готових до мобілізації я бачу за віконцем; Успіх згадав сусіда (звісно, що узагальнено).
Що від Вас по аргументації? Якщо у Вас інфо (про причини відсутності ротацій) від приймаючих!рішення!, то це одне. А якщо від просто командирів (до речі чого: підрозділів)) чи частин), про яких Ви згадали, то це -- несерйозно, м'яко кажучи.
Як бачите, з боку опонентів не було тільки стиля "просто хочу". Вони розмірковували над необхідністю ротацій та чому вони відсутні. Над причинами. Заперечуючи ті, що Ви маєте від командирів ("Я черпаю інфу від деяких командирів, тому розповідаю як є".) А також ігноруючи аргументи накшалт "Але все ж таки повірте".
Соррі, точніше: з боку опонентів були лише подив та намагання почути-взнати причини відсутності ротацій. Ті, що пролунали від Вас, піддались сумніву або й овсім були заперечені.
Я устал от Вашей глупости. Зря я вписался в тему. Хотел объяснить воинам что то, но Вы вперлись со своими тупыми "аргументами". Все разговор окончен.