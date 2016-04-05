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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1807180818091810>
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 13:42

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  fler написав:Успіх, тримайся, все буде Україна. Ти вже 5 місяців на війні, тобто ще місяць і можеш йти у відпустку, так?

Теоретично(по слухах) - а практично? :)
  fler написав:Мої знайомі, що були в Лугано, кажуть, що орків ми виженемо, зброю та гроші нам будуть давати "скільки треба".

І я так кажу/думаю.... покищо))
Але я "роблю ставку" на найближчі 2-3міс - бо ДОБРЕ ЗНАЮ, що таке БПЛА/дрони і що буде, коли "зеленки" не буде... в кінці осені...
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 13:49

  Грйс-мэн написав:Скоро может женщин закроют и начнут мобилизировать, там и второй миллион насобирается, и может Успих дождётся ротации

когда призовут женщин, долярчику станет не до ротаций (это ж надо с каждой познакомиться, взять телефончик)

  Успіх написав:напів-дахопоїханням!
когда вы вернетесь на гражданку, обнаружите ровно то же самое. Крыша сейчас едет у многих.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 26 лип, 2022 13:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 13:50

Любов переможе війну!©)))

  Грйс-мэн написав:Скоро может женщин закроют и начнут мобилизировать, там и второй миллион насобирается, и может Успих дождётся ротации

Ну, тоді не знаю як Успіх)), а багатьом не одруженим відійде на 10-й план відпустка/ротація! :wink: :mrgreen: :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 13:53

  vitaliian написав:
  Грйс-мэн написав:Скоро может женщин закроют и начнут мобилизировать, там и второй миллион насобирается, и может Успих дождётся ротации

когда призовут женщин, долярчику станет не до ротаций (это ж надо с каждой познакомиться, взять телефончик)

Ну.....
Крім дружини, в мене є ще двоє дітей і батьки, яких я дуже хочу побачити/обняти!
А от для не одружених - як варіант :wink: :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 14:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Міст через Інгулець. "Відремонтований"
https://t.me/UkrainianWitness/4103
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 14:02

За крок до перевороту думок©

  vitaliian написав:когда вы вернетесь на гражданку, обнаружите ровно то же самое. Крыша сейчас едет у многих

Ну, звичайно, що в кожного свої проблеми...
Я можу говорити лише за себе(ну і за оточуючих) - якщо б тут стріляли виключно холостими снарядами - тоді нов проблем)))
А от, коли ти розумієш, що твоє життя вже не раз було "на волоску" - а головне, що це "ще не кінець" - ну я не знаю.... - стараюсь "дах тримати двома руками"! :D :D :D
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 14:15

  sashaqbl написав:Міст через Інгулець. "Відремонтований"
https://t.me/UkrainianWitness/4103
Арестович расказал что нашим хорошо насыпали на Южном направлении. Как то подвезли боеприпас, получается.
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 14:22

  TipTop написав:Я про значимість наших газосховищ для ЄС в двох моментах:
- чи означає низька заповненість європейських порожність наших?
- якщо ЄС зберігає багато свого газу у нас, то чи технічно можливий новий вид газового шантажу Європи шляхом ударів по інфраструктурі газосховищ?

Не означает. К сожалению, на сайте Укртрансгаза данных не нашёл (раньше регулярно публиковались). Но было такое:
Ежемесячный рост запасов газа в Украине составляет 1 млрд кубометров, отметили в "Нафтогазе".

Сейчас в украинских подземных хранилищах находится примерно 11,4 млрд кубометров газа.

Об этом во время информационного телемарафона рассказал председатель Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко

https://www.unian.net/economics/energetics/otopitelnyy-sezon-v-ukraine-stalo-izvestno-skolko-gaza-uzhe-nakopila-strana-novosti-segodnya-11908965.html. Новость от 19.07.22.
Если правда, то к отопительному сезону (к 15.10) наберем всего примерно 14,5 млрд кубометров. Это маловато.
Точно не скажу, но сомневаюсь, что в сегодняшней ситуации Европа хранит у нас сколько-нибудь значительные количества. Думаю, что практически весь газ наш.

БОльшая часть наших хранилищ - выработанные газовые месторождения. Так что достаточно глубокие и обычными вооружениями их не достанешь.

P.s. Есть ещё табличка здесь по всей Европе - https://biz.liga.net/all/tek/novosti/zapasy-gaza-v-podzemnyh-hranilischah-evropy-perevalili-za-ekvator, правда не в кубометрах, а в Тwh. По этой ьаблице у нас совсем неважно - 57,7Тwh или 17,8% хранилищ с достаточно маленькой скоростью заполнения. Если правильно понимаю, как перевести Тwh в кубы, получается слишком мало, даже писать не хочу.
Может, кто разбирается в этом лучше и переведёт? Или таблица врёт.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 26 лип, 2022 15:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 14:24

  comandante написав:
  ЛАД написав:P.s. Такое длинное видео смотреть не стал. Основываюсь на Вашем кратком высказывании.

его можно смотреть на скорости 1.5-1.75)

Можно. Но всё равно час времени.
Я не такой поклонник Бутусова.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 14:36

  otg написав:
  ЛАД написав:
И ещё раз, несколько десятков тысяч для призыва можно найти не среди "первых встречных" при нормальной работе военкоматов. Если в Украине сегодня в условиях войны это невозможно, то... Не буду продолжать, а то дураки обвинят меня бог знает в чём. Но я в такое не верю.
Вы слышали о раздачах повесток на блок-постах при выходе с метро или в торгово-развлекательных центрах? Вы думаете военкомы дурнее Вас? Все кто хотел, как пишут здесь, был мотивирован уже давно в войсках. Некоторые еще не на передке, но будут там. Остальные тупо морозятся, даже при дефицитных специальностях. Сам знаю таких. У остальных справки, болезни, куча детей и пр. пр. Некоторые живут не по прописке. Таких кстати много. Вы думаете родители их сдадут? А уехавших за кордон? Буквально здесь люди с соплями этого добиваются. Ладно, я себя все время одергиваю от этих тупых объяснений, хотя понимаю что Вы вряд ли что поймете. Вы живете в виртуальном мире, где все идеально. Кстати, а Ваши дети где? Готовы отдать свое чадо?

Вы слишком плохого мнения об окружающих.
Во всяком случае, обо мне. :)
Вы считаете, что я вчера с Луны свалился? Знаю всё, что Вы перечислили.
Поэтому, кстати, я за "раздачу повесток на блок-постах при выходе с метро или в торгово-развлекательных центрах". Причём, как недавно комментировал Залужный, такая повестка не означает, что человек завтра на фронте. Но хотя бы поставят на учёт и потом будет из кого выбирать.
Мотивированных идти добровольцами, возможно, мало, но несколько десятков тысяч таких, которые пойдут в случае призыва, думаю найдётся. Если нет... Уже говорил - о таком варианте не хочу даже писать.
Последний вопрос - ниже пояса. Но мне ответить легко - у меня нет сыновей, а внуки ещё не доросли.
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  #<1 ... 1807180818091810>
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