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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18111812181318141815>
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 18:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Президент України ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ звернувся до делегації американського Конгресу з терміновим зверненням : у нас залишилося лише кілька тижнів, щоб повернути території, захоплені Росією, перш ніж зробити це стане набагато важче.

https://www.politico.com/newsletters/national-security-daily/2022/07/25/hasc-chair-smith-ukraine-needs-urgent-help-next-3-6-weeks-00047662
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 18:49

  ЛАД написав:
- Центральный банк повысил свой прогноз профицита счета текущих операций в этом году до рекордных 243 миллиардов долларов с 145 миллиардов долларов, которые он ожидал весной, благодаря увеличению экспорта и снижению импорта.
- Прогнозируется, что экспорт достигнет 593 миллиардов долларов в 2022 году, что будет самым высоким показателем в современной российской истории.
- Банк России также улучшил свой прогноз по инфляции и теперь ожидает, что рост цен к концу года составит 12%-15%; его более ранний прогноз был для 14%-17%
- Он видит ключевую ставку в среднем на уровне 10,5–10,8% в этом году и на уровне 7,4–8% с 25 июля до конца года.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-22/goldman-mufg-split-on-russia-rates-with-a-cut-likely-day-guide

Какая зрада! Для полного комплекта не хватает тамошнего курса валют
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 18:49

Музична пауза!©)))

А мені от цікаво думка всіх стосовно цієї пісеньки? :D
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 18:55

  Успіх написав:А мені от цікаво думка всіх стосовно цієї пісеньки? :D

близько нуля....якщо не нижче.
кращеhttps://youtu.be/-MtwBRyDRr8
Востаннє редагувалось AlexMotel в Вів 26 лип, 2022 19:04, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 19:00

  ЛАД написав:Насчёт призыва женщин уже написал.
Насчёт своего чада отвечать не стал, т.к. при отсутствии сыновей ответ "да" будет восприниматься, в лучшем случае, лицемерием.
Это уход от ответа или действительно лицемерия. Какая разница какой пол? Вот завтра приходит повестка Вашей дочери. Ваши действия? Вы радуетесь? Подбрасываете чепчик, в общем все так как Вы хотели?
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 19:08

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:
Украина получила от Германии три реактивные системы залпового огня типа MARS II

Цікаво, які втрати серез західних РСЗВ...
Орки говорят о 4-х
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 19:14

  otg написав:Вот завтра приходит повестка Вашей дочери. Ваши действия? Вы радуетесь?
я против этой провокации. можно попытаюсь вам что-то объяснить?

Не все дети могут быть Моцартами и Монэ. Я не делю никого по сортам, должен быть здравый смысл, если ребенок сильный духом, спортсмен или хотя бы обладает высокими адаптационными возможностями он в состоянии быть военным. А если от вида крови теряет сознание, ну загребут его в армию, на радость долярчику, какая от него польза / и последствия? В лучшем случае он будет кашу готовить. В худшем его убьют / возьмут в плен в первом же бою.

Не хочу утверждать о том, чего не знаю, но мне кажется в этом причина, "брать всех в подряд" означает проиграть войну. И патриотичный вой тут не к месту. Должен быть здравый смысл. Украине нужны живые патриоты, а не мертвые. Чтобы в бою выжить и не поехать крышей нужны высокие адаптационные возможности психики. Ребят с нужными качествами банально не хватает. А брать тех кто сидит в кафе может и справедливо по отношению к долярчику, но для обороны бессмысленно.

Реальной ситуации не знаю, на месте генштаба я бы думал примерно так. Когда начнут грести всех в подряд это - плохой сигнал.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 26 лип, 2022 19:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 19:19

  vitaliian написав:
  otg написав:Вот завтра приходит повестка Вашей дочери. Ваши действия? Вы радуетесь?
я против этой провокации. можно попытаюсь вам что-то объяснить?

Не все дети могут быть Моцартами и Монэ. Я не делю никого по сортам, должен быть здравый смысл, если ребенок сильный духом, спортсмен или хотя бы обладает высокими адаптационными возможностями он в состоянии быть военным. А если от вида крови теряет сознание, ну загребут его в армию, на радость долярчику, какая от него польза / и последствия? В лучшем случае он будет кашу готовить. В худшем его убьют в первом же бою.

Не хочу утверждать о том, чего не знаю, но мне кажется в этом причина, "брать всех в подряд" означает проиграть войну. И патриотизм тут не к месту. Украине нужны живые патриоты а не мертвые. Чтобы в бою выжить и не поехать крышей нужны высокие адаптационные возможности психики. Ребят с нужными качествами банально не хватает. А брать тех кто сидит в кафе может и справедливо по отношению к долярчику, но для обороны бессмысленно.
А я против вашего деления на сорта детей. Любой сын или дочь для своих родителей ребенок. Если Вы ратуете за чужих детей, будьте добры и к своим относитесь так же. А то хитросделанных много в нашей славной державе.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 19:21

  otg написав:
  sashaqbl написав:Цікаво, які втрати серез західних РСЗВ...
Орки говорят о 4-х

Вони й Цезарі з Панцергаубицями захоплювали )))
Але як завжди без будь яких доказів.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 19:21

  otg написав:А я против вашего деления на сорта детей. Любой сын или дочь для своих родителей ребенок.
где вы увидели сорта? Отдайте вашего сына в балет, если у него нет к балету способностей вы испортите ему детство и психику. С армией тоже самое.
  otg написав:Если Вы ратуете за чужих детей, будьте добры и к своим относитесь так же.
я не делил детей на своих и чужих. Их поделили вы. Есть эмоции а есть объективные возможности. Не каждый может быть летчиком- космонавтом. Давайте посадим за штурвал того кто не может. Или дадим скальпель кардиохирурга. Потому что его папочка переживает, что сын не станет успешным.

я 2й день фигею от общего на ветке мнения, что воевать могут и должны все.
vitaliian
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