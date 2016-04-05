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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1810181118121813>
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 17:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:А хто мав заявити?
Та ніхто не мав заявити.
В загальному по втратам техніки є приблизні дані. +/- половина. Значна частина підверджена фото/відео матерілами.
Логіка Стрелкова в даному випадку не працює, тому що наразі наші війська продовжують насичувати РСЗВ західних зразків. Крім 4 ХАЙМАРСІВ дали 3 М270 і 3 MARS. Відповідно стверджувати, що їх нам дали через втрати - не є логічним. І підтверджень поки що ніби не зявлялось.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 17:36

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:А хто мав заявити?
Та ніхто не мав заявити.
В загальному по втратам техніки є приблизні дані. +/- половина. Значна частина підверджена фото/відео матерілами.
Логіка Стрелкова в даному випадку не працює, тому що наразі наші війська продовжують насичувати РСЗВ західних зразків. Крім 4 ХАЙМАРСІВ дали 3 М270 і 3 MARS. Відповідно стверджувати, що їх нам дали через втрати - не є логічним. І підтверджень поки що ніби не зявлялось.

А мені здається є логічною. :D :D
Американці завжди давали нормальними партіями, а не по 4 штучки.
А підтвердження і не буде, хіба після війни. Така зброя є надто важливою і секретною, щоб по ній щось заявляти чи підтверджувати.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 17:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Американці завжди давали нормальними партіями, а не по 4 штучки.

Спочатку 4 M142, потім британці 3 M240, потім знову 4 M142, потім німці 3 МАРСи пообіцяли, потім знову 4 M142, потім знову 4 M142(і ця партія, на думку Стрелкова - йде на заміну знищених).
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 17:50

  andrijk777 написав:
  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Говорять що ці 4 HIMARS, які нам поставили недавно США, це заміна втрачених.

Це Стрелков заявив. Цікава логіка - Коношенков сказав, що вони знищили 4, а поставили 4, тому це заміна втрачених і Коношенкову в цьому випадку можна вірити.
Але при цьому він забув, що постачають артилерію як правило, не одиницями, а батареями.

А хто мав заявити?
Скільки у нас занинуло - офіційних даних немає. Скільки втратили танків - 0. Техніки - 0. :D :D
Мені логіка Стрєлкова виглядає більш правдоподібною, ніж ваше "зауваження".

Ещё раз.
По официальным заявлениям как нашим, так и американским потерь Хаймерсов нет.
Ссылки, простите, не сохранял, искать сейчас не буду.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 17:53

- Центральный банк повысил свой прогноз профицита счета текущих операций в этом году до рекордных 243 миллиардов долларов с 145 миллиардов долларов, которые он ожидал весной, благодаря увеличению экспорта и снижению импорта.
- Прогнозируется, что экспорт достигнет 593 миллиардов долларов в 2022 году, что будет самым высоким показателем в современной российской истории.
- Банк России также улучшил свой прогноз по инфляции и теперь ожидает, что рост цен к концу года составит 12%-15%; его более ранний прогноз был для 14%-17%
- Он видит ключевую ставку в среднем на уровне 10,5–10,8% в этом году и на уровне 7,4–8% с 25 июля до конца года.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-22/goldman-mufg-split-on-russia-rates-with-a-cut-likely-day-guide
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 18:00

Энергетическая проблема приводит к более широкому кризису стоимости жизни в Великобритании, где также растут цены на бензин и продукты питания, а общая инфляция приближается к двузначным цифрам. Правительство уже объявило о помощи домохозяйствам в размере 37 миллиардов фунтов стерлингов, но усиливающееся давление заставит нового премьер-министра сделать больше.
...проблема инфляции особенно актуальна, учитывая октябрьскую точку давления. По прогнозам Investec Bank Plc , в этом месяце потолок цен на энергоносители подскочит до рекордных 3285 фунтов стерлингов . В январе он снова вырастет примерно до 3360 фунтов стерлингов.
.....А события на энергетическом рынке не вселяют надежды на то, что давление ослабнет в ближайшее время. Форвардные цены этой зимой превышают 400 пенсов за терм (Терм (от англ. therm) — единица измерения тепловой энергии, равная 100 000 BTU), что более чем в четыре раза превышает средний показатель за пять лет. По данным ABN Ambro Bank NV, ожидается, что затраты останутся высокими до 2025–2026 годов по всей Европе.
..........«Эта зима по-прежнему будет по-настоящему жестокой для миллионов», — сказал Питер Смит, директор по политике в NEA, по оценкам которой в среднем 9700 смертей ежегодно происходят из-за холода в домах. «Помимо потенциальной необходимости дальнейших действий правительства этой зимой, поскольку цены, вероятно, останутся высокими в обозримом будущем, также необходимы долгосрочные решения».

