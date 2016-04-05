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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1812181318141815
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 20:26

Ехххххх, спалили контору)))))

  unicdima написав:Розвели тут флуд за відпустки (
В основному все залежить від командира. Просто відпустку отримати дійсно важко але практично всюди відпускають "по сімейним" якщо маєш якусь бумажку. Я от зараз у відпустці по "сімейним" і без справки бо комбат нормальний.
Ще до 30-го з вами потусуюсь )))

Ну, я тут не хотів цю тему підіймати, бо ще сам не поїхав у відпустку)) і не знаю, коли моя черга дійде... :evil:
Але так - таке і в нас практикують(по 2 чел відпускають по довідках "за сімейними обставинами" на тиждень без урахування часу на дорогу) Так вже щось майже з 8-10чел побувало у відпустці - три з них то офіцери ;)
Але з таким темпом, то можна аж в жовтні-листопаді-грудні потрапити у відпустку/залежно коли дійде черга...

Але ж я тут пишу/кричу про ЗАКОННУ відпустку!
Мали б її чітко прописати - коли саме її мають надати?!
(а не корупцію розводити)
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 20:42

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Американці завжди давали нормальними партіями, а не по 4 штучки.

Спочатку 4 M142, потім британці 3 M240, потім знову 4 M142, потім німці 3 МАРСи пообіцяли, потім знову 4 M142, потім знову 4 M142(і ця партія, на думку Стрелкова - йде на заміну знищених).


на думку стрелкова HIMARS слишком сложны для украинцев и ими управляют "американцы"?(он сказал наемники), после этого можно прекратить и слушать этого дятла и приводить его думки здесь
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