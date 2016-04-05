Додано: Вів 26 лип, 2022 10:42

...сказал министр обороны Украины Алексей Резников на конференции, пишет Forbes.



"Мобилизованные в ВСУ – до 700 000 человек, пограничники – до 60 000, Нацгвардия – до 90 000, Национальная полиция - до 100 000. У нас сегодня более 1 млн человек в форме обеспечивают деятельность сектора безопасности и обороны", – сказал Резников.

Российская группировка войск, которая воюет в Украине, по самым крупным прикидкам не превышает 167 тысяч человек, включая сюда российские резервы. Российские войска понесли большие потери в Украине.



Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время своего выступления в Совете иностранных дел Европейского союза.

войска

Численность вооруженных сил Украины будет увеличена в ближайшие три года на 100 000 человек. Кроме того, в стране увеличат срок службы контрактников. Такое заявление сделал президент страны Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде во вторник, 1 февраля, добавив, что соответствующий указ им уже подписан.



При этом Зеленский призвал законодателей сохранять единство и не сеять панику по поводу угрозы российского военного наступления. Он выразил надежду, что дата очередного раунда мирных переговоров с Россией, Францией и Германией будет согласована в ближайшее время.

Разрешите высказаться по ротации (к otg просьба, не надо опускаться до личных оскорблений. detroytred вполне нормально высказывался. Вы с ним просто немного о разном).Ротации явно нужны. Это подтверждает и мировой опыт, и высказывания наших ребят на передке.По заявлениям нашего руководства у нас около 1 млн. под ружьём. Понятно, это не только армия, а и полиция, и ТРО, и СБУ.Понимаю, что реальные цифры ниже. В 700 000 ВСУ входят и гражданские служащие и всякая обслуга. Так же понятно, что полиция это не армия, у них другая подготовка и вооружение.Тем не менее численность приличная.На фронте у нас вряд ли больше 200 000.При этом 17 мая:Если иметьхотя бы 270 000, то можно было бы провести ротацию трети войск на фронте, задействованных на наиболее тяжёлых направлениях. Причём не новопризванными, а теми, кто находился на менее напряжённых участках фронта, а на их место - новичков. Через месяц, к примеру, отдохнувших 70 000 можно было бы вернуть на какие-то участки фронта, а части с этих участков переместить в более тяжёлые места и т.д.Понятно, что такая ротация требует соответствующей (не очень простой) организации, но тем не менее, вполне реальна.Почему это не делается мне не очень понятно. Единственное объяснение, которое приходит в голову, - накапливание свежих сил для серьёзного наступления. Если так, то вполне оправдано.Второе объяснение - Резников уж очень сильно завысил цифры. В такое верить не хочется. И тогда оправданны претензии армейцев, почему они кто-то может бухать и развлекаться в тылу, когда они воюют.P.s. Кстати, специально для тех, кто рассказывает, что ничего не делалось для подготовки к войне, в т.ч. на дипломатическом фронте: