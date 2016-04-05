Додано: Вів 26 лип, 2022 13:40

ЛАД написав:

И ещё раз, несколько десятков тысяч для призыва можно найти не среди "первых встречных" при нормальной работе военкоматов. Если в Украине сегодня в условиях войны это невозможно, то... Не буду продолжать, а то дураки обвинят меня бог знает в чём. Но я в такое не верю. И ещё раз,для призыва можно найти не среди "первых встречных" при нормальной работе военкоматов. Если в Украине сегодняэто невозможно, то... Не буду продолжать, а то дураки обвинят меня бог знает в чём. Но я в такое не верю.

Вы слышали о раздачах повесток на блок-постах при выходе с метро или в торгово-развлекательных центрах? Вы думаете военкомы дурнее Вас? Все кто хотел, как пишут здесь, был мотивирован уже давно в войсках. Некоторые еще не на передке, но будут там. Остальные тупо морозятся, даже при дефицитных специальностях. Сам знаю таких. У остальных справки, болезни, куча детей и пр. пр. Некоторые живут не по прописке. Таких кстати много. Вы думаете родители их сдадут? А уехавших за кордон? Буквально здесь люди с соплями этого добиваются. Ладно, я себя все время одергиваю от этих тупых объяснений, хотя понимаю что Вы вряд ли что поймете. Вы живете в виртуальном мире, где все идеально. Кстати, а Ваши дети где? Готовы отдать свое чадо?