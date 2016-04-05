Додано: Вів 26 лип, 2022 22:42

Puente написав: ЛАД

От мені багато що в Ваших поглядах не подобається ( хоч я їх розумію - звідки - родом з СРСР російськомовна людина ) ... Але останнім часом українського якось стає більше ( напевно все-таки це життя в Харкові коригує ) . І розмусолювання , кому на війну треба , а кому ні - це одна з негативних рис більшості покоління , яке виросло взагалі без ідеалів , без віри чи хоча б стійкої моралі ... От мені багато що в Ваших поглядах не подобається ( хоч я їх розумію - звідки - родом з СРСР російськомовна людина ) ... Але останнім часом українського якось стає більше ( напевно все-таки це життя в Харкові коригує ) . І розмусолювання , кому на війну треба , а кому ні - це одна з негативних рис більшості покоління , яке виросло взагалі без ідеалів , без віри чи хоча б стійкої моралі ...

Вы неправильно понимаете. Сколько было, столько и есть.У нас с Вами небольшая разница в возрасте, но существенная. Благодаря тому, что небольшая, Вы меня понимаете. А благодаря тому, что существенная, не всегда правильно.60-70-е были расцветом Союза, я их помню. Вы помните уже только 70-е, когда уже появились признаки разложения.Вы наверняка помните "Моральный кодекс строителя коммунизма". Как ни смешно, но он практически очень близок к христианским 10 заповедям. Несмотря на борьбу с религией. Но это всё же кодекс и мораль.Меня тут некоторые часто называют "совком". Я, в общем, и не обижаюсь. Что бы сегодня не говорили в идеологии Союза было много правильного. Именно в идеологии, а не в практике. В практике было много... всякого.В идеологии - отрицание национализма, равенство людей независимо от любых признаков, выражаясь современным языком - глобализация, ещё много чего хорошего. При этом - воспитание патриотизма.Не хочу сказать, что в Союзе все пошли бы добровольцами на фронт, это, конечно, не так. Но многие сегодняшние рассуждения в те времена постеснялись бы высказывать. Общественная мораль была против.