budivelnik написав:

Успіх написав: ЧОМУ ніхто не рветься на моє місце ЧОМУ ніхто не рветься на моє місце

Маніпулятивна підміна понять...На передку є 100 000 місцьВ армії є 700 000 мобілізованихЯк мінімум 50% з цих мобілізованих - хотіли б бути на передку..але місце, так вже вийшло , зайняв долярчик.....Щоб перевірити чи є бажаючі зайняти твоє місце на передку - можеш написати рапорт з проханням перевести тебе в тил бо...причина на вибір(змучився/надоїло/хочеш перевірити чи є бажаючі зайняти твоє місце....)І подивишсяЯкщо тебе випруть на другий день - значить ти був не правий з своїм припущенням що бажаючих мало...А раз так, то прийдеться в голові дещо підкоригувати...і ця корекція буде виглядати наступним чиномТобі просто повезло , що ти сьогодні там де ти є і тому отримуєш більше ніж ті, яким повезло менше і вони хочуть бути на твоєму місці і отримувати в три рази більше....я вже мовчу про повагуОдне діло моє відношення до дейтройта,який 25 років штани протирав, а як тільки війна то в кущіі зовсім друге відношення до хлопчини , який з 2014 року пє в мене каву...але на візку..хоч і провоював він всього тиждень....