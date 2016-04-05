Додано: Вів 26 лип, 2022 14:22

TipTop написав: Я про значимість наших газосховищ для ЄС в двох моментах:

- чи означає низька заповненість європейських порожність наших?

- якщо ЄС зберігає багато свого газу у нас, то чи технічно можливий новий вид газового шантажу Європи шляхом ударів по інфраструктурі газосховищ? Я про значимість наших газосховищ для ЄС в двох моментах:- чи означає низька заповненість європейських порожність наших?- якщо ЄС зберігає багато свого газу у нас, то чи технічно можливий новий вид газового шантажу Європи шляхом ударів по інфраструктурі газосховищ?

Ежемесячный рост запасов газа в Украине составляет 1 млрд кубометров, отметили в "Нафтогазе".



Сейчас в украинских подземных хранилищах находится примерно 11,4 млрд кубометров газа.



Об этом во время информационного телемарафона рассказал председатель Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко

Не означает. К сожалению, на сайте Укртрансгаза данных не нашёл (раньше регулярно публиковались). Но было такое:. Новость от 19.07.22.Если правда, то к отопительному сезону (к 15.10) наберем всего примерно 14,5 млрд кубометров. Это маловато.Точно не скажу, но сомневаюсь, что в сегодняшней ситуации Европа хранит у нас сколько-нибудь значительные количества. Думаю, что практически весь газ наш.БОльшая часть наших хранилищ - выработанные газовые месторождения. Так что достаточно глубокие и обычными вооружениями их не достанешь.P.s. Есть ещё табличка здесь по всей Европе -, правда не в кубометрах, а в Тwh. По этой ьаблице у нас совсем неважно - 57,7Тwh или 17,8% хранилищ с достаточно маленькой скоростью заполнения. Если правильно понимаю, как перевести Тwh в кубы, получается слишком мало, даже писать не хочу.Может, кто разбирается в этом лучше и переведёт? Или таблица врёт.