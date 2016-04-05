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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1808180918101811>
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 14:43

  ЛАД написав:Последний вопрос - ниже пояса. Но мне ответить легко - у меня нет сыновей, а внуки ещё не доросли.
Потому то Вы такой оптимистичный в этом плане :) Но не переживайте. Слышали? И женщин скоро будут призывать. Кстати я не спрашивал какого пола у Вас дети. Я спросил готовы ли Вы свое чадо отдать?
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 14:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:Это подсознательное отрицание очевидного в собственных же интересах, чтоб на войну не забрали. Тысячей солдат эту войну не победить.

также это обозначает, что бОльшее число населения в росии не является преимуществом в этой войне. И что разговоры про призыв женщин - это просто бред.
comandante
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 15:13

  comandante написав:
  Zebra написав:Это подсознательное отрицание очевидного в собственных же интересах, чтоб на войну не забрали. Тысячей солдат эту войну не победить.

также это обозначает, что бОльшее число населения в росии не является преимуществом в этой войне. И что разговоры про призыв женщин - это просто бред.

Всё же преимущество.
Призыв женщин у нас пока не планируется кроме тех специальностей, которые давно считаются военнообязанными (например, медиков).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 15:15

  otg написав:
  ЛАД написав:Последний вопрос - ниже пояса. Но мне ответить легко - у меня нет сыновей, а внуки ещё не доросли.
Потому то Вы такой оптимистичный в этом плане :) Но не переживайте. Слышали? И женщин скоро будут призывать. Кстати я не спрашивал какого пола у Вас дети. Я спросил готовы ли Вы свое чадо отдать?

Насчёт призыва женщин уже написал.
Насчёт своего чада отвечать не стал, т.к. при отсутствии сыновей ответ "да" будет восприниматься, в лучшем случае, лицемерием.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 15:18

  Успіх написав:
  otg написав:Я просто объяснил людям находящимся на передке почему это не возможно так как они себе это мыслят.
Я, мабуть, це пропустив🤔
А можна мені, будь ласка, коротко/стисло, а головне конкретніше пояснити "чому"?
Я можу пояснити, правда не коротко і не стисло..але якщо дочитаєш , а потім проаналізуєш прочитане - то зрозумієш...
1 Міняти можна всього двома варіантами
а - посолдатно
б - почастинно
2 Посолдатно - це множити на нуль боєздатність підрозділу в якому постійно 10-20% штатного -це якісь невідомі для інших люди...
При 30-40% втрат - підрозділ вважається небоєздатним і повинен бути виведеним на реформування.
Тобто посолдатно - виходить що не можна
3 Почастинно....
Тут і складно і просто одночасно..
Складно - бо
а - в самій частині не всі прослужили однаково
б - розпустити всю частину після виведення з передка - неможливо ( як мінімум потрібний караул для охорони зброї/матчастини( ви ж з пушками додому не поїдете)
Якщо ж розпускати частину наприклад по 20-30%..то частина буде місяць-три небоєздатною стояти(нагадую - людей у нас вистарчає - зброї не дуже)
Тепер інший аспект
Для того щоб повністю вивести частину з передка..треба на резервні позиції зправа/зліва -вивести дві частини ,які закриють дірочку,яка виненкне внаслідок відходу...
Таким чином, замість одної виведеної - треба дві тримати на передку....

Пояснив?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 15:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:ЧОМУ ніхто не рветься на моє місце
Маніпулятивна підміна понять...
На передку є 100 000 місць
В армії є 700 000 мобілізованих
Як мінімум 50% з цих мобілізованих - хотіли б бути на передку..але місце, так вже вийшло , зайняв долярчик.....

Щоб перевірити чи є бажаючі зайняти твоє місце на передку - можеш написати рапорт з проханням перевести тебе в тил бо...причина на вибір(змучився/надоїло/хочеш перевірити чи є бажаючі зайняти твоє місце....)
І подивишся
Якщо тебе випруть на другий день - значить ти був не правий з своїм припущенням що бажаючих мало...
А раз так, то прийдеться в голові дещо підкоригувати...
і ця корекція буде виглядати наступним чином
Тобі просто повезло , що ти сьогодні там де ти є і тому отримуєш більше ніж ті, яким повезло менше і вони хочуть бути на твоєму місці і отримувати в три рази більше....я вже мовчу про повагу
Одне діло моє відношення до дейтройта,який 25 років штани протирав, а як тільки війна то в кущі
і зовсім друге відношення до хлопчини , який з 2014 року пє в мене каву...але на візку :cry:..хоч і провоював він всього тиждень....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 15:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:ніхто з нас не проти, щоб ви тут замість нас косили бабло!
Ще раз - без проблем
Думаєш що ти незамінний - напиши рапорт і побачимо
а - як швидко тебе замінять
б - як сильно ти пожалкуєш що написав прохання/рапорт про заміну
в - і грошей отримаєш в три рази менше, і печатку в особливому відділі(неблагонадійний/схильний до зради)..
Тоді й побачимо.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 15:33

  sequence написав:
  TipTop написав:..
Сховища підземні і недосяжні для ракет?
Зачем им хранилища? Если выведут из строя электрические подстанции, то на этом закончится жизнь в мегаполисах в принципе - не работают насосы, подающие воду и газ.
Все трансформаторы под землей не спрячешь.
Устроить Армагедон сейчас не очень сложно даже без ЯО.
А що таке електропідстанція? трансформатор 2000/380...вартістю в 50000 доларів..наявністю десятки тисяч штук по Державі...
Вони не змогли знищити тягові трансформаторні підстанції( штук 100 на всю Україну) ЗАЛІЗНИЦІ...+ через 72 години після виведення трьох тягових на львівщині - рух електропоїздів був відновлений...
Витратили на ці три тягові вони 15 ракет по 3 млн приблизно=45 млн
Відремонтували їх всі гамузом за 1 млн і 72 години...
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 15:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Вы слышали о раздачах повесток на блок-постах при выходе с метро или в торгово-развлекательных центрах?
Видача повісток і призив в армію - це дві великих різниці...
По правилам
Всі військовозобовязані повинні були зявитись на пункти де приписані після обяви мобілізації без повісток..
Як думаєте - скільки з 20 млн військовозобовязаних прийшло?
Особисто я вважаю що не більше 2-4 млн (10-20 %)
З цих 2-4 млн призвали 10-20%=0,5-0,7 млн....і виконали завдання повністю..
Тепер пройшло 5 місяців війни , воєнкомам треба виправляти недоліки ( 70-80% військовозобовязаних у воєнкоматах не зявились) , от ці воєнкоми і давай перебивати кількістю якість...виписуючи повістки всюди де тільки можуть це зробити з мінімальними дотриманнями чинного Законодавства.

ПС
Спитайте себе і десяток Ваших знайомих - скільки з них просто прийшли у воєнкомат щоб підтвердити що вони військвозобовязані..
Відразу вийдете на ті цифри ,які я озвучив вище - тільки кожен пятий був у воєнкоматі...
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 15:49

«Окупанти перекидають важку військову техніку. Через Мелітополь в сторону Херсона проїхало три колони – близько 80 одиниць техніки», – зазначив мер. https://glavcom.ua/country/incidents/ra ... 63314.html
vitaliian
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