vitaliian написав:[quote="5464162:GALeon"]Але мішки для 200х замовляє
мешки даже в мирное время нужны. Дтп, самоубийства, несчастный случай.
Міноборони?)))
за всё что происходит в армии отвечает минобороны. Или вы про небоевые потери никогда не слышали? Я не утверждаю ничего - новость может быть вбросом-фейком (таких вбросов было уже много). Но мешки это топ, вообще несерьёзно. Типа в мирное время военные не умирают.... .[/quote]в мирний час при самогубстві чи нещасному випадку в мішок не пакують, а везуть на судмедекспертизу
ЛАД написав:Я не уверен, что это невозможно. В какой форме должна быть ротация и как она должна быть организована - другой вопрос. И, думаю, что она необходима. Понимаю, что у нас не наберётся 11 млн человек для армии, как пишет Bobua. Иди даже 7-8 млн. Но и 200 000 (или меньше) воюющих за 40-миллионную страну (пусть даже не за 40, а за 35-млн.) никуда не годится. Тем более, когда остальные не трудятся в 3 смены на оборонных предприятиях и не строят оборонительные сооружения, а отдыхают и развлекаются где-нибудь во Львове.
Звыняйтэ, но не хочу еще Вас послать. Вы себя поставте на место руководства, а потом рассказывайте. Думаете Успеху на передке тяжело? Нет, тем кто организует оборону в разы. Это только людям несведущим легко рассказывать как отловить несколько мл-нов и послать на передок. Еще раз звыняйтэ, тему закрыли.
м да я не настолько глубокий специалист по склонению мужских имён. Если Медведева обильно поливают грязью, значит он кому то мешает. лошадь не совсем дохлая. Имхо канал принадлежит Патрушеву- старшему, который так нелепо продвигает Диму в преемники. Только это хотелки. Медийная активность Димы - ноль. А на рф даже петросяна без разрешения в ящик не пустят.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 26 лип, 2022 11:41, всього редагувалось 5 разів.
Народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук та члени його родини купували рухоме і нерухоме майно за гроші, отримані злочинним шляхом. Вказані кошти (не менше ніж $1 млрд) надали представники спецслужб Росії (ФСБ) на підготовку до війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на матеріали справи, які згадуються в ухвалі Львівського апеляційного суду від 20 липня.
Відомості контррозвідки СБУ надала суду колишня генпрокурорка Ірина Венедіктова разом із клопотанням про арешт майна Медведчука. У підсумку під арештом опинилися 279 картин, чотири статуетки, 10 годинників, п’ять чашок, келих, піднос, дві вази, графин, дві підставки, два срібних підстаканника, чайник, 31 коробка посуду, залізничний вагон-ресторан із меблями та предметами інтер’єру. https://glavcom.ua/country/politics/sbu ... 63286.html
дали на войну а потратил на чайники/статуэтки. Получается Виктор - патриот? Предлагаю представить к гос.награде.
ЛАД написав:Разрешите высказаться по ротации (к otg просьба, не надо опускаться до личных оскорблений. detroytred вполне нормально высказывался. Вы с ним просто немного о разном). Ротации явно нужны. Это подтверждает и мировой опыт, и высказывания наших ребят на передке. По заявлениям нашего руководства у нас около 1 млн. под ружьём. Понятно, это не только армия, а и полиция, и ТРО, и СБУ.
Я разве сказал что не нужны? Я просто объяснил людям находящимся на передке почему это не возможно так как они себе это мыслят. Влез этот товарищ и начал что то доказывать. Вы уверены что он лучше разбирается в ситуации чем командование?
Да-да, вліз і щось!? почав доказувати. Жгіте есчо.
В реальності навпаки. Я вже Вам навіть виклав детально хто, що і як аргументував в цій дискусії. А Ви знов з підмінами.
ЛАД написав:Я не уверен, что это невозможно. В какой форме должна быть ротация и как она должна быть организована - другой вопрос. И, думаю, что она необходима. Понимаю, что у нас не наберётся 11 млн человек для армии, как пишет Bobua. Иди даже 7-8 млн. Но и 200 000 (или меньше) воюющих за 40-миллионную страну (пусть даже не за 40, а за 35-млн.) никуда не годится. Тем более, когда остальные не трудятся в 3 смены на оборонных предприятиях и не строят оборонительные сооружения, а отдыхают и развлекаются где-нибудь во Львове.
Звыняйтэ, но не хочу еще Вас послать. Вы себя поставте на место руководства, а потом рассказывайте. Думаете Успеху на передке тяжело? Нет, тем кто организует оборону в разы. Это только людям несведущим легко рассказывать как отловить несколько мл-нов и послать на передок. Еще раз звыняйтэ, тему закрыли.
Отловить насколько миллионов -- )) Чому не мільярдів?))
Тим паче таке казати після нагадування очевидного -- що мова йшла про ротацію нещодавно мобілізованих, а не контрактників. Тих, кого мобілізували, навчили за ... тижнів і відправили на позиції.