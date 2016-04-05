ЛАД написав:.. Пока что основной призыв идёт среди низших слоёв населения и нац. окраин. ..
официально призыва нет, первая волна была контрактников, затем начали брать отставников, погрязших в долгах и ипотеке, также солдат удачи (ЧВК).
ЛАД написав:Кстати, не знаю, чтобы современная "ылита" РФ сформировалась из "афганцев"
Грачев, Дудаев, Громов, Лебедев и многие прочие генералы и прочий состав в 90х были как раз на руководящих должностях типа губернаторов и т.д. Вы старше меня, должны знать. Или старше означает склероз?
ЛАД написав:[ Не спорю, "тем кто организует оборону", начиная от глав военных администраций и кончая президентом, очень тяжело. И чем выше должность тем тяжелее. И я уже писал это. Но... "Взялся за гуж, не говори, что не дюж". Это их выбор. У подавляющего большинства призванных в армию это выполнение обязанности (пусть даже осознанное), но не их выбор. Несколько миллионов "отлавливать" не нужно. Я писал о нескольких десятках тысяч. Если для пусть даже 35-миллионной страны это непосильная задача... А если непосильная задача для руководства организовать ротацию, то они должны в этом честно признаться и уступить место другим, тем, кто сможет. Закрыть тему на форуме очень легко, но в жизни эта проблема не исчезнет. И чем дальше, тем острее она будет. Последствия её нерешения могут быть грустными. Не помню где когда-то читал, что армия, которая привыкла отступать, не может побеждать, нужны свежие силы.
Я понимаю что Вы здесь все стратеги высшего класса, даже готовы кого то менять во время войны. Ну давайте. Кого? Залужного? Давайте выборы устроим и Зе переизберем. Порох наверняка сможет. Вы тоже сможете? Давайте Вас. Где повестки будете раздавать? Или не будете? Сразу первого встречного в воронок и на передок?
otg написав:Я просто объяснил людям находящимся на передке почему это не возможно так как они себе это мыслят.
Я, мабуть, це пропустив🤔 А можна мені, будь ласка, коротко/стисло, а головне конкретніше пояснити "чому"?
Ви ж самі пишете що не рвуться всі на передову. Крім того я писав обстреляні ліпше чим ні. Я розумію що Вам хочеться, но повірте тим хто приймає рішення не ліпше. Це тут деякі можуть махати шашками. Це питання вирішується, але не так бистро та не так структурно як Вам хочеться. Я вже це все писав. Тільки не думайте що я якись рішення приймаю, а то ще мене начнете звинувачувати що Вас з передової не пускають до сім'ї.
Ну тоді знову повертаємось до того, що я казав - що ці обстріляні - НЕ є кращими в роботі (хіба що у збереженні свого життя і то не факт, бо ніхто не знає, куди прилетить!), так як їхня мотивація вкрай розмита невизначеністю і вже давно шліфується пофігізмом, аватаризмом і напів-дахопоїханням! А вони ж такі НЕ БУЛИ!(ну, хіба одиниці - а зараз ~ 90% стали такими!)
Тому - з цим ВЖЕ щось треба робити! Якість же - дуже важливу роль відіграє!
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 26 лип, 2022 12:44, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:Ну тоді знову повертаємось до того, що я казав - що ці обстріляні - НЕ є кращими в роботі (хіба що у збереженні свого життя і то не факт, бо ніхто не знає, куди прилетить!), так як їхня мотивація вкрай розмита невизначеністю і вже давно шліфується пофігізмом, аватаризмом і напів-дахопоїханням! А вони ж такі НЕ БУЛИ!(ну, хіба одиниці - а зараз ~ 90% стали такими!)
Тому - з цим ВЖЕ щось треба робити! Якісь же - дуже важливу роль відіграє!
Ви вже це казали, я ще не такий старий щоб склероз. Знаю що хочете додому, але я більше не хочу на цю тему. Я казав що над цім питанням міркують. А Ви як що хочете повторяйте слово цукор, може в роті солодко стане.
ЛАД написав:Понятно, что такая ротация требует соответствующей (не очень простой) организации, но тем не менее, вполне реальна. Почему это не делается мне не очень понятно. Единственное объяснение, которое приходит в голову, - накапливание свежих сил для серьёзного наступления. Если так, то вполне оправдано.
Якщо це так - то і я, і думаю всі готові потерпіти ще місяць-два, щоб зробити потужний наступ! Але ж ніхто нічого нам толком не каже... Навпаки, вже починають самі командири плескати язиком, що війна "на довго" і що через місяць-два орки планують наступ по Мико і Одесі... КАРЛЛЛ!!! Орки планують! - а ми?????! Як так - наче ж МИ планували накопичити силу і вдарити їх найближчим часом - а виявляється, навпаки?!
