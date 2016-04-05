Президент України ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ звернувся до делегації американського Конгресу з терміновим зверненням : у нас залишилося лише кілька тижнів, щоб повернути території, захоплені Росією, перш ніж зробити це стане набагато важче.
- Центральный банк повысил свой прогноз профицита счета текущих операций в этом году до рекордных 243 миллиардов долларов с 145 миллиардов долларов, которые он ожидал весной, благодаря увеличению экспорта и снижению импорта. - Прогнозируется, что экспорт достигнет 593 миллиардов долларов в 2022 году, что будет самым высоким показателем в современной российской истории. - Банк России также улучшил свой прогноз по инфляции и теперь ожидает, что рост цен к концу года составит 12%-15%; его более ранний прогноз был для 14%-17% - Он видит ключевую ставку в среднем на уровне 10,5–10,8% в этом году и на уровне 7,4–8% с 25 июля до конца года.
otg написав:Вот завтра приходит повестка Вашей дочери. Ваши действия? Вы радуетесь?
я против этой провокации. можно попытаюсь вам что-то объяснить?
Не все дети могут быть Моцартами и Монэ. Я не делю никого по сортам, должен быть здравый смысл, если ребенок сильный духом, спортсмен или хотя бы обладает высокими адаптационными возможностями он в состоянии быть военным. А если от вида крови теряет сознание, ну загребут его в армию, на радость долярчику, какая от него польза / и последствия? В лучшем случае он будет кашу готовить. В худшем его убьют / возьмут в плен в первом же бою.
Не хочу утверждать о том, чего не знаю, но мне кажется в этом причина, "брать всех в подряд" означает проиграть войну. И патриотичный вой тут не к месту. Должен быть здравый смысл. Украине нужны живые патриоты, а не мертвые. Чтобы в бою выжить и не поехать крышей нужны высокие адаптационные возможности психики. Ребят с нужными качествами банально не хватает. А брать тех кто сидит в кафе может и справедливо по отношению к долярчику, но для обороны бессмысленно.
Реальной ситуации не знаю, на месте генштаба я бы думал примерно так. Когда начнут грести всех в подряд это - плохой сигнал.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 26 лип, 2022 19:19, всього редагувалось 1 раз.
otg написав:Вот завтра приходит повестка Вашей дочери. Ваши действия? Вы радуетесь?
я против этой провокации. можно попытаюсь вам что-то объяснить?
Не все дети могут быть Моцартами и Монэ. Я не делю никого по сортам, должен быть здравый смысл, если ребенок сильный духом, спортсмен или хотя бы обладает высокими адаптационными возможностями он в состоянии быть военным. А если от вида крови теряет сознание, ну загребут его в армию, на радость долярчику, какая от него польза / и последствия? В лучшем случае он будет кашу готовить. В худшем его убьют в первом же бою.
Не хочу утверждать о том, чего не знаю, но мне кажется в этом причина, "брать всех в подряд" означает проиграть войну. И патриотизм тут не к месту. Украине нужны живые патриоты а не мертвые. Чтобы в бою выжить и не поехать крышей нужны высокие адаптационные возможности психики. Ребят с нужными качествами банально не хватает. А брать тех кто сидит в кафе может и справедливо по отношению к долярчику, но для обороны бессмысленно.
А я против вашего деления на сорта детей. Любой сын или дочь для своих родителей ребенок. Если Вы ратуете за чужих детей, будьте добры и к своим относитесь так же. А то хитросделанных много в нашей славной державе.
otg написав:А я против вашего деления на сорта детей. Любой сын или дочь для своих родителей ребенок.
где вы увидели сорта? Отдайте вашего сына в балет, если у него нет к балету способностей вы испортите ему детство и психику. С армией тоже самое.
otg написав:Если Вы ратуете за чужих детей, будьте добры и к своим относитесь так же.
я не делил детей на своих и чужих. Их поделили вы. Есть эмоции а есть объективные возможности. Не каждый может быть летчиком- космонавтом. Давайте посадим за штурвал того кто не может. Или дадим скальпель кардиохирурга. Потому что его папочка переживает, что сын не станет успешным.
я 2й день фигею от общего на ветке мнения, что воевать могут и должны все.