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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18141815181618171818>
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 22:23

ЛАД просто, сейчас мало кто знает творчество Высоцкого достаточно глубоко, чтобы... Отсюда и восторги в коментах, и сам факт появления такой песни.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 22:42

  Puente написав:ЛАД
От мені багато що в Ваших поглядах не подобається ( хоч я їх розумію - звідки - родом з СРСР російськомовна людина ) ... Але останнім часом українського якось стає більше ( напевно все-таки це життя в Харкові коригує ) . І розмусолювання , кому на війну треба , а кому ні - це одна з негативних рис більшості покоління , яке виросло взагалі без ідеалів , без віри чи хоча б стійкої моралі ...

Вы неправильно понимаете. Сколько было, столько и есть.
У нас с Вами небольшая разница в возрасте, но существенная. Благодаря тому, что небольшая, Вы меня понимаете. А благодаря тому, что существенная, не всегда правильно. :) 60-70-е были расцветом Союза, я их помню. Вы помните уже только 70-е, когда уже появились признаки разложения.
Вы наверняка помните "Моральный кодекс строителя коммунизма". Как ни смешно, но он практически очень близок к христианским 10 заповедям. Несмотря на борьбу с религией. Но это всё же кодекс и мораль.

Меня тут некоторые часто называют "совком". Я, в общем, и не обижаюсь. Что бы сегодня не говорили в идеологии Союза было много правильного. Именно в идеологии, а не в практике. В практике было много... всякого.

В идеологии - отрицание национализма, равенство людей независимо от любых признаков, выражаясь современным языком - глобализация, ещё много чего хорошего. При этом - воспитание патриотизма.
Не хочу сказать, что в Союзе все пошли бы добровольцами на фронт, это, конечно, не так. Но многие сегодняшние рассуждения в те времена постеснялись бы высказывать. Общественная мораль была против.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 22:48

  Грйс-мэн написав:.......
Тем более, что уже очень долгое время они заявляют о переходе на "зеленую энергию", и прочее "ответственное потребление". Может пора?
Интересно, что сама Европа, несмотря на долгие разговоры, так и не сподобилась не то что перейти на "зеленку", а хотя бы диверсифироваться. И теперь её заставляет выполнить свои обещания "сумасшедший диктатор". А без пинка Европа не может это сделать?

Переход на "зеленку" совсем не простая задача (и не уверен, что выполнимая. Скорее поверю в термояд, хотя уже 70 лет не удаётся).
Европа планировала такой переход лет за 20-30, а не за несколько месяцев. И сегодняшний пинок не поможет. Они перейдут пока что не на "зеленку", а на другие источники тех же видов энергии.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 22:50

  otg написав:.....
кто на самом деле дурак, не способен закосить и пошел на передок у него шансы 50х50, а то и меньше остаться в живых. .....

Всё же не надо преувеличивать. Вероятность погибнуть, к счастью, значительно ниже.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 22:53

  juristkostya написав:ЛАД просто, сейчас мало кто знает творчество Высоцкого достаточно глубоко, чтобы... Отсюда и восторги в коментах, и сам факт появления такой песни.

Тут вопрос даже не в знании конкретно Высоцкого.
Вы правильно написали - он советский человек. А там есть места, которые в психологию/идеологию советского человека не укладываются.

Да и вообще. "Не забудем, не простим", к примеру, как-то уж слишком похоже.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 26 лип, 2022 22:59, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 22:54

  ЛАД написав:
Меня тут некоторые часто называют "совком". Я, в общем, и не обижаюсь. Что бы сегодня не говорили в идеологии Союза было много правильного. Именно в идеологии, а не в практике. В практике было много... всякого.

В идеологии - отрицание национализма, равенство людей независимо от любых признаков, выражаясь современным языком - глобализация, ещё много чего хорошего. При этом - воспитание патриотизма.
Не хочу сказать, что в Союзе все пошли бы добровольцами на фронт, это, конечно, не так. Но многие сегодняшние рассуждения в те времена постеснялись бы высказывать. Общественная мораль была против.

https://youtu.be/I27NttrTO7E
любопытно всё, но с 30-й минуты особенно.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 22:59

  ЛАД написав:
  juristkostya написав:ЛАД просто, сейчас мало кто знает творчество Высоцкого достаточно глубоко, чтобы... Отсюда и восторги в коментах, и сам факт появления такой песни.

Тут вопрос даже не в знании конкретно Высоцкого.
Вы правильно написали - он советский человек. А там есть места, которые в психологию/идеологию советского человека не укладываются.

имелось в виду, что чтобы понять невозможность эволюции Высоцкого до состояния современного украинца надо достаточно глубоко знать его творчество :-)
(мы ведь не можем просить его мнение лично, условно, как у Макаревича или Розенбаума. Поэтому, только через косвенные источники. Но таких источников очень много, и, увы, я не вижу предпосылок ожидать, что он был бы на нашей стороне)
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 23:00

  ЛАД написав: Вы наверняка помните "Моральный кодекс строителя коммунизма". Как ни смешно, но он практически очень близок к христианским 10 заповедям. Несмотря на борьбу с религией. Но это всё же кодекс и мораль.
Меня тут некоторые часто называют "совком". Я, в общем, и не обижаюсь. Что бы сегодня не говорили в идеологии Союза было много правильного. Именно в идеологии, а не в практике. В практике было много... всякого.
В идеологии - отрицание национализма, равенство людей независимо от любых признаков, выражаясь современным языком - глобализация, ещё много чего хорошего. При этом - воспитание патриотизма.

А вы не останавливайтесь, припомните и плохое в идеологии, многое из которого проистекает из перечисленного вами "хорошего".
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 23:05

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:
  juristkostya написав:ЛАД просто, сейчас мало кто знает творчество Высоцкого достаточно глубоко, чтобы... Отсюда и восторги в коментах, и сам факт появления такой песни.

Тут вопрос даже не в знании конкретно Высоцкого.
Вы правильно написали - он советский человек. А там есть места, которые в психологию/идеологию советского человека не укладываются.

имелось в виду, что чтобы понять невозможность эволюции Высоцкого до состояния современного украинца надо достаточно глубоко знать его творчество :-)
(мы ведь не можем просить его мнение лично, условно, как у Макаревича или Розенбаума. Поэтому, только через косвенные источники. Но таких источников очень много, и, увы, я не вижу предпосылок ожидать, что он был бы на нашей стороне)

До состояния современного украинца, конечно, нет.
Но то, что он мог бы занять позицию Макаревича допустить могу. Он был честным человеком и не был лизоблюдом. Прогибаться, как многие нынешние росс. певцы (и не только) из страха или заботы о материальном благополучии, он бы не стал.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 23:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но то, что он мог бы занять позицию Макаревича допустить могу.
хочется в это верить, но не получается.....
juristkostya
 
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