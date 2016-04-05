Додано: Вів 26 лип, 2022 11:07

otg написав: ЛАД написав: Разрешите высказаться по ротации (к otg просьба, не надо опускаться до личных оскорблений. detroytred вполне нормально высказывался. Вы с ним просто немного о разном).

Ротации явно нужны. Это подтверждает и мировой опыт, и высказывания наших ребят на передке.

По заявлениям нашего руководства у нас около 1 млн. под ружьём. Понятно, это не только армия, а и полиция, и ТРО, и СБУ.

Разрешите высказаться по ротации (к otg просьба, не надо опускаться до личных оскорблений. detroytred вполне нормально высказывался. Вы с ним просто немного о разном).Ротации явно нужны. Это подтверждает и мировой опыт, и высказывания наших ребят на передке.По заявлениям нашего руководства у нас около 1 млн. под ружьём. Понятно, это не только армия, а и полиция, и ТРО, и СБУ. Я разве сказал что не нужны? Я просто объяснил людям находящимся на передке почему это не возможно так как они себе это мыслят. Влез этот товарищ и начал что то доказывать. Вы уверены что он лучше разбирается в ситуации чем командование? Я разве сказал что не нужны? Я простолюдям находящимся на передкетак как они себе это мыслят. Влез этот товарищ и начал что то доказывать. Вы уверены что он лучше разбирается в ситуации чем командование?

Я не уверен, что это невозможно.

В какой форме должна быть ротация и как она должна быть организована - другой вопрос.И, думаю, что она необходима.Понимаю, что у нас не наберётся 11 млн человек для армии, как пишет. Иди даже 7-8 млн. Но и 200 000 (или меньше) воюющих за 40-миллионную страну (пусть даже не за 40, а за 35-млн.) никуда не годится. Тем более, когда остальные не трудятся в 3 смены на оборонных предприятиях и не строят оборонительные сооружения, а отдыхают и развлекаются где-нибудь во Львове.