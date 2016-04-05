vitaliian написав:когда вы вернетесь на гражданку, обнаружите ровно то же самое. Крыша сейчас едет у многих
Ну, звичайно, що в кожного свої проблеми... Я можу говорити лише за себе(ну і за оточуючих) - якщо б тут стріляли виключно холостими снарядами - тоді нов проблем))) А от, коли ти розумієш, що твоє життя вже не раз було "на волоску" - а головне, що це "ще не кінець" - ну я не знаю.... - стараюсь "дах тримати двома руками"!
TipTop написав:Я про значимість наших газосховищ для ЄС в двох моментах: - чи означає низька заповненість європейських порожність наших? - якщо ЄС зберігає багато свого газу у нас, то чи технічно можливий новий вид газового шантажу Європи шляхом ударів по інфраструктурі газосховищ?
Не означает. К сожалению, на сайте Укртрансгаза данных не нашёл (раньше регулярно публиковались). Но было такое:
Ежемесячный рост запасов газа в Украине составляет 1 млрд кубометров, отметили в "Нафтогазе".
Сейчас в украинских подземных хранилищах находится примерно 11,4 млрд кубометров газа.
Об этом во время информационного телемарафона рассказал председатель Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко
ЛАД написав: И ещё раз, несколько десятков тысяч для призыва можно найти не среди "первых встречных" при нормальной работе военкоматов. Если в Украине сегодня в условиях войны это невозможно, то... Не буду продолжать, а то дураки обвинят меня бог знает в чём. Но я в такое не верю.
Вы слышали о раздачах повесток на блок-постах при выходе с метро или в торгово-развлекательных центрах? Вы думаете военкомы дурнее Вас? Все кто хотел, как пишут здесь, был мотивирован уже давно в войсках. Некоторые еще не на передке, но будут там. Остальные тупо морозятся, даже при дефицитных специальностях. Сам знаю таких. У остальных справки, болезни, куча детей и пр. пр. Некоторые живут не по прописке. Таких кстати много. Вы думаете родители их сдадут? А уехавших за кордон? Буквально здесь люди с соплями этого добиваются. Ладно, я себя все время одергиваю от этих тупых объяснений, хотя понимаю что Вы вряд ли что поймете. Вы живете в виртуальном мире, где все идеально. Кстати, а Ваши дети где? Готовы отдать свое чадо?
Вы слишком плохого мнения об окружающих. Во всяком случае, обо мне. Вы считаете, что я вчера с Луны свалился? Знаю всё, что Вы перечислили. Поэтому, кстати, я за "раздачу повесток на блок-постах при выходе с метро или в торгово-развлекательных центрах". Причём, как недавно комментировал Залужный, такая повестка не означает, что человек завтра на фронте. Но хотя бы поставят на учёт и потом будет из кого выбирать. Мотивированных идти добровольцами, возможно, мало, но несколько десятков тысяч таких, которые пойдут в случае призыва, думаю найдётся. Если нет... Уже говорил - о таком варианте не хочу даже писать. Последний вопрос - ниже пояса. Но мне ответить легко - у меня нет сыновей, а внуки ещё не доросли.