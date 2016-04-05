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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1806180718081809>
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 13:17

  ЛАД написав:
  sequence написав:
  ЛАД написав:..Теперь нужен свой "Сталинград".

а пока у нас "Ржев"

К счастью, до "Ржева" сегодняшние бои не дотягивают.

ну так и "битва за Москву" мало чем напоминает организованное отступление из под Киева, вам не кажется?
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 13:20

Я про значимість наших газосховищ для ЄС в двох моментах:
- чи означає низька заповненість європейських порожність наших?
- якщо ЄС зберігає багато свого газу у нас, то чи технічно можливий новий вид газового шантажу Європи шляхом ударів по інфраструктурі газосховищ?
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 13:20

  sequence написав:
  ЛАД написав:..
Были. Но недолго.
Кроме того, они были если не элитой, то близки к элите и до этого. В Афгане они не были рядовыми или даже лейтенантами (насколько помню, не ниже комполка).
..

а мы и не говорим пока о рядовых. Мы говорим о смене режима. Так вот, предлагаю вам запомнить фамилии их военачальников, они явно посвежее будут, чем главные начальники. Самые отличившиеся могут пойти выше, совсем выше.
Нас это в той же мере касается. Люди из армии во время и после войны на слуху, так было во все времена с начала человечества

Могут пойти повыше.
Тем не менее, никто из "афганцев" не определял "политический режим".
Они сумели сыграть какую-то большую или меньшую роль на относительно коротком промежутке времени. И ушли. На вторые роли или вообще. Да в общем-то на первые роли и не вышли.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 13:24

  comandante написав:
  detroytred написав:Імхо. Мобресурсу в них достатньо на роки. З цим проблем в них не буде, якщо почнуть примусово гнати.

Бутусов в последней аналитике выразил мнение что дело не в количестве людей. Достаточно какого-то минимального кол-ва для успешных действий. Организация и материальное обеспечение сейчас стало намного важнее.
https://www.youtube.com/watch?v=NZlNG_SJOtc

Ещё один эксперт и стратег. :)
Организация и материальное обеспечение очень важны. Впрочем, они были важны всегда.
Но наша война хорошо показала, что "размер имеет значение". И на Западе сейчас пересматривают многие взгляды на войну. Оказалось, что технологии, конечно, важны, но они не определяют полностью исход войны.

P.s. Такое длинное видео смотреть не стал. Основываюсь на Вашем кратком высказывании.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 13:30

Скоро может женщин закроют и начнут мобилизировать, там и второй миллион насобирается, и может Успих дождётся ротации
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 13:32

  sequence написав:
  ЛАД написав:
  sequence написав:........
а пока у нас "Ржев"

К счастью, до "Ржева" сегодняшние бои не дотягивают.

ну так и "битва за Москву" мало чем напоминает организованное отступление из под Киева, вам не кажется?

Из-под Москвы тоже не было "панического бегства".
Не берусь судить, насколько было "организованное отступление" из под Киева. Не могу говорить о том, чего не знаю.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 13:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:P.s. Такое длинное видео смотреть не стал. Основываюсь на Вашем кратком высказывании.

его можно смотреть на скорости 1.5-1.75)
comandante
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 13:33

  ЛАД написав:
  comandante написав:
  detroytred написав:Імхо. Мобресурсу в них достатньо на роки. З цим проблем в них не буде, якщо почнуть примусово гнати.

Бутусов в последней аналитике выразил мнение что дело не в количестве людей. Достаточно какого-то минимального кол-ва для успешных действий. Организация и материальное обеспечение сейчас стало намного важнее.
https://www.youtube.com/watch?v=NZlNG_SJOtc

Ещё один эксперт и стратег. :)
Организация и материальное обеспечение очень важны. Впрочем, они были важны всегда.
Но наша война хорошо показала, что "размер имеет значение". И на Западе сейчас пересматривают многие взгляды на войну. Оказалось, что технологии, конечно, важны, но они не определяют полностью исход войны.

P.s. Такое длинное видео смотреть не стал. Основываюсь на Вашем кратком высказывании.

Это подсознательное отрицание очевидного в собственных же интересах, чтоб на войну не забрали. Тысячей солдат эту войну не победить.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 13:39

  ЛАД написав:..
Они сумели сыграть какую-то большую или меньшую роль на относительно коротком промежутке времени. И ушли. На вторые роли или вообще. Да в общем-то на первые роли и не вышли.

потому что был "ограниченный контингент" и общие потери за 10 лет меньше чем за последние полгода. "и это они еще не начинали" :?
А так-то, военначальники имели значительный вес в СССР после всех войн. И почти все генсеки воевали, молодой Михаил Сергеевич не в счет. Вот куда смотрите
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 13:40

  ЛАД написав:
И ещё раз, несколько десятков тысяч для призыва можно найти не среди "первых встречных" при нормальной работе военкоматов. Если в Украине сегодня в условиях войны это невозможно, то... Не буду продолжать, а то дураки обвинят меня бог знает в чём. Но я в такое не верю.
Вы слышали о раздачах повесток на блок-постах при выходе с метро или в торгово-развлекательных центрах? Вы думаете военкомы дурнее Вас? Все кто хотел, как пишут здесь, был мотивирован уже давно в войсках. Некоторые еще не на передке, но будут там. Остальные тупо морозятся, даже при дефицитных специальностях. Сам знаю таких. У остальных справки, болезни, куча детей и пр. пр. Некоторые живут не по прописке. Таких кстати много. Вы думаете родители их сдадут? А уехавших за кордон? Буквально здесь люди с соплями этого добиваются. Ладно, я себя все время одергиваю от этих тупых объяснений, хотя понимаю что Вы вряд ли что поймете. Вы живете в виртуальном мире, где все идеально. Кстати, а Ваши дети где? Готовы отдать свое чадо?
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