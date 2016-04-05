unicdima написав:Розвели тут флуд за відпустки ( В основному все залежить від командира. Просто відпустку отримати дійсно важко але практично всюди відпускають "по сімейним" якщо маєш якусь бумажку. Я от зараз у відпустці по "сімейним" і без справки бо комбат нормальний. Ще до 30-го з вами потусуюсь )))
Ну, я тут не хотів цю тему підіймати, бо ще сам не поїхав у відпустку)) і не знаю, коли моя черга дійде... Але так - таке і в нас практикують(по 2 чел відпускають по довідках "за сімейними обставинами" на тиждень без урахування часу на дорогу) Так вже щось майже з 8-10чел побувало у відпустці - три з них то офіцери Але з таким темпом, то можна аж в жовтні-листопаді-грудні потрапити у відпустку/залежно коли дійде черга...
Але ж я тут пишу/кричу про ЗАКОННУ відпустку! Мали б її чітко прописати - коли саме її мають надати?! (а не корупцію розводити)
Успіх написав:Я дико вибачаюсь - а на початку війни кого брали? Ні, я розумію, що було багато охочих - але, також брали "всіх підряд" - бо треба було терміново набрати кількість!
Тому я ще раз легенько натякну, що я - НЕ Чак Норіс! - ще й НЕ служив!(але роботу свою стараюсь виконувати якісно - як можу)
тут все просто-если кишка тонка, то ищешь причины
Юра-парень с нашего двора (1968г р), учился посредственно, жена от первого брака уехала жить в Германию(вышла замуж за немца), сын вырос и позвал отца в Германию (он там работал с 2016г), сегодня встретил его младшего брата, тот сказал что Юра на фронте (в ЗСУ) с марта
поначалу не мог понять -Германия и ЗСУ (вернулся из Германии защищать свою Батьківщину)
prodigy написав:тут все просто-если кишка тонка, то ищешь причины
.... защищать свою Батьківщину)
Напевно що так...
Так як мені повістка прийшла на квартиру моїх батьків, а я вже багато років живу окремо... - і я міг відморозитись/переховуватись легко.... Але - поїхав до батьків, взяв повістку і поїхав у воєнкомат... А я ж не служив - комісований... - мав довідку, що "придатний лише у воєнний час"... - а мене на воєнкоматі запитують дивлячись на ту довідку: - "то йдете, чи ні?" - я такий... "ну...." - "автомат тримати зможете?" - "ну так..." - "ну то що писати - йдете, чи ні?" - "ааа... йду! Пишшіть, що йду!" Жіночка тоді роздирає на частинки мою довідку, викидає її в смітник, робить різні записи і... ...і ось завтра вже буде рівно 5міс, як я вступив до лав ЗСУ!
І, якщо чесно - я не шкодую, що пішов в ЗСУ!
Так - втомився трохи морально... Так - хочу у відпустку... Так - задовбала ця війна всіх...
vitaliian написав:я не делил детей на своих и чужих. Их поделили вы. Есть эмоции а есть объективные возможности. Не каждый может быть летчиком- космонавтом. Давайте посадим за штурвал того кто не может. Или дадим скальпель кардиохирурга. Потому что его папочка переживает, что сын не станет успешным.
я 2й день фигею от общего на ветке мнения, что воевать могут и должны все.
Ок я понял Вас. На сегодняшний день проще всем косить под дурачка. типа я ни на что не способен. Пусть воюют другие, те что способны. Вопрос только в том, что те кто косят не погибают, а кто на самом деле дурак, не способен закосить и пошел на передок у него шансы 50х50, а то и меньше остаться в живых. Я не знаю сколько Вам лет и сколько Вашим детям. Но догадываюсь что ни Вы ни они не способны воевать. Ведь так?
Puente написав:А для російськомовних - Саблич "Балада про пам"ять" ( на базі Висоцького ) ...
ох, скользкая дорожка.... С одной стороны, переплюнуть оригинал по качеству стихов и способности исполнителя вложиться в образ, видимо, невозможно. С другой - Высоцкий на 200 процентов советский автор и любые ассоциации с ним уже сами по себе неуместны в украинской патриотической тематике. А здесь не ассоциации даже, я прямо видеоряд. Короче, отменный пример, как не надо делать.
unicdima написав:Розвели тут флуд за відпустки ( В основному все залежить від командира. Просто відпустку отримати дійсно важко але практично всюди відпускають "по сімейним" якщо маєш якусь бумажку. Я от зараз у відпустці по "сімейним" і без справки бо комбат нормальний. Ще до 30-го з вами потусуюсь )))
Ну, я тут не хотів цю тему підіймати, бо ще сам не поїхав у відпустку)) і не знаю, коли моя черга дійде... Але так - таке і в нас практикують(по 2 чел відпускають по довідках "за сімейними обставинами" на тиждень без урахування часу на дорогу) Так вже щось майже з 8-10чел побувало у відпустці - три з них то офіцери Але з таким темпом, то можна аж в жовтні-листопаді-грудні потрапити у відпустку/залежно коли дійде черга...
Але ж я тут пишу/кричу про ЗАКОННУ відпустку! Мали б її чітко прописати - коли саме її мають надати?! (а не корупцію розводити)
Законну?
"Проте під час війни надання армійцям інших видів відпусток, крім відпусток військовослужбовцям-жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею 3 річного віку, а в разі, якщо дитина потребує домашнього догляду – тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею 6-річного віку, а також відпусток у зв’язку з хворобою або для лікування після тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-лікарської комісії, припиняється." Більш докладно: https://armyinform.com.ua/2022/06/01/ya ... ogo-stanu/ Там і про за сімейними, і про перенесення на наступний рік.
otg воюет вся страна , в тилу тоже есть работа. на передке стоять легче, если знаешь - никто не ударит в спину и помощь идет вовремя. а помощь ето от а и до я. ps ето не вторая мировая, шапками не закидаешь, решит исход только ТЯО
Goodman написав:otg воюет вся страна , в тилу тоже есть работа. на передке стоять легче, если знаешь - никто не ударит в спину и помощь идет вовремя. а помощь ето от а и до я. ps ето не вторая мировая, шапками не закидаешь, решит исход только ТЯО
Если ТЯО это тактическое ядерное оружие, то не надо такого решения. Это гибель Украины. Тем более, что неизвестно, остановится ли на тактическом.
Puente написав:А для російськомовних - Саблич "Балада про пам"ять" ( на базі Висоцького ) ...
ох, скользкая дорожка.... С одной стороны, переплюнуть оригинал по качеству стихов и способности исполнителя вложиться в образ, видимо, невозможно. С другой - Высоцкий на 200 процентов советский автор и любые ассоциации с ним уже сами по себе неуместны в украинской патриотической тематике. А здесь не ассоциации даже, я прямо видеоряд. Короче, отменный пример, как не надо делать.
Где-то так. Но не совсем. Сделано неплохо. Но проблема в том, что часть слов, вполне возможно, мог бы сказать Высоцкий, но есть такое, что он не сказал бы никогда. Автор немного перегнул палку.