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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18091810181118121813>
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 16:20

  budivelnik написав:
  Успіх написав:ЧОМУ ніхто не рветься на моє місце
Маніпулятивна підміна понять...
На передку є 100 000 місць
В армії є 700 000 мобілізованих
Як мінімум 50% з цих мобілізованих - хотіли б бути на передку..але місце, так вже вийшло , зайняв долярчик.....

Щоб перевірити чи є бажаючі зайняти твоє місце на передку - можеш написати рапорт з проханням перевести тебе в тил бо...причина на вибір(змучився/надоїло/хочеш перевірити чи є бажаючі зайняти твоє місце....)
І подивишся
Якщо тебе випруть на другий день - значить ти був не правий з своїм припущенням що бажаючих мало...
А раз так, то прийдеться в голові дещо підкоригувати...
і ця корекція буде виглядати наступним чином
Тобі просто повезло , що ти сьогодні там де ти є і тому отримуєш більше ніж ті, яким повезло менше і вони хочуть бути на твоєму місці і отримувати в три рази більше....я вже мовчу про повагу
Одне діло моє відношення до дейтройта,який 25 років штани протирав, а як тільки війна то в кущі
і зовсім друге відношення до хлопчини , який з 2014 року пє в мене каву...але на візку :cry:..хоч і провоював він всього тиждень....

Ну да, без збрехати про детройта в тебе ну ніяк. Давно не макав тебе?

Які проблеми вже мабуть вдесяте пропоную (коли переходиш на закиди зі стелі на особисту адресу і їх можна перевірити): 5 тис. куо. і перевіряємо протирав-не протирав (перевіряється легко: починаючи з послужного списку -- посади, звання, місця проходження служби; дисциплінарної карточки -- заохочення-стягненя; характеристики -- яку техніку, де і коли обслуговував; скільки кого навчив -- ну і можна проїхатися попитати, чи є в кого з хлопців претензії (окрім звісно туркменів, в'єтнамців, африканців, китайців).

5 куо. і ніяких проблем. Щоб підтвердити тобі свої слова.
А поки ти брехло...

З.и. свої казки про ротацію тільки особами або частинами розповідай дітлахам. Про ротації підрозділами (навіть в одній бригаді) ти не чув.
Ще б про ротації білизною або арміями розповів.
Ну а з тими збірними солянками, які є, твої "думки", м'яко кажучи, недоречні.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 26 лип, 2022 16:26, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 16:26

Украина получила от Германии три реактивные системы залпового огня типа MARS II и несколько самоходных артиллерийских установок вдобавок к тем, что уже стоят на вооружении в ВСУ. Об этом объявила министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт, пишет Berchtesgadener Anzeiger.

"Поставлены обещанные реактивные системы залпового огня MARS II и еще три PzH 2000. Мы держим свое слово", — заявила она.
Таким образом, Германия передала уже 10 САУ.

Также ВСУ передали три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

Ламбрехт добавила, что в сентябре ВСУ передадут контрбатарейный радар Cobra: "Контракт уже подписан, сейчас начнется обучение украинских военных этой сложнейшей системе. Промышленности еще предстоит подготовить ее к поставке. Это позволит нашим артиллерийским системам работать еще быстрее и точнее".
..............
СПРАВКА. Mars II/MLRS-E – лицензионная копия американской гусеничной M270 MLRS на базе БМП M2 Bradley, "доработанная" на заводах Krauss-Maffei-Wegmann с системой управления огнем EFCS от Airbus. ...

https://news.liga.net/politics/news/ukraina-poluchila-ot-germanii-reaktivnye-sistemy-zalpovogo-ognya-mars-ii-i-esche-sau
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 16:46

  ЛАД написав:
Украина получила от Германии три реактивные системы залпового огня типа MARS II

Цікаво, які втрати серез західних РСЗВ...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 16:52

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:
Украина получила от Германии три реактивные системы залпового огня типа MARS II

Цікаво, які втрати серез західних РСЗВ...

Говорять що ці 4 HIMARS, які нам поставили недавно США, це заміна втрачених.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 17:04

  budivelnik написав:
  Успіх написав:ніхто з нас не проти, щоб ви тут замість нас косили бабло!
Ще раз - без проблем
Думаєш що ти незамінний - напиши рапорт і побачимо
а - як швидко тебе замінять
б - як сильно ти пожалкуєш що написав прохання/рапорт про заміну
в - і грошей отримаєш в три рази менше, і печатку в особливому відділі(неблагонадійний/схильний до зради)..
Тоді й побачимо.

Печатку в особливому відділі.
Неблагонадійний.
Схильний до зради.
-- за рапорт на відпустку?!)))))

Совок ти в кубі дремучий...
Не обманюй гарних воїнів.
Точніше не сміши. Бо з такого перлу можна від сміху луснути.

Краще читай уважно, що вони пишуть.
Вчись новим реаліям.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 17:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Говорять що ці 4 HIMARS, які нам поставили недавно США, це заміна втрачених.

Це Стрелков заявив. Цікава логіка - Коношенков сказав, що вони знищили 4, а поставили 4, тому це заміна втрачених і Коношенкову в цьому випадку можна вірити.
Але при цьому він забув, що постачають артилерію як правило, не одиницями, а батареями.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 17:10

  budivelnik написав:1 Міняти можна всього двома варіантами
а - посолдатно
б - почастинно
....


При наступлении должны меняться частями. По НАТОвским стандартам в наступление идут свежие части, которые выдвигаются с глубины, а части на передке остаются на месте и после успеха наступления оказываются в тылу наступающих и могут отдохнуть.
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 17:22

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:
Украина получила от Германии три реактивные системы залпового огня типа MARS II

Цікаво, які втрати серез західних РСЗВ...

Насколько читал, официально "втрат немає".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 17:23

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Говорять що ці 4 HIMARS, які нам поставили недавно США, це заміна втрачених.

Це Стрелков заявив. Цікава логіка - Коношенков сказав, що вони знищили 4, а поставили 4, тому це заміна втрачених і Коношенкову в цьому випадку можна вірити.
Але при цьому він забув, що постачають артилерію як правило, не одиницями, а батареями.

А хто мав заявити?
Скільки у нас занинуло - офіційних даних немає. Скільки втратили танків - 0. Техніки - 0. :D :D
Мені логіка Стрєлкова виглядає більш правдоподібною, ніж ваше "зауваження".
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 17:25

  Камикадзе написав:
  budivelnik написав:1 Міняти можна всього двома варіантами
а - посолдатно
б - почастинно
....


При наступлении должны меняться частями. По НАТОвским стандартам в наступление идут свежие части, которые выдвигаются с глубины, а части на передке остаются на месте и после успеха наступления оказываются в тылу наступающих и могут отдохнуть.


https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/351 ... ij-ar.html

Ротації роблять навіть рот. І в обороні:
"Коли одна рота дві доби поспіль веде бій з переважаючими силами противника, ми проводимо ротацію, наступна рота так само важко б’ється, але не відходить. "

Тому що:
"Формат ведення бойових дій, безперечно, увійде до підручників з військової науки, упевнений комбриг.

"Те, що «пише книжка», те, чому навчають у військових інститутах та академіях, суттєво відрізняється від того, що зараз відбувається"
detroytred
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