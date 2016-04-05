ЛАД написав:

призванных в армию

нескольких десятках тысяч

нерешения

Не спорю, "тем кто организует оборону", начиная от глав военных администраций и кончая президентом, очень тяжело. И чем выше должность тем тяжелее. И я уже писал это.Но... "Взялся за гуж, не говори, что не дюж". Этовыбор. У подавляющего большинстваэто выполнение обязанности (пусть даже осознанное), но не их выбор.Несколько миллионов "отлавливать" не нужно. Я писал о. Если для пусть даже 35-миллионной страны это непосильная задача...А если непосильная задача для руководства организовать ротацию, то они должны в этом честно признаться и уступить место другим, тем, кто сможет.Закрыть тему на форуме очень легко, но в жизни эта проблема не исчезнет. И чем дальше, тем острее она будет. Последствия еёмогут быть грустными.Не помню где когда-то читал, что армия, которая привыкла отступать, не может побеждать, нужны свежие силы.