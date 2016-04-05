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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18021803180418051806>
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 10:48

  vitaliian написав:
... пожалуй самое главное назначение ожидает страну опять таки 17 октября. Одновременно с директором ФСБ Путин планирует отправить в отставку правительство с последующим назначением премьер-министром Дмитрия Патрушева.

19 декабря 2022 года президент России Владимир Путин должен объявить досрочные выборы президента России на март 2023 года.

...

https://t.me/generalsvr/980
Очередной вброс конторы.:)
  vitaliian написав:Автор себя мнит большой исторической фигурой и миссионером, что лично у меня вызывает улыбку. Этим болеют все ванги, чей прогноз хотя бы раз сбылся.
Да нет, он себя позиционирует великим обладателем инсайда. В принципе так и есть, если мнение что это канал ФСБ верно. Через него они решают какие то свои задачи, вбрасывая часть правдивой инфы, часть дезы.
Востаннє редагувалось otg в Вів 26 лип, 2022 10:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 10:48

  andrijk777 написав:Якщо багато "предсказувати" то колись щось "предскажеш" вірно. :D :D
Класика - Жирик - "предсказав" війну і майже точну її дату.
это было комично и гратескно. Дату начала войны всегда держат в строгой тайне, а тут всеросийский шут ее озвучивает на всю страну. Но прогнозов кто будет после крысы я не встречал, а это может повлиять на ход войны. На россии делать такие прогнозы это смертный приговор. Чтоб вы понимали. Можно ругать войну и всего лишь получить штраф. А публично обсуждать приемника нельзя вообще.
  otg написав:вбрасывая часть правдивой инфы, часть дезы.
этот канал - внутренние разборки, слишком топят в дерьме медведева, то называя его алкашом, то сообщая что его 57летняя жена ушла к младшему Патрушеву. Бессмысленная и бесполезная инфа только для своего узкого круга.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 10:55

  ЛАД написав:Разрешите высказаться по ротации (к otg просьба, не надо опускаться до личных оскорблений. detroytred вполне нормально высказывался. Вы с ним просто немного о разном).
Ротации явно нужны. Это подтверждает и мировой опыт, и высказывания наших ребят на передке.
По заявлениям нашего руководства у нас около 1 млн. под ружьём. Понятно, это не только армия, а и полиция, и ТРО, и СБУ.
Я разве сказал что не нужны? Я просто объяснил людям находящимся на передке почему это не возможно так как они себе это мыслят. Влез этот товарищ и начал что то доказывать. Вы уверены что он лучше разбирается в ситуации чем командование?
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 10:56

  otg написав:. Вы уверены что он лучше разбирается в ситуации чем командование?
главное что он в этом уверен.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 10:59

  vitaliian написав:этот канал - внутренние разборки, слишком топят в дерьме медведева, то называя его алкашом, то сообщая что его 57летняя жена ушла к младшему Патрушеву. Бессмысленная и бесполезная инфа только для своего узкого круга.
Если бы Вы знали внутренние настроения в раше, то понимали б все эти телодвижения против Медведева. Я его не читаю, из редка Ваши ссылки, но вполне понимаю относительно Медведева. Хотя могу ошибаться, я не Мессинг.
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 11:04

  vitaliian написав: Но прогнозов кто будет после крысы я не встречал
Что Вы... Что Вы. Диму давно приемником сделали. :)
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 11:05

  otg написав:
  vitaliian написав:этот канал - внутренние разборки, слишком топят в дерьме медведева, то называя его алкашом, то сообщая что его 57летняя жена ушла к младшему Патрушеву. Бессмысленная и бесполезная инфа только для своего узкого круга.
Если бы Вы знали внутренние настроения в раше, то понимали б все эти телодвижения против Медведева. Я его не читаю, из редка Ваши ссылки, но вполне понимаю относительно Медведева. Хотя могу ошибаться, я не Мессинг.

а какие там настроения? тв патриотизм умноженный на аполитичность. 99% русских считает что они ни на что не влияют (рабы), 45% считает что должны поддерживать власть, даже если она призывает к братоубийству (эти активные рабы). На бытовом уровне все всех ненавядят от соседки до представителей малых народностей. В этом смысле ненависть к Украине на рф не удивила ни одного человека. Это их нормальное состояние. Молодежь вообще аполитична и крыса для них не более чем умирающий дед.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 26 лип, 2022 11:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 11:07

  otg написав:
  ЛАД написав:Разрешите высказаться по ротации (к otg просьба, не надо опускаться до личных оскорблений. detroytred вполне нормально высказывался. Вы с ним просто немного о разном).
Ротации явно нужны. Это подтверждает и мировой опыт, и высказывания наших ребят на передке.
По заявлениям нашего руководства у нас около 1 млн. под ружьём. Понятно, это не только армия, а и полиция, и ТРО, и СБУ.
Я разве сказал что не нужны? Я просто объяснил людям находящимся на передке почему это не возможно так как они себе это мыслят. Влез этот товарищ и начал что то доказывать. Вы уверены что он лучше разбирается в ситуации чем командование?

Я не уверен, что это невозможно. В какой форме должна быть ротация и как она должна быть организована - другой вопрос.
И, думаю, что она необходима.
Понимаю, что у нас не наберётся 11 млн человек для армии, как пишет Bobua. Иди даже 7-8 млн. Но и 200 000 (или меньше) воюющих за 40-миллионную страну (пусть даже не за 40, а за 35-млн.) никуда не годится. Тем более, когда остальные не трудятся в 3 смены на оборонных предприятиях и не строят оборонительные сооружения, а отдыхают и развлекаются где-нибудь во Львове.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 11:08

  vitaliian написав:
  otg написав:
  vitaliian написав:этот канал - внутренние разборки, слишком топят в дерьме медведева, то называя его алкашом, то сообщая что его 57летняя жена ушла к младшему Патрушеву. Бессмысленная и бесполезная инфа только для своего узкого круга.
Если бы Вы знали внутренние настроения в раше, то понимали б все эти телодвижения против Медведева. Я его не читаю, из редка Ваши ссылки, но вполне понимаю относительно Медведева. Хотя могу ошибаться, я не Мессинг.

а какие там настроения? тв патриотизм умноженный на аполитичность. 99% русских считает что они ни на что не влияют (рабы), 45% считает что должны поддерживать власть, даже если она призывает к братоубийству (эти активные рабы). На бытовом уровне все всех ненавядят от соседки до представителей малых народностей. В этом смысле ненависть к Украине на рф не удивила ни одного человека. Это их нормальное состояние. Молодежь вообще аполитична и крыса для них не более чем умирающий дед.
Я не о том, я относительно Димона. :)
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 11:08

  otg написав:
  vitaliian написав: Но прогнозов кто будет после крысы я не встречал
Что Вы... Что Вы. Диму давно приемником сделали. :)
Медведева или Патрушева? Они оба Димы. на канале генерал свр свои Димы приемники.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 26 лип, 2022 11:11, всього редагувалось 1 раз.
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