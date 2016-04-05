detroytred написав:Імхо. Мобресурсу в них достатньо на роки. З цим проблем в них не буде, якщо почнуть примусово гнати.
Бутусов в последней аналитике выразил мнение что дело не в количестве людей. Достаточно какого-то минимального кол-ва для успешных действий. Организация и материальное обеспечение сейчас стало намного важнее. https://www.youtube.com/watch?v=NZlNG_SJOtc
ЛАД написав:.. Были. Но недолго. Кроме того, они были если не элитой, то близки к элите и до этого. В Афгане они не были рядовыми или даже лейтенантами (насколько помню, не ниже комполка). ..
а мы и не говорим пока о рядовых. Мы говорим о смене режима. Так вот, предлагаю вам запомнить фамилии их военачальников, они явно посвежее будут, чем главные начальники. Самые отличившиеся могут пойти выше, совсем выше. Нас это в той же мере касается. Люди из армии во время и после войны на слуху, так было во все времена с начала человечества
Успіх написав:Зараз же з роботою всюди дуже туго/зарплати впали - а тут - "Не важка й високооплачувана робота"?[/b] Налітай!!!
Ну то як "місць нема", то на моє і інших хлопців тут місце можна піти - ніхто з нас не проти, щоб ви тут замість нас косили бабло!
Успіх, тримайся, все буде Україна. Ти вже 5 місяців на війні, тобто ще місяць і можеш йти у відпустку, так? Мої знайомі, що були в Лугано, кажуть, що орків ми виженемо, зброю та гроші нам будуть давати "скільки треба".
ЛАД написав:[ Не спорю, "тем кто организует оборону", начиная от глав военных администраций и кончая президентом, очень тяжело. И чем выше должность тем тяжелее. И я уже писал это. Но... "Взялся за гуж, не говори, что не дюж". Это их выбор. У подавляющего большинства призванных в армию это выполнение обязанности (пусть даже осознанное), но не их выбор. Несколько миллионов "отлавливать" не нужно. Я писал о нескольких десятках тысяч. Если для пусть даже 35-миллионной страны это непосильная задача... А если непосильная задача для руководства организовать ротацию, то они должны в этом честно признаться и уступить место другим, тем, кто сможет. Закрыть тему на форуме очень легко, но в жизни эта проблема не исчезнет. И чем дальше, тем острее она будет. Последствия её нерешения могут быть грустными. Не помню где когда-то читал, что армия, которая привыкла отступать, не может побеждать, нужны свежие силы.
Я понимаю что Вы здесь все стратеги высшего класса, даже готовы кого то менять во время войны. Ну давайте. Кого? Залужного? Давайте выборы устроим и Зе переизберем. Порох наверняка сможет. Вы тоже сможете? Давайте Вас. Где повестки будете раздавать? Или не будете? Сразу первого встречного в воронок и на передок?
Не "лепите горбатого". Я не считаю себя "стратегом высшего класса" и ни разу не предлагал менять кого бы то ни было, в т.ч. ни Залужного, ни, тем более, Зе (тем более - потому что это не назначение, а перевыборы. В условиях войны...). Но, кстати, как раз в последнее время делается очень много перестановок в верхах.
И ещё раз, несколько десятков тысяч для призыва можно найти не среди "первых встречных" при нормальной работе военкоматов. Если в Украине сегодня в условиях войны это невозможно, то... Не буду продолжать, а то дураки обвинят меня бог знает в чём. Но я в такое не верю.
А що з нашими газосховищами? Новини про відсотки заповненості у ЄС публікують щодня, але ж раніше пропагували, що у нас зберігається вагома частка європейських запасів. Наші власні запаси, ОК, держ таємниця. Сховища підземні і недосяжні для ракет?
detroytred написав:ЛАД Цікаво було побачити дати народження отих нових мобілізованих. Дивлюсь список орків, які були в Бучі, 64 мотострілецька -- можна вважати, що суцільні контрактники. Навіть рядові практично всі 25+ років. https://gur.gov.ua/content/voennye-pres ... a-vvo.html
Імхо. Мобресурсу в них достатньо на роки. З цим проблем в них не буде, якщо почнуть примусово гнати.
Это понятно, ресурса достаточно. Неизвестно какая будет реакция, если начнут "примусово гнати" не нацменьшинства и люмпенов, а жителей крупных городов, средний класс и т.п.
TipTop написав:.. Сховища підземні і недосяжні для ракет?
Зачем им хранилища? Если выведут из строя электрические подстанции, то на этом закончится жизнь в мегаполисах в принципе - не работают насосы, подающие воду и газ. Все трансформаторы под землей не спрячешь. Устроить Армагедон сейчас не очень сложно даже без ЯО.