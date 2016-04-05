ЛАД написав: Вы наверняка помните "Моральный кодекс строителя коммунизма". Как ни смешно, но он практически очень близок к христианским 10 заповедям. Несмотря на борьбу с религией. Но это всё же кодекс и мораль. Меня тут некоторые часто называют "совком". Я, в общем, и не обижаюсь. Что бы сегодня не говорили в идеологии Союза было много правильного. Именно в идеологии, а не в практике. В практике было много... всякого. В идеологии - отрицание национализма, равенство людей независимо от любых признаков, выражаясь современным языком - глобализация, ещё много чего хорошего. При этом - воспитание патриотизма.
А вы не останавливайтесь, припомните и плохое в идеологии, многое из которого проистекает из перечисленного вами "хорошего".
Подскажите, буду благодарен. Только именно из идеологии, а не практики.
juristkostya написав:ЛАД просто, сейчас мало кто знает творчество Высоцкого достаточно глубоко, чтобы... Отсюда и восторги в коментах, и сам факт появления такой песни.
Вы слишком много хотите от современной публики. Но появление в кадре поющего Высоцкого лично меня оттолкнуло, прослушал до конца без видео.
А сам ВВ всегда был патриотом СССР, тупые цековцы и обкомовцы гнобили его по дурости (за "хулиганские" песни) и отчасти из зависти, что хорошо зарабатывает, любим народом, женат на француженке и гоняет по заграницам. Пока не сообразили, что нужно не завидовать, а поломать стариковскую совковую систему в своих интересах, в чем и преуспели.
ЛАД написав:Если ТЯО это тактическое ядерное оружие, то не надо такого решения. Это гибель Украины. Тем более, что неизвестно, остановится ли на тактическом.
не гибель остановится
Не верю в применение только одного заряда. Если их будет хотя бы относительно много (десяток-два), то для Украины это... Чернобыль шуткой покажется. После такого применения удержаться от стратегических ударов не очень просто. Хотя при ударах только по Украине возможно.
22:05 ГУ ФСИН России: Икею может заменить продукция заключенных по показателю "цена/качество"
Об этом со ссылкой на начальника главка ФСИН по Свердловской области Александра Федорова пишет РБК.
С его слов, продукция, которую производят заключенные российского ГУЛАГа, может заменить бренды, которые ушли из России.
«Не сомневаюсь, что по целому ряду сегментов наши учреждения вполне могут заменить иностранные компании — особенно с учетом того, что товарооборот и количество занятых на производстве людей год из года растут», — сказал Федоров. Также он добавил, что «показатель цена/качество» во ФСИН выше, чем у зарубежных аналогов.
По мнению начальника отдела трудовой адаптации осужденных ГУ ФСИН по Свердловской области Ивана Шаркова, продукция заключенных может заменить продукцию IKEA, бренда, ушедшего с российского рынка.
«Если сравнивать мебель — у нас и качество лучше, и цены ниже. Мы не коммерсанты», — цитирует Шаркова РБК.
ЛАД написав: Вы наверняка помните "Моральный кодекс строителя коммунизма". Как ни смешно, но он практически очень близок к христианским 10 заповедям. Несмотря на борьбу с религией. Но это всё же кодекс и мораль. Меня тут некоторые часто называют "совком". Я, в общем, и не обижаюсь. Что бы сегодня не говорили в идеологии Союза было много правильного. Именно в идеологии, а не в практике. В практике было много... всякого. В идеологии - отрицание национализма, равенство людей независимо от любых признаков, выражаясь современным языком - глобализация, ещё много чего хорошего. При этом - воспитание патриотизма.
А вы не останавливайтесь, припомните и плохое в идеологии, многое из которого проистекает из перечисленного вами "хорошего".
Подскажите, буду благодарен. Только именно из идеологии, а не практики.
Вообще-то практика первична Отрицание национализма и "глобализация" по-советски - это вера в победу коммунизма в мировом масштабе, это отрицание независимости стран Варшавского блока. А вот когда речь заходила о деколонизации, национализм "молодых африканских наций" выходил на первый план. Равенство людей по-советски - это просто идеология уравниловки. Патриотизм по-советски - борьба с "космополитами" и "агрессивными американскими империалистами".
Красивые лозунги без указания путей их реализации - это та самая "Слепящая тьма".