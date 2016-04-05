Додано: Вів 26 лип, 2022 19:14

otg написав: Вот завтра приходит повестка Вашей дочери. Ваши действия? Вы радуетесь? Вот завтра приходит повестка Вашей дочери. Ваши действия? Вы радуетесь?

я против этой провокации. можно попытаюсь вам что-то объяснить?Не все дети могут быть Моцартами и Монэ. Я не делю никого по сортам, должен быть здравый смысл, если ребенок сильный духом, спортсмен или хотя бы обладает высокими адаптационными возможностями он в состоянии быть военным. А если от вида крови теряет сознание, ну загребут его в армию, на радость долярчику, какая от него польза / и последствия? В лучшем случае он будет кашу готовить. В худшем его убьют / возьмут в плен в первом же бою.Не хочу утверждать о том, чего не знаю, но мне кажется в этом причина, "брать всех в подряд" означает проиграть войну. И патриотичный вой тут не к месту. Должен быть здравый смысл. Украине нужны живые патриоты, а не мертвые. Чтобы в бою выжить и не поехать крышей нужны высокие адаптационные возможности психики. Ребят с нужными качествами банально не хватает. А брать тех кто сидит в кафе может и справедливо по отношению к долярчику, но для обороны бессмысленно.Реальной ситуации не знаю, на месте генштаба я бы думал примерно так. Когда начнут грести всех в подряд это - плохой сигнал.