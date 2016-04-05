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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 180118021803180418051806>
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 09:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliian написав:
  GALeon написав:Але мішки для 200х замовляє
мешки даже в мирное время нужны. Дтп, самоубийства, несчастный случай.
Міноборони?)))
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 09:56

  GALeon написав:
vitaliian написав:
  GALeon написав:Але мішки для 200х замовляє
мешки даже в мирное время нужны. Дтп, самоубийства, несчастный случай.
Міноборони?)))

за всё что происходит в армии отвечает минобороны. Или вы про небоевые потери никогда не слышали? Я не утверждаю ничего - новость может быть вбросом-фейком (таких вбросов было уже много). Но мешки это топ, вообще несерьёзно. Типа в мирное время военные не умирают. Лучше слушать разведки, чем читать про мешки.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 10:00

  vitaliian написав:за всё что происходит в армии отвечает минобороны. Или вы про небоевые потери никогда не слышали?

"Исполнитель" Віталян. Загиблого в ДТП військовослужбовця не кладуть в мішки МО. Його швидка везе в морг. Так само як іншого цивільного. Потопленого військовослувбовця аналогічніо.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 10:06

За період воєнного стану в Украні було звільнено 8 479 державних службовців.

Про це повідомляє Національне агентство України з питань державної служби.

"Фактична кількість працюючих державних службовців - 168 140 осіб. З них понад 127 тисяч працюють у штатному режимі, майже 14 тисяч – дистанційно, понад 18 тисяч – перебувають на простої та майже 7 тисяч у відпустці без збереження заробітної плати", - йдеться у повідомленні.

Кількість державних службовців, які перебувають на території україни, що захоплена агресором, або в межах районів бойових дій або блокованих районів - 7 451 особа.

Кількість державних службовців, які проходять службу в ЗСУ - 3 568 осіб.

Кількість загиблих державних службовців - 53 особи.

гнати тих неробів в шию! :x
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 10:17

... пожалуй самое главное назначение ожидает страну опять таки 17 октября. Одновременно с директором ФСБ Путин планирует отправить в отставку правительство с последующим назначением премьер-министром Дмитрия Патрушева.

19 декабря 2022 года президент России Владимир Путин должен объявить досрочные выборы президента России на март 2023 года.

...

https://t.me/generalsvr/980
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 10:34

  vitaliian написав:
... пожалуй самое главное назначение ожидает страну опять таки 17 октября. Одновременно с директором ФСБ Путин планирует отправить в отставку правительство с последующим назначением премьер-министром Дмитрия Патрушева.

19 декабря 2022 года президент России Владимир Путин должен объявить досрочные выборы президента России на март 2023 года.

...

https://t.me/generalsvr/980

Це не серйозно. До 17 жовтня ще майже 3 місяці. Як можна довіряти таким прогнозам на 3 місяці наперед, враховуючи що це рішення залежить особисто від пу?
Майже 100% впевнений що 17 жовтня нічого не станеться, а цю новину ми успішно забудемо. :D
І загалом цей канал дуже пафосний, я б йому не довіряв.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 10:37

  andrijk777 написав:я б йому не довіряв.
я где то написал "надо доверять"? это одно из мнений. войну на том канале предсказали за месяц, а Швец и Солонин напомню обкекались. Подача - пафосная, согласен. Автор себя мнит большой исторической фигурой и миссионером, что лично у меня вызывает улыбку. Этим болеют все ванги, чей прогноз хотя бы раз сбылся.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 26 лип, 2022 10:44, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 10:42

Разрешите высказаться по ротации (к otg просьба, не надо опускаться до личных оскорблений. detroytred вполне нормально высказывался. Вы с ним просто немного о разном).
Ротации явно нужны. Это подтверждает и мировой опыт, и высказывания наших ребят на передке.
По заявлениям нашего руководства у нас около 1 млн. под ружьём. Понятно, это не только армия, а и полиция, и ТРО, и СБУ.
...сказал министр обороны Украины Алексей Резников на конференции, пишет Forbes.

"Мобилизованные в ВСУ – до 700 000 человек, пограничники – до 60 000, Нацгвардия – до 90 000, Национальная полиция - до 100 000. У нас сегодня более 1 млн человек в форме обеспечивают деятельность сектора безопасности и обороны", – сказал Резников.

https://www.unian.net/society/reznikov-bolee-milliona-ukraincev-v-forme-obespechivayut-oboronu-strany-novosti-ukrainy-11895483.html
Понимаю, что реальные цифры ниже. В 700 000 ВСУ входят и гражданские служащие и всякая обслуга. Так же понятно, что полиция это не армия, у них другая подготовка и вооружение.
Тем не менее численность приличная.
На фронте у нас вряд ли больше 200 000.
При этом 17 мая:
Российская группировка войск, которая воюет в Украине, по самым крупным прикидкам не превышает 167 тысяч человек, включая сюда российские резервы. Российские войска понесли большие потери в Украине.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время своего выступления в Совете иностранных дел Европейского союза.

Если иметь войска хотя бы 270 000, то можно было бы провести ротацию трети войск на фронте, задействованных на наиболее тяжёлых направлениях. Причём не новопризванными, а теми, кто находился на менее напряжённых участках фронта, а на их место - новичков. Через месяц, к примеру, отдохнувших 70 000 можно было бы вернуть на какие-то участки фронта, а части с этих участков переместить в более тяжёлые места и т.д.
Понятно, что такая ротация требует соответствующей (не очень простой) организации, но тем не менее, вполне реальна.
Почему это не делается мне не очень понятно. Единственное объяснение, которое приходит в голову, - накапливание свежих сил для серьёзного наступления. Если так, то вполне оправдано.
Второе объяснение - Резников уж очень сильно завысил цифры. В такое верить не хочется. И тогда оправданны претензии армейцев, почему они кто-то может бухать и развлекаться в тылу, когда они воюют.

P.s. Кстати, специально для тех, кто рассказывает, что ничего не делалось для подготовки к войне, в т.ч. на дипломатическом фронте:
Численность вооруженных сил Украины будет увеличена в ближайшие три года на 100 000 человек. Кроме того, в стране увеличат срок службы контрактников. Такое заявление сделал президент страны Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде во вторник, 1 февраля, добавив, что соответствующий указ им уже подписан.

При этом Зеленский призвал законодателей сохранять единство и не сеять панику по поводу угрозы российского военного наступления. Он выразил надежду, что дата очередного раунда мирных переговоров с Россией, Францией и Германией будет согласована в ближайшее время.

https://www.dw.com/ru/ukraina-uvelichit-chislennost-svoej-armii-na-100-000-chelovek/a-60618731
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 10:43

  vitaliian написав:
  andrijk777 написав:я б йому не довіряв.
я где то написал "надо доверять"? это одно из мнений. войну на том канале предсказали за месяц, а Швец и Солонин напомню обкекались. Подача - пафосная, согласен.

Якщо багато "предсказувати" то колись щось "предскажеш" вірно. :D :D
Класика - Жирик - "предсказав" війну і майже точну її дату.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 10:47

  andrijk777 написав:
  vitaliian написав:
  andrijk777 написав:я б йому не довіряв.
я где то написал "надо доверять"? это одно из мнений. войну на том канале предсказали за месяц, а Швец и Солонин напомню обкекались. Подача - пафосная, согласен.

Якщо багато "предсказувати" то колись щось "предскажеш" вірно. :D :D
Класика - Жирик - "предсказав" війну і майже точну її дату.

"Даже стоящие часы 2 раза в день показывают правильное время". :)
ЛАД
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