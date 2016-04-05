ЛАД написав:

Я не уверен, что это невозможно.

В какой форме должна быть ротация и как она должна быть организована - другой вопрос.И, думаю, что она необходима.Понимаю, что у нас не наберётся 11 млн человек для армии, как пишет. Иди даже 7-8 млн. Но и 200 000 (или меньше) воюющих за 40-миллионную страну (пусть даже не за 40, а за 35-млн.) никуда не годится. Тем более, когда остальные не трудятся в 3 смены на оборонных предприятиях и не строят оборонительные сооружения, а отдыхают и развлекаются где-нибудь во Львове.