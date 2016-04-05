Я про значимість наших газосховищ для ЄС в двох моментах: - чи означає низька заповненість європейських порожність наших? - якщо ЄС зберігає багато свого газу у нас, то чи технічно можливий новий вид газового шантажу Європи шляхом ударів по інфраструктурі газосховищ?
ЛАД написав:.. Были. Но недолго. Кроме того, они были если не элитой, то близки к элите и до этого. В Афгане они не были рядовыми или даже лейтенантами (насколько помню, не ниже комполка). ..
а мы и не говорим пока о рядовых. Мы говорим о смене режима. Так вот, предлагаю вам запомнить фамилии их военачальников, они явно посвежее будут, чем главные начальники. Самые отличившиеся могут пойти выше, совсем выше. Нас это в той же мере касается. Люди из армии во время и после войны на слуху, так было во все времена с начала человечества
Могут пойти повыше. Тем не менее, никто из "афганцев" не определял "политический режим". Они сумели сыграть какую-то большую или меньшую роль на относительно коротком промежутке времени. И ушли. На вторые роли или вообще. Да в общем-то на первые роли и не вышли.
detroytred написав:Імхо. Мобресурсу в них достатньо на роки. З цим проблем в них не буде, якщо почнуть примусово гнати.
Бутусов в последней аналитике выразил мнение что дело не в количестве людей. Достаточно какого-то минимального кол-ва для успешных действий. Организация и материальное обеспечение сейчас стало намного важнее. https://www.youtube.com/watch?v=NZlNG_SJOtc
Ещё один эксперт и стратег. Организация и материальное обеспечение очень важны. Впрочем, они были важны всегда. Но наша война хорошо показала, что "размер имеет значение". И на Западе сейчас пересматривают многие взгляды на войну. Оказалось, что технологии, конечно, важны, но они не определяют полностью исход войны.
P.s. Такое длинное видео смотреть не стал. Основываюсь на Вашем кратком высказывании.
detroytred написав:Імхо. Мобресурсу в них достатньо на роки. З цим проблем в них не буде, якщо почнуть примусово гнати.
Бутусов в последней аналитике выразил мнение что дело не в количестве людей. Достаточно какого-то минимального кол-ва для успешных действий. Организация и материальное обеспечение сейчас стало намного важнее. https://www.youtube.com/watch?v=NZlNG_SJOtc
Ещё один эксперт и стратег. Организация и материальное обеспечение очень важны. Впрочем, они были важны всегда. Но наша война хорошо показала, что "размер имеет значение". И на Западе сейчас пересматривают многие взгляды на войну. Оказалось, что технологии, конечно, важны, но они не определяют полностью исход войны.
P.s. Такое длинное видео смотреть не стал. Основываюсь на Вашем кратком высказывании.
Это подсознательное отрицание очевидного в собственных же интересах, чтоб на войну не забрали. Тысячей солдат эту войну не победить.
ЛАД написав:.. Они сумели сыграть какую-то большую или меньшую роль на относительно коротком промежутке времени. И ушли. На вторые роли или вообще. Да в общем-то на первые роли и не вышли.
потому что был "ограниченный контингент" и общие потери за 10 лет меньше чем за последние полгода. "и это они еще не начинали" А так-то, военначальники имели значительный вес в СССР после всех войн. И почти все генсеки воевали, молодой Михаил Сергеевич не в счет. Вот куда смотрите
ЛАД написав: И ещё раз, несколько десятков тысяч для призыва можно найти не среди "первых встречных" при нормальной работе военкоматов. Если в Украине сегодня в условиях войны это невозможно, то... Не буду продолжать, а то дураки обвинят меня бог знает в чём. Но я в такое не верю.
Вы слышали о раздачах повесток на блок-постах при выходе с метро или в торгово-развлекательных центрах? Вы думаете военкомы дурнее Вас? Все кто хотел, как пишут здесь, был мотивирован уже давно в войсках. Некоторые еще не на передке, но будут там. Остальные тупо морозятся, даже при дефицитных специальностях. Сам знаю таких. У остальных справки, болезни, куча детей и пр. пр. Некоторые живут не по прописке. Таких кстати много. Вы думаете родители их сдадут? А уехавших за кордон? Буквально здесь люди с соплями этого добиваются. Ладно, я себя все время одергиваю от этих тупых объяснений, хотя понимаю что Вы вряд ли что поймете. Вы живете в виртуальном мире, где все идеально. Кстати, а Ваши дети где? Готовы отдать свое чадо?