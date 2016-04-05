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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1799180018011802
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 07:58

  Евгений Н. написав:
  Schmit написав:Удивительное умение украинцев обращать внимание на "важнейшие детали". Так и власть выбирали - красивее да помоложе, а потом за три дня и нет 25% государства.

Это вы верно подметили. Если бы выбрали постарше накшталт Кравчук-Кучма-Ющенко-Порошенко за 3 дня не было бы 100% государства.

Та 200%, підтримую. Впевнений, на наступних виборах (якщо вони будуть) переможе пес Патрон.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 26 лип, 2022 08:27, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 08:22

  otg написав:Я устал от Вашей глупости. Зря я вписался в тему. Хотел объяснить воинам что то, но Вы вперлись со своими тупыми "аргументами". Все разговор окончен.

Це не моя глупость, а Ваш очевидний злив. Розумний чи ні цей злив - Ви самі ж бачите))

У Вас з пояснень (аргументів) було:
1. Ваше оціночне суб'єктивне судження -- хто краще обстріляні (немотивовані) чи необстріляні (мотивовані)
2. Запевнення, що інфо Ви маєте від командирів.
3. Думка, що командир буде радий обстріляним немотивованим, ніж новим.
4. Перехід на особистості у мій бік.

Все. Більш нічого.
Воїни з передка заперечили Ваші пункти 1,3.
Я ж в основному спростовував Ваші вангування та оцінки у мій бік. Вказував на підміну предметів.

А тепер -- Ви втомилися.
Звісно важко сказати щось по суті.
Хоча б на питання відповіли: від командирів чого Ви черпаєте інформацію? Підрозділів або частин?
Ну і наведіть джерело, в якому приймаючі рішення визначили причини відсутності ротацій.

Ну і не забувайте, що мова йде не про ротацію мотивованих "кадрових" (тобто контрактників) обстріляних, а про ротацію отих мобілізованих, яких навчили за ... та відправили.
Бо підміною предметів Ви чомусь часто користуєтесь.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 26 лип, 2022 08:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 08:36

  detroytred написав:
  otg написав:Я устал от Вашей глупости. Зря я вписался в тему. Хотел объяснить воинам что то, но Вы вперлись со своими тупыми "аргументами". Все разговор окончен.

Це не моя глупость, а Ваш очевидний злив. Розумний чи ні цей злив - Ви самі ж бачите))

У Вас з пояснень (аргументів) було:
1. Ваше оціночне суб'єктивне судження -- хто краще обстріляні (немотивовані) чи необстріляні (мотивовані)
2. Запевнення, що інфо Ви маєте від командирів.
3. Думка, що командир буде радий обстріляним немотивованим, ніж новим.
4. Перехід на особистості у мій бік.

Все. Більш нічого.
Воїни з передка заперечили Ваші пункти 1,3.
Я ж в основному спростовував Ваші вангування та оцінки у мій бік. Вказував на підміну предметів.

А тепер -- Ви втомилися.
Звісно важко сказати щось по суті.
Хоча б на питання відповіли: від командирів чого Ви черпаєте інформацію? Підрозділів або частин?
Ну і наведіть джерело, в якому приймаючі рішення визначили причини відсутності ротацій.

Ну і не забувайте, що мова йде не про ротацію мотивованих "кадрових" (тобто контрактників) обстріляних, а про ротацію отих мобілізованих, яких навчили за ... та відправили.
Я вижу что Вы троль еще тот, но я сказал не пишите мне больше. Я устал от Вашей тупости, больше отвечать не буду.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 08:42

otg
Да це Ваше право сказати, а що мені робити я якось визначу сам.

Тобто саме Ви генерити в мій бік не по суті питання, що обговорюється, а троль - я?))
Ви знов, скажімо так, м'яко - грубо помились.
Як і з ясновіденням де моє місце при мобілізації.

Так командири чого?
Та інфо від приймаючих рішення з яких джерел?
Це ж Ваші аргументи-то були.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 26 лип, 2022 08:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 08:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

edvardd написав:
  otg написав:А кто из Запорожья? Что там с Новобогдановкой? Боеприпас оставили врагу?

да егож при порошенко взорвали...
  vitaliian написав:edvardd когда на нас белорусы нападут? уже надоело сидеть в засаде.
  Zebra написав:Рашка пока донецкую область не захватит - текущую фазу на паузу не поставит. Как то будет странно выглядеть замороженная "спецоперация". Хотя и такое возможно - бесконечное "замороженное" "освобождение".
у них вариантов не много. Если начать эскалацию, нам ещё пришлют 20 химарсов, может крылья и бронь к ним, если отступить - нарот рф не поймёт что это было победа или поражение. Западу надо перемирие чтоб затариться на зиму газом и вернуть наших беженцев. Перемирие внутри можно выдать за большую победу. Может это вообще их единственный шанс что то выдать за победу. Если дальше одни разгромы.

хз, батька опять отгавкался, сказал геморрой у него, не может командовать, будем наблюдать...завтра на дачу поеду с ночёвкой, поближе к линии....
Але мішки для 200х замовляє
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 09:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.unian.net/world/erdogan-ras ... an_channel
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 09:36

Во Франции магазинам запретят держать двери открытыми, если внутри работает кондиционер или отопление, а также использовать световую рекламу по ночам.

Об этом сообщила министр энергетики Аньес Панье-Рюнаше газете Journal du Dimanche, добавив, что соответствующие указы будут изданы в ближайшее время.

Запрет на световую рекламу в период с 01:00 до 06:00 уже действует в тех частях Франции, где живут менее 800 тысяч человек. Теперь его действие планируется распространить на все населенные пункты, сделав исключения для аэропортов и вокзалов.

Штраф за нарушение правила о кондиционированном воздухе составит 750 евро, сообщает BBC News. Какое наказание грозит за световую рекламу в неурочное время, не уточняется.
..........
После вторжения России в Украину поставки энергоносителей в Европу резко сократились, а цены на них сильно выросли. Из-за сложившейся ситуации Австрия, Нидерланды, Дания и Швеция ввели первый уровень режима ЧС, а Германия перешла на второй. Режим ЧС также объявила Венгрия.

https://meduza.io/news/2022/07/25/vo-frantsii-magaziny-budut-shtrafovat-za-otkrytye-dveri-pri-rabotayuschem-konditsionere-svetovuyu-reklamu-po-nocham-zapretyat
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 09:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:мы здесь можем только гадать, но я вижу так (хотя 99% могу ошибаться) :
-наступление на Чернигов -Киев было приоритетным (сдеть был спецназ, ССО, ЧВК)
-второе по значимости направление -Харьков-Суммы
-и третье -южная группировка -двумя общевойсковыми армиями:
а)Запорожье-Херсон-Николаев-Одесса
б)Милитополь-Бердянск-Мариуполь
-четвертое-1й и 2й армейские корпуса ДНР Донецк-Волноваха (практически захватили только Волноваху и то, когда нам грозило оперативное окружение)

всё верно, а на луганском направлении они вообще не наступали и сегодня мы контролируем всю Луганскую область. эххх, штурманА традиционно сильны в картах.....
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 09:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Goodman написав:се "трофеи" оркостана - стреляние тубуси и ящики закритие, пустие. Ни одно подтверждения нет.
совершенно верно. Когда ящик закрытый - невозможно подтвердить, что он пустой.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 09:51

  GALeon написав:Але мішки для 200х замовляє
мешки даже в мирное время нужны. Дтп, самоубийства, несчастный случай.
vitaliian
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