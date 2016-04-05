unicdima написав:Розвели тут флуд за відпустки (
В основному все залежить від командира. Просто відпустку отримати дійсно важко але практично всюди відпускають "по сімейним" якщо маєш якусь бумажку. Я от зараз у відпустці по "сімейним" і без справки бо комбат нормальний.
Ще до 30-го з вами потусуюсь )))
Ну, я тут не хотів цю тему підіймати, бо ще сам не поїхав у відпустку)) і не знаю, коли моя черга дійде...
Але так - таке і в нас практикують(по 2 чел відпускають по довідках "за сімейними обставинами" на тиждень без урахування часу на дорогу) Так вже щось майже з 8-10чел побувало у відпустці - три з них то офіцери
Але з таким темпом, то можна аж в жовтні-листопаді-грудні потрапити у відпустку/залежно коли дійде черга...
Але ж я тут пишу/кричу про ЗАКОННУ відпустку!
Мали б її чітко прописати - коли саме її мають надати?!
(а не корупцію розводити)