Та ну нах з тою війною
О наших планах Вам никто, естественно, не расскажет. И командирам того уровня, с которыми Вы можете общаться, тоже. К сожалению, похоже, что война, действительно, надолго и до конца года не закончится. Очень надеюсь, что "МИ накопичуємо силу, щоб вдарити їх найближчим часом". Пусть не для окончательной победы и выхода на границы 24.02, но хотя бы для достижения какого-то заметного успеха. Хотя бы уровня освобождения Херсона и правобережья Днепра. Можно, конечно, и в другом районе. Если такое будет, то уверен, что и у Успіха и у Bobua настроение изменится и на какое-то время даже требования ротации ослабнут. Хотя эта проблема не исчезнет и всё равно будет требовать решения. Хоть какая-то победа очень нужна. Так же как победа под Сталинградом в ту войны не решила исход войны, но сильно изменила настроение. Можно рассматривать победу под Киевом как аналог победы под Москвой в ту войну. Теперь нужен свой "Сталинград".
otg написав:Думаете Успеху на передке тяжело? Нет,
Вибачайте, а можна я розкажу?)) Якщо брати "фізично", то мені на вогневій "по-середньому", а в тилу - то звичайно, що легше "фізично". А от психологічно, а особливо ризиковано - то... та ну його нах той передок, ту вогневу!!! Я що - просто так 100500раз тут кажу - "Краще 30К в тилу, ніж 100К на передку!"? Але чомусь, не рвуться/не виламують двері воєнкоматів молоді парубки з пабів Львова і не йдуть/не хочуть заробити ні 44К(з/п 14К+30К премія) в тилу і тим більше за 114К на вогневій?
Тож, якщо тут "Успіху не важко"- то ЧОМУ ніхто не рветься на моє місце? - де ще й нормальні премії платять?! Зараз же з роботою всюди дуже туго/зарплати впали - а тут - "Не важка й високооплачувана робота"? Налітай!!!
Дивина та й годі!)))
Что ты одну пластинку заладил.Масса людей отправлена в ожидание, они как раз и хотели вступить.А повезло далеко не многим типа тебя бабло косить.А теперь не набирают, т к платить эти бешеные деньги стране нечем.
Ну то як "місць нема", то на моє і інших хлопців тут місце можна піти - ніхто з нас не проти, щоб ви тут замість нас косили бабло! Звертайтесь/пишіть у всі інстанції, що ви хочете когось підмінити - думаю вас почують!
Успіх написав:Ну тоді знову повертаємось до того, що я казав - що ці обстріляні - НЕ є кращими в роботі (хіба що у збереженні свого життя і то не факт, бо ніхто не знає, куди прилетить!), так як їхня мотивація вкрай розмита невизначеністю і вже давно шліфується пофігізмом, аватаризмом і напів-дахопоїханням! А вони ж такі НЕ БУЛИ!(ну, хіба одиниці - а зараз ~ 90% стали такими!)
Тому - з цим ВЖЕ щось треба робити! Якісь же - дуже важливу роль відіграє!
Ви вже це казали, я ще не такий старий щоб склероз. Знаю що хочете додому, але я більше не хочу на цю тему. Я казав що над цім питанням міркують. А Ви як що хочете повторяйте слово цукор, може в роті солодко стане.
Це є підміною предмету. Демагогічним прийомом.
Зараз Успіх вів мову (про предмет) -- кращі чи ні обстріляні немотивовані, ніж необстріляні мотивовані. Спростував Ваше твердження. Тим, що власне сам бачить навкруги себе. Аргументував.
Ви ж замість обгрунтувати своє твердження, яке було заперечено, нарешті хоч якось обгрунтуаати, підмінили на - неможливість поки ротації.
Розжував)) очевидне. Нехай зі мною зливаєтеся, а з Успіхом-то чому? Самі ж полізли йому "пояснювати"))
ЛАД написав:.. Пока что основной призыв идёт среди низших слоёв населения и нац. окраин. ..
официально призыва нет, первая волна была контрактников, затем начали брать отставников, погрязших в долгах и ипотеке, также солдат удачи (ЧВК).
ЛАД написав:Кстати, не знаю, чтобы современная "ылита" РФ сформировалась из "афганцев"
Грачев, Дудаев, Громов, Лебедев и многие прочие генералы и прочий состав в 90х были как раз на руководящих должностях типа губернаторов и т.д. Вы старше меня, должны знать. Или старше означает склероз?
Были. Но недолго. Кроме того, они были если не элитой, то близки к элите и до этого. В Афгане они не были рядовыми или даже лейтенантами (насколько помню, не ниже комполка).
По призыву Вы фактически подтвердили моё высказывание.
P.s. И Вы пропустили моё замечание: "при смене политического режима в РФ". Если вместо Путина станет какой -нибудь "сирийский мясник" Дворников, то это не "смена режима".