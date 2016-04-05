RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1803180418051806>
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 11:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliian написав:
  GALeon написав:
vitaliian написав:[quote="5464162:GALeon"]Але мішки для 200х замовляє
мешки даже в мирное время нужны. Дтп, самоубийства, несчастный случай.
Міноборони?)))

за всё что происходит в армии отвечает минобороны. Или вы про небоевые потери никогда не слышали? Я не утверждаю ничего - новость может быть вбросом-фейком (таких вбросов было уже много). Но мешки это топ, вообще несерьёзно. Типа в мирное время военные не умирают.... .[/quote]в мирний час при самогубстві чи нещасному випадку в мішок не пакують, а везуть на судмедекспертизу
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 740
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 11:11

  GALeon написав:в мирний час при самогубстві чи нещасному випадку в мішок не пакують, а везуть на судмедекспертизу
в чем везут? вы дтп никогда не видели.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14114
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2059 раз.
Подякували: 2898 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 11:16

  ЛАД написав:Я не уверен, что это невозможно. В какой форме должна быть ротация и как она должна быть организована - другой вопрос.
И, думаю, что она необходима.
Понимаю, что у нас не наберётся 11 млн человек для армии, как пишет Bobua. Иди даже 7-8 млн. Но и 200 000 (или меньше) воюющих за 40-миллионную страну (пусть даже не за 40, а за 35-млн.) никуда не годится. Тем более, когда остальные не трудятся в 3 смены на оборонных предприятиях и не строят оборонительные сооружения, а отдыхают и развлекаются где-нибудь во Львове.
Звыняйтэ, но не хочу еще Вас послать. Вы себя поставте на место руководства, а потом рассказывайте. Думаете Успеху на передке тяжело? Нет, тем кто организует оборону в разы. Это только людям несведущим легко рассказывать как отловить несколько мл-нов и послать на передок. Еще раз звыняйтэ, тему закрыли.
otg
 
Повідомлень: 2950
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 11:18

  vitaliian написав:
  otg написав:
  vitaliian написав: Но прогнозов кто будет после крысы я не встречал
Что Вы... Что Вы. Диму давно приемником сделали. :)
Медведева или Патрушева? Они оба Димы. на канале генерал свр свои Димы приемники.
Не, Димон один. Патрушев это Дима. :)
otg
 
Повідомлень: 2950
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 11:28

  otg написав:Не, Димон один. Патрушев это Дима.
м да я не настолько глубокий специалист по склонению мужских имён. Если Медведева обильно поливают грязью, значит он кому то мешает. лошадь не совсем дохлая. Имхо канал принадлежит Патрушеву- старшему, который так нелепо продвигает Диму в преемники. Только это хотелки. Медийная активность Димы - ноль. А на рф даже петросяна без разрешения в ящик не пустят.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 26 лип, 2022 11:41, всього редагувалось 5 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14114
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2059 раз.
Подякували: 2898 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 11:28

Зрозуміти б незрозуміле!©

  otg написав:Я просто объяснил людям находящимся на передке почему это не возможно так как они себе это мыслят.

Я, мабуть, це пропустив🤔
А можна мені, будь ласка, коротко/стисло, а головне конкретніше пояснити "чому"?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3611
З нами з: 18.03.21
Подякував: 136 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
3
4
1
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 11:35

Народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук та члени його родини купували рухоме і нерухоме майно за гроші, отримані злочинним шляхом. Вказані кошти (не менше ніж $1 млрд) надали представники спецслужб Росії (ФСБ) на підготовку до війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на матеріали справи, які згадуються в ухвалі Львівського апеляційного суду від 20 липня.

Відомості контррозвідки СБУ надала суду колишня генпрокурорка Ірина Венедіктова разом із клопотанням про арешт майна Медведчука. У підсумку під арештом опинилися 279 картин, чотири статуетки, 10 годинників, п’ять чашок, келих, піднос, дві вази, графин, дві підставки, два срібних підстаканника, чайник, 31 коробка посуду, залізничний вагон-ресторан із меблями та предметами інтер’єру. https://glavcom.ua/country/politics/sbu ... 63286.html
дали на войну а потратил на чайники/статуэтки. Получается Виктор - патриот? Предлагаю представить к гос.награде.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14114
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2059 раз.
Подякували: 2898 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 11:37

  otg написав:
  ЛАД написав:Разрешите высказаться по ротации (к otg просьба, не надо опускаться до личных оскорблений. detroytred вполне нормально высказывался. Вы с ним просто немного о разном).
Ротации явно нужны. Это подтверждает и мировой опыт, и высказывания наших ребят на передке.
По заявлениям нашего руководства у нас около 1 млн. под ружьём. Понятно, это не только армия, а и полиция, и ТРО, и СБУ.
Я разве сказал что не нужны? Я просто объяснил людям находящимся на передке почему это не возможно так как они себе это мыслят. Влез этот товарищ и начал что то доказывать. Вы уверены что он лучше разбирается в ситуации чем командование?

Да-да, вліз і щось!? почав доказувати. Жгіте есчо.

В реальності навпаки.
Я вже Вам навіть виклав детально хто, що і як аргументував в цій дискусії.
А Ви знов з підмінами.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25352
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 11:44

  otg написав:
  ЛАД написав:Я не уверен, что это невозможно. В какой форме должна быть ротация и как она должна быть организована - другой вопрос.
И, думаю, что она необходима.
Понимаю, что у нас не наберётся 11 млн человек для армии, как пишет Bobua. Иди даже 7-8 млн. Но и 200 000 (или меньше) воюющих за 40-миллионную страну (пусть даже не за 40, а за 35-млн.) никуда не годится. Тем более, когда остальные не трудятся в 3 смены на оборонных предприятиях и не строят оборонительные сооружения, а отдыхают и развлекаются где-нибудь во Львове.
Звыняйтэ, но не хочу еще Вас послать. Вы себя поставте на место руководства, а потом рассказывайте. Думаете Успеху на передке тяжело? Нет, тем кто организует оборону в разы. Это только людям несведущим легко рассказывать как отловить несколько мл-нов и послать на передок. Еще раз звыняйтэ, тему закрыли.

Отловить насколько миллионов -- ))
Чому не мільярдів?))

Тим паче таке казати після нагадування очевидного -- що мова йшла про ротацію нещодавно мобілізованих, а не контрактників.
Тих, кого мобілізували, навчили за ... тижнів і відправили на позиції.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25352
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 11:47

  vitaliian написав:.....
Молодежь вообще аполитична и крыса для них не более чем умирающий дед.

Если Вы правы (а, думаю, что это в массе не далеко от истины), то вполне реально при смене политического режима в РФ получить достаточно нормального соседа.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22795
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 1803180418051806>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 99201
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 458110
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3382
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.