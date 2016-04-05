Президент України ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ звернувся до делегації американського Конгресу з терміновим зверненням : у нас залишилося лише кілька тижнів, щоб повернути території, захоплені Росією, перш ніж зробити це стане набагато важче.
- Центральный банк повысил свой прогноз профицита счета текущих операций в этом году до рекордных 243 миллиардов долларов с 145 миллиардов долларов, которые он ожидал весной, благодаря увеличению экспорта и снижению импорта. - Прогнозируется, что экспорт достигнет 593 миллиардов долларов в 2022 году, что будет самым высоким показателем в современной российской истории. - Банк России также улучшил свой прогноз по инфляции и теперь ожидает, что рост цен к концу года составит 12%-15%; его более ранний прогноз был для 14%-17% - Он видит ключевую ставку в среднем на уровне 10,5–10,8% в этом году и на уровне 7,4–8% с 25 июля до конца года.