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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 26 лип, 2022 19:42
Российских евреев хотят ограбить | Виталий Портников
Рашисти сделали всё возможное, чтобы Швеция и Финляндия, которые долго были нейтральные, подали заявки в НАТО
Рашисты навесили оплеуху Эрдогану обстрелами одесского порта, после подписания договоров
Теперь рашисты дразнят нейтральный, в отношении войны Украины и России, Израиль
Это-то какой-то невменяемый государственный суицид
Востаннє редагувалось pesikot
в Вів 26 лип, 2022 19:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 26 лип, 2022 19:45
От мені дуже цікаво - хто з цих дискусантів сам в армії служив . Хоч в якійсь . Дуже цікаво почитати роздуми про армію і хто там який потрібен . От теоретики ...
Ніхто ! Ніхто в принципі не знає , як він себе буде поводити в екстремальних умовах . Повно спортсменів - сцикунів в реальному житті , а тим більше на війні ...
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Додано: Вів 26 лип, 2022 19:48
Успіх Пісенька простецька сучасна попса . Із останнього найбільше сподобалася "Враже" .
А для російськомовних - Саблич "Балада про пам"ять" ( на базі Висоцького ) ...
Востаннє редагувалось Puente
в Вів 26 лип, 2022 19:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 26 лип, 2022 19:52
otg написав: ЛАД написав:
Насчёт призыва женщин уже написал.
Насчёт своего чада отвечать не стал, т.к. при отсутствии сыновей ответ "да" будет восприниматься, в лучшем случае, лицемерием.
Это уход от ответа или действительно лицемерия. Какая разница какой пол? Вот завтра приходит повестка Вашей дочери. Ваши действия? Вы радуетесь? Подбрасываете чепчик, в общем все так как Вы хотели?
Это не уход от ответа или лицемерие. Разницы какой пол, действительно, нет. Но если я точно понимаю, что дочь не призовут (у неё нет специальности, подлежащей хоть в какой-то степени призыву), то мой ответ будет восприниматься как лицемерие: "Ты так говоришь потому, что точно знаешь, что такой угрозы нет".
Чисто абстрактно, я бы, конечно, пляски не устраивал, но и не сделал бы ничего, чтобы спрятать сына от армии ли отговорить его, если бы он решил пойти добровольно.
При этом, конечно, сильно переживал бы за него.
А теперь посмотрим, кто и как это прокомментирует.
P.s. По этим же причинам ни разу не писал: "Вот если бы я был моложе...". Мне в ответ ткнули бы: "Потому так и говоришь, что знаешь, что это невозможно".
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Додано: Вів 26 лип, 2022 19:58
vitaliian написав: otg написав:
Вот завтра приходит повестка Вашей дочери. Ваши действия? Вы радуетесь?
я против этой провокации. можно попытаюсь вам что-то объяснить?
Не все дети могут быть Моцартами и Монэ. Я не делю никого по сортам, должен быть здравый смысл, если
ребенок сильный духом, спортсмен или хотя бы обладает высокими адаптационными возможностями он в состоянии быть военным.
А если от вида крови теряет сознание, ну загребут его в армию, на радость долярчику, какая от него польза / и последствия? В лучшем случае он будет кашу готовить. В худшем его убьют / возьмут в плен в первом же бою.
Не хочу утверждать о том, чего не знаю, но мне кажется в этом причина, "брать всех в подряд" означает проиграть войну. И патриотичный вой тут не к месту. Должен быть здравый смысл. Украине нужны живые патриоты, а не мертвые. Чтобы в бою выжить и не поехать крышей нужны высокие адаптационные возможности психики. Ребят с нужными качествами банально не хватает.
А брать тех кто сидит в кафе может и справедливо по отношению к долярчику, но для обороны бессмысленно.
Реальной ситуации не знаю, на месте генштаба я бы думал примерно так. Когда начнут грести всех в подряд это - плохой сигнал.
Я дико вибачаюсь - а на початку війни кого брали?
Ні, я розумію, що було багато охочих - але, також брали "всіх підряд" - бо треба було терміново набрати кількість!
Тому я ще раз легенько натякну, що я - НЕ Чак Норіс!
- ще й НЕ служив!(але роботу свою стараюсь виконувати якісно - як можу)
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Додано: Вів 26 лип, 2022 20:01
Президент России Владимир Путин в ходе встречи в Тегеране предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану производить беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar в России. Об этом сообщает CNN Turk.
«Путин сказал мне, что хочет работать с компанией Baykar. Он предложил создать завод в России, как это было также сделано недавно в ОАЭ», — заявил Эрдоган.
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Додано: Вів 26 лип, 2022 20:07
ЛАД
От мені багато що в Ваших поглядах не подобається ( хоч я їх розумію - звідки - родом з СРСР російськомовна людина ) ... Але останнім часом українського якось стає більше ( напевно все-таки це життя в Харкові коригує ) . І розмусолювання , кому на війну треба , а кому ні - це одна з негативних рис більшості покоління , яке виросло взагалі без ідеалів , без віри чи хоча б стійкої моралі ...
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Додано: Вів 26 лип, 2022 20:10
Розвели тут флуд за відпустки (
В основному все залежить від командира. Просто відпустку отримати дійсно важко але практично всюди відпускають "по сімейним" якщо маєш якусь бумажку. Я от зараз у відпустці по "сімейним" і без справки бо комбат нормальний.
Ще до 30-го з вами потусуюсь )))
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Додано: Вів 26 лип, 2022 20:14
Puente написав:Успіх
Пісенька простецька сучасна попса . Із останнього найбільше сподобалася "Враже" .
А для російськомовних - Саблич "Балада про пам"ять" ( на базі Висоцького ) ...
Так, послухав щойно пісню "Враже" - так, гарна пісня... - але ми тут стараємось слухати щось веселіше, так як навколо і так суму вистачає.... особливо, коли бачиш розбиті напів/або вщент хати...чи спалені пшеничні поля...
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Додано: Вів 26 лип, 2022 20:16
Кремль будет держать поставки газа в Европу на минимуме, пока ЕС не отменит санкции — Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к российским властям
"Европа не хочет быть участником конфликта" - ок, допустим. Но смогут ли они хотя бы отказаться от доли комфорта и "заплатить деньгами" (а не кровью)?
Тем более, что уже очень долгое время они заявляют о переходе на "зеленую энергию", и прочее "ответственное потребление". Может пора?
Интересно, что сама Европа, несмотря на долгие разговоры, так и не сподобилась не то что перейти на "зеленку", а хотя бы диверсифироваться. И теперь её заставляет выполнить свои обещания "сумасшедший диктатор". А без пинка Европа не может это сделать?
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