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-25/the-150-energy-price-shock-waiting-for-the-next-uk-leader?srnd=europe-politics
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 18:08

Президент Реджеп Таїп Ердоган нібито сказав колегам на зустрічі вищої партії, що лідер РФ Володимир Путін під час зустрічі у Тегерані запропонував військову угоду. Зокрема, він захотів створити виробниче підприємство безпілотників Bayraktar в Росії. Про це повідомили джерела CNN Turk.

За словами Путіна, в ОАЕ вже є така фабрика і тепер компанія Baykar може відкрити ще одну, але вже у РФ. Хоча представник компанії заперечує це, за словами обізнаного джерела, Baykar справді перебуває в процесі створення виробничої лінії в ОАЕ.

Водночас гендиректор Baykar Халук «Байрактар» заявив, що не буде продавати свої дрони Путіну.

«Між Туреччиною та Україною існують стратегічні відносини, особливо в галузі авіації та космосу. Туреччина підтримує Україну технологіями озброєних безпілотників. Ми нічого в Росію не передавали і не постачали. Ми б ніколи такого не зробили», – наголосив він. https://glavcom.ua/world/world-politics ... 63359.html
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 18:08

  detroytred написав:
  Камикадзе написав:
При наступлении должны меняться частями. По НАТОвским стандартам в наступление идут свежие части, которые выдвигаются с глубины, а части на передке остаются на месте и после успеха наступления оказываются в тылу наступающих и могут отдохнуть.


https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/351 ... ij-ar.html

Ротації роблять навіть рот. І в обороні:
"Коли одна рота дві доби поспіль веде бій з переважаючими силами противника, ми проводимо ротацію, наступна рота так само важко б’ється, але не відходить. "



Действовать в обороне уже научились, сейчас учимся наступать
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 18:09

  budivelnik написав:1 Міняти можна всього двома варіантами
а - посолдатно
б - почастинно

3. по органам
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 18:16

25.07.2022 диспетчери Оператора ГТС України зафіксували різкий ріст тиску на магістральному газопроводі «Уренгой-Помари-Ужгород» на ділянці держкордон РФ – Україна. Зміна тиску відбулась без попередження зі сторони ПАТ «Газпром».

ОГТСУ поінформував «Газпром», що несвоєчасна подача інформації про переключення і зміну режимів може призвести до позаштатних ситуацій на магістральному газопроводі, а також нагадав про необхідність узгодження дій, згідно з алгоритмом, визначеним чинною міжоператорською угодою.

«Такі непогоджені дії «Газпрому» викликають занепокоєння. Оператор ГТС України наполягає, що оператор російської ГТС, повинен надавати інформацію про причини такої поведінки в рамках стандартів угод між операторами. Несвоєчасне інформування Оператора несе потенційні ризики для штатної роботи української ГТС. Особливо небезпечним такий крок виглядає для Європи, після того, як «Газпром» знову зменшив транзит через «Північний потік-1» до 33 млн куб. м на добу», — звернув увагу генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.

Нагадаємо, в 2009 році за аналогічних обставин непогоджених дій між операторами відбулась аварія на газопроводі Туркменістану.

https://tsoua.com/news/gazprom-bez-poperedzhennya-pidvyshhyv-tysk-na-gazogoni-urengoj-pomary-uzhgorod/
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