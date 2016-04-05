Міноборони?)))
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Додано: Вів 26 лип, 2022 09:53
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 26 лип, 2022 09:56
за всё что происходит в армии отвечает минобороны. Или вы про небоевые потери никогда не слышали? Я не утверждаю ничего - новость может быть вбросом-фейком (таких вбросов было уже много). Но мешки это топ, вообще несерьёзно. Типа в мирное время военные не умирают. Лучше слушать разведки, чем читать про мешки.
Додано: Вів 26 лип, 2022 10:00
Додано: Вів 26 лип, 2022 10:06
За період воєнного стану в Украні було звільнено 8 479 державних службовців.
Про це повідомляє Національне агентство України з питань державної служби.
"Фактична кількість працюючих державних службовців - 168 140 осіб. З них понад 127 тисяч працюють у штатному режимі, майже 14 тисяч – дистанційно, понад 18 тисяч – перебувають на простої та майже 7 тисяч у відпустці без збереження заробітної плати", - йдеться у повідомленні.
Кількість державних службовців, які перебувають на території україни, що захоплена агресором, або в межах районів бойових дій або блокованих районів - 7 451 особа.
Кількість державних службовців, які проходять службу в ЗСУ - 3 568 осіб.
Кількість загиблих державних службовців - 53 особи.
гнати тих неробів в шию!
Додано: Вів 26 лип, 2022 10:17
Додано: Вів 26 лип, 2022 10:34
Це не серйозно. До 17 жовтня ще майже 3 місяці. Як можна довіряти таким прогнозам на 3 місяці наперед, враховуючи що це рішення залежить особисто від пу?
Майже 100% впевнений що 17 жовтня нічого не станеться, а цю новину ми успішно забудемо.
І загалом цей канал дуже пафосний, я б йому не довіряв.
Додано: Вів 26 лип, 2022 10:37
я где то написал "надо доверять"? это одно из мнений. войну на том канале предсказали за месяц, а Швец и Солонин напомню обкекались. Подача - пафосная, согласен. Автор себя мнит большой исторической фигурой и миссионером, что лично у меня вызывает улыбку. Этим болеют все ванги, чей прогноз хотя бы раз сбылся.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 26 лип, 2022 10:44, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 26 лип, 2022 10:42
Разрешите высказаться по ротации (к otg просьба, не надо опускаться до личных оскорблений. detroytred вполне нормально высказывался. Вы с ним просто немного о разном).
Ротации явно нужны. Это подтверждает и мировой опыт, и высказывания наших ребят на передке.
По заявлениям нашего руководства у нас около 1 млн. под ружьём. Понятно, это не только армия, а и полиция, и ТРО, и СБУ.
Понимаю, что реальные цифры ниже. В 700 000 ВСУ входят и гражданские служащие и всякая обслуга. Так же понятно, что полиция это не армия, у них другая подготовка и вооружение.
Тем не менее численность приличная.
На фронте у нас вряд ли больше 200 000.
При этом 17 мая:
Если иметь войска хотя бы 270 000, то можно было бы провести ротацию трети войск на фронте, задействованных на наиболее тяжёлых направлениях. Причём не новопризванными, а теми, кто находился на менее напряжённых участках фронта, а на их место - новичков. Через месяц, к примеру, отдохнувших 70 000 можно было бы вернуть на какие-то участки фронта, а части с этих участков переместить в более тяжёлые места и т.д.
Понятно, что такая ротация требует соответствующей (не очень простой) организации, но тем не менее, вполне реальна.
Почему это не делается мне не очень понятно. Единственное объяснение, которое приходит в голову, - накапливание свежих сил для серьёзного наступления. Если так, то вполне оправдано.
Второе объяснение - Резников уж очень сильно завысил цифры. В такое верить не хочется. И тогда оправданны претензии армейцев, почему они кто-то может бухать и развлекаться в тылу, когда они воюют.
P.s. Кстати, специально для тех, кто рассказывает, что ничего не делалось для подготовки к войне, в т.ч. на дипломатическом фронте:
Додано: Вів 26 лип, 2022 10:43
Якщо багато "предсказувати" то колись щось "предскажеш" вірно.
Класика - Жирик - "предсказав" війну і майже точну її дату.
Додано: Вів 26 лип, 2022 10:47
"Даже стоящие часы 2 раза в день показывают правильное время".
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