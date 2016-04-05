Додано: Вів 26 лип, 2022 19:52

otg написав: ЛАД написав: Насчёт призыва женщин уже написал.

Насчёт своего чада отвечать не стал, т.к. при отсутствии сыновей ответ "да" будет восприниматься, в лучшем случае, лицемерием. Насчёт призыва женщин уже написал.Насчёт своего чада отвечать не стал, т.к. при отсутствии сыновей ответ "да" будет восприниматься, в лучшем случае, лицемерием. Это уход от ответа или действительно лицемерия. Какая разница какой пол? Вот завтра приходит повестка Вашей дочери. Ваши действия? Вы радуетесь? Подбрасываете чепчик, в общем все так как Вы хотели? Это уход от ответа или действительно лицемерия. Какая разница какой пол? Вот завтра приходит повестка Вашей дочери. Ваши действия? Вы радуетесь? Подбрасываете чепчик, в общем все так как Вы хотели?

Это не уход от ответа или лицемерие. Разницы какой пол, действительно, нет. Но если я точно понимаю, что дочь не призовут (у неё нет специальности, подлежащей хоть в какой-то степени призыву), то мой ответ будет восприниматься как лицемерие: "Ты так говоришь потому, что точно знаешь, что такой угрозы нет".Чисто абстрактно, я бы, конечно, пляски не устраивал, но и не сделал бы ничего, чтобы спрятать сына от армии ли отговорить его, если бы он решил пойти добровольно.При этом, конечно, сильно переживал бы за него.А теперь посмотрим, кто и как это прокомментирует.P.s. По этим же причинам ни разу не писал: "Вот если бы я был моложе...". Мне в ответ ткнули бы: "Потому так и говоришь, что знаешь, что это невозможно".