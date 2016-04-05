Маніпулятивна підміна понять... На передку є 100 000 місць В армії є 700 000 мобілізованих Як мінімум 50% з цих мобілізованих - хотіли б бути на передку..але місце, так вже вийшло , зайняв долярчик.....
Щоб перевірити чи є бажаючі зайняти твоє місце на передку - можеш написати рапорт з проханням перевести тебе в тил бо...причина на вибір(змучився/надоїло/хочеш перевірити чи є бажаючі зайняти твоє місце....) І подивишся Якщо тебе випруть на другий день - значить ти був не правий з своїм припущенням що бажаючих мало... А раз так, то прийдеться в голові дещо підкоригувати... і ця корекція буде виглядати наступним чином Тобі просто повезло , що ти сьогодні там де ти є і тому отримуєш більше ніж ті, яким повезло менше і вони хочуть бути на твоєму місці і отримувати в три рази більше....я вже мовчу про повагу Одне діло моє відношення до дейтройта,який 25 років штани протирав, а як тільки війна то в кущі і зовсім друге відношення до хлопчини , який з 2014 року пє в мене каву...але на візку ..хоч і провоював він всього тиждень....
Ну да, без збрехати про детройта в тебе ну ніяк. Давно не макав тебе?
Які проблеми вже мабуть вдесяте пропоную (коли переходиш на закиди зі стелі на особисту адресу і їх можна перевірити): 5 тис. куо. і перевіряємо протирав-не протирав (перевіряється легко: починаючи з послужного списку -- посади, звання, місця проходження служби; дисциплінарної карточки -- заохочення-стягненя; характеристики -- яку техніку, де і коли обслуговував; скільки кого навчив -- ну і можна проїхатися попитати, чи є в кого з хлопців претензії (окрім звісно туркменів, в'єтнамців, африканців, китайців).
5 куо. і ніяких проблем. Щоб підтвердити тобі свої слова. А поки ти брехло...
З.и. свої казки про ротацію тільки особами або частинами розповідай дітлахам. Про ротації підрозділами (навіть в одній бригаді) ти не чув. Ще б про ротації білизною або арміями розповів. Ну а з тими збірними солянками, які є, твої "думки", м'яко кажучи, недоречні.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 26 лип, 2022 16:26, всього редагувалось 1 раз.
Украина получила от Германии три реактивные системы залпового огня типа MARS II и несколько самоходных артиллерийских установок вдобавок к тем, что уже стоят на вооружении в ВСУ. Об этом объявила министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт, пишет Berchtesgadener Anzeiger.
"Поставлены обещанные реактивные системы залпового огня MARS II и еще три PzH 2000. Мы держим свое слово", — заявила она. Таким образом, Германия передала уже 10 САУ.
Также ВСУ передали три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
Ламбрехт добавила, что в сентябре ВСУ передадут контрбатарейный радар Cobra: "Контракт уже подписан, сейчас начнется обучение украинских военных этой сложнейшей системе. Промышленности еще предстоит подготовить ее к поставке. Это позволит нашим артиллерийским системам работать еще быстрее и точнее". .............. СПРАВКА. Mars II/MLRS-E – лицензионная копия американской гусеничной M270 MLRS на базе БМП M2 Bradley, "доработанная" на заводах Krauss-Maffei-Wegmann с системой управления огнем EFCS от Airbus. ...
Успіх написав:ніхто з нас не проти, щоб ви тут замість нас косили бабло!
Ще раз - без проблем Думаєш що ти незамінний - напиши рапорт і побачимо а - як швидко тебе замінять б - як сильно ти пожалкуєш що написав прохання/рапорт про заміну в - і грошей отримаєш в три рази менше, і печатку в особливому відділі(неблагонадійний/схильний до зради).. Тоді й побачимо.
Печатку в особливому відділі. Неблагонадійний. Схильний до зради. -- за рапорт на відпустку?!)))))
Совок ти в кубі дремучий... Не обманюй гарних воїнів. Точніше не сміши. Бо з такого перлу можна від сміху луснути.
Краще читай уважно, що вони пишуть. Вчись новим реаліям.
andrijk777 написав:Говорять що ці 4 HIMARS, які нам поставили недавно США, це заміна втрачених.
Це Стрелков заявив. Цікава логіка - Коношенков сказав, що вони знищили 4, а поставили 4, тому це заміна втрачених і Коношенкову в цьому випадку можна вірити. Але при цьому він забув, що постачають артилерію як правило, не одиницями, а батареями.
budivelnik написав:1 Міняти можна всього двома варіантами а - посолдатно б - почастинно ....
При наступлении должны меняться частями. По НАТОвским стандартам в наступление идут свежие части, которые выдвигаются с глубины, а части на передке остаются на месте и после успеха наступления оказываются в тылу наступающих и могут отдохнуть.
andrijk777 написав:Говорять що ці 4 HIMARS, які нам поставили недавно США, це заміна втрачених.
Це Стрелков заявив. Цікава логіка - Коношенков сказав, що вони знищили 4, а поставили 4, тому це заміна втрачених і Коношенкову в цьому випадку можна вірити. Але при цьому він забув, що постачають артилерію як правило, не одиницями, а батареями.
А хто мав заявити? Скільки у нас занинуло - офіційних даних немає. Скільки втратили танків - 0. Техніки - 0. Мені логіка Стрєлкова виглядає більш правдоподібною, ніж ваше "зауваження".