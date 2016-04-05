RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1815181618171818>
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 23:06

  Starikan написав:
  ЛАД написав: Вы наверняка помните "Моральный кодекс строителя коммунизма". Как ни смешно, но он практически очень близок к христианским 10 заповедям. Несмотря на борьбу с религией. Но это всё же кодекс и мораль.
Меня тут некоторые часто называют "совком". Я, в общем, и не обижаюсь. Что бы сегодня не говорили в идеологии Союза было много правильного. Именно в идеологии, а не в практике. В практике было много... всякого.
В идеологии - отрицание национализма, равенство людей независимо от любых признаков, выражаясь современным языком - глобализация, ещё много чего хорошего. При этом - воспитание патриотизма.

А вы не останавливайтесь, припомните и плохое в идеологии, многое из которого проистекает из перечисленного вами "хорошего".

Подскажите, буду благодарен.
Только именно из идеологии, а не практики.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22831
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 23:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Только именно из идеологии, а не практики.

"Я хату покинул, пошёл воевать
Чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать"

Ничего не напоминает? :-)
juristkostya
 
Повідомлень: 4775
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 23:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Если ТЯО это тактическое ядерное оружие, то не надо такого решения. Это гибель Украины. Тем более, что неизвестно, остановится ли на тактическом.

не гибель
остановится
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5178
З нами з: 23.11.14
Подякував: 721 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 23:24

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Только именно из идеологии, а не практики.

"Я хату покинул, пошёл воевать
Чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать"

Ничего не напоминает? :-)

Прямые аналогии далеко не всегда верны.
Испанские интербригады тоже можно при большом желании сравнить с росс. "освободителями", но, скорее, это интербригада в украинской армии.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22831
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 23:29

  juristkostya написав:ЛАД просто, сейчас мало кто знает творчество Высоцкого достаточно глубоко, чтобы... Отсюда и восторги в коментах, и сам факт появления такой песни.

Вы слишком много хотите от современной публики.
Но появление в кадре поющего Высоцкого лично меня оттолкнуло, прослушал до конца без видео.

А сам ВВ всегда был патриотом СССР, тупые цековцы и обкомовцы гнобили его по дурости (за "хулиганские" песни) и отчасти из зависти, что хорошо зарабатывает, любим народом, женат на француженке и гоняет по заграницам. Пока не сообразили, что нужно не завидовать, а поломать стариковскую совковую систему в своих интересах, в чем и преуспели.
Starikan
2
 
Повідомлень: 18828
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2431 раз.
Подякували: 3045 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 23:30

  Goodman написав:
  ЛАД написав:Если ТЯО это тактическое ядерное оружие, то не надо такого решения. Это гибель Украины. Тем более, что неизвестно, остановится ли на тактическом.

не гибель
остановится

Не верю в применение только одного заряда. Если их будет хотя бы относительно много (десяток-два), то для Украины это... Чернобыль шуткой покажется.
После такого применения удержаться от стратегических ударов не очень просто. Хотя при ударах только по Украине возможно.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22831
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 23:37

22:05 ГУ ФСИН России: Икею может заменить продукция заключенных по показателю "цена/качество"

Об этом со ссылкой на начальника главка ФСИН по Свердловской области Александра Федорова пишет РБК.

С его слов, продукция, которую производят заключенные российского ГУЛАГа, может заменить бренды, которые ушли из России.

«Не сомневаюсь, что по целому ряду сегментов наши учреждения вполне могут заменить иностранные компании — особенно с учетом того, что товарооборот и количество занятых на производстве людей год из года растут», — сказал Федоров. Также он добавил, что «показатель цена/качество» во ФСИН выше, чем у зарубежных аналогов.

По мнению начальника отдела трудовой адаптации осужденных ГУ ФСИН по Свердловской области Ивана Шаркова, продукция заключенных может заменить продукцию IKEA, бренда, ушедшего с российского рынка.

«Если сравнивать мебель — у нас и качество лучше, и цены ниже. Мы не коммерсанты», — цитирует Шаркова РБК.

http://surl.li/cnmva
:D
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22831
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 23:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:то для Украины это... Чернобыль шуткой покажется.

ви не владеете мат частью .
авария на реакторе и ядерний взрив - разние вещи.
ТЯО применим для достижения тактической цели, а не просто лупануть.
лупануть уже не вийдет.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5178
З нами з: 23.11.14
Подякував: 721 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 23:40

  ЛАД написав:
  Starikan написав:
  ЛАД написав: Вы наверняка помните "Моральный кодекс строителя коммунизма". Как ни смешно, но он практически очень близок к христианским 10 заповедям. Несмотря на борьбу с религией. Но это всё же кодекс и мораль.
Меня тут некоторые часто называют "совком". Я, в общем, и не обижаюсь. Что бы сегодня не говорили в идеологии Союза было много правильного. Именно в идеологии, а не в практике. В практике было много... всякого.
В идеологии - отрицание национализма, равенство людей независимо от любых признаков, выражаясь современным языком - глобализация, ещё много чего хорошего. При этом - воспитание патриотизма.

А вы не останавливайтесь, припомните и плохое в идеологии, многое из которого проистекает из перечисленного вами "хорошего".

Подскажите, буду благодарен.
Только именно из идеологии, а не практики.

Вообще-то практика первична :)
Отрицание национализма и "глобализация" по-советски - это вера в победу коммунизма в мировом масштабе, это отрицание независимости стран Варшавского блока. А вот когда речь заходила о деколонизации, национализм "молодых африканских наций" выходил на первый план. Равенство людей по-советски - это просто идеология уравниловки. Патриотизм по-советски - борьба с "космополитами" и "агрессивными американскими империалистами".

Красивые лозунги без указания путей их реализации - это та самая "Слепящая тьма".
Starikan
2
 
Повідомлень: 18828
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2431 раз.
Подякували: 3045 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 23:46

  Goodman написав:
  ЛАД написав:то для Украины это... Чернобыль шуткой покажется.

ви не владеете мат частью .
авария на реакторе и ядерний взрив - разние вещи.
ТЯО применим для достижения тактической цели, а не просто лупануть.
лупануть уже не вийдет.

Разные вещи.
Но уточните, что Вы имеете ввиду под тактическими целями.
Уничтожение Харькова, Чернигова, Днепра - тоже тактические цели.
Удар по "центру принятия решений" тоже.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22831
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 1815181618171818>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: juristkostya і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 99281
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 458200
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3386
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Глобус (155)
27.07.2022 00:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.