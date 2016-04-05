22:05 ГУ ФСИН России: Икею может заменить продукция заключенных по показателю "цена/качество"



Об этом со ссылкой на начальника главка ФСИН по Свердловской области Александра Федорова пишет РБК.



С его слов, продукция, которую производят заключенные российского ГУЛАГа, может заменить бренды, которые ушли из России.



«Не сомневаюсь, что по целому ряду сегментов наши учреждения вполне могут заменить иностранные компании — особенно с учетом того, что товарооборот и количество занятых на производстве людей год из года растут», — сказал Федоров. Также он добавил, что «показатель цена/качество» во ФСИН выше, чем у зарубежных аналогов.



По мнению начальника отдела трудовой адаптации осужденных ГУ ФСИН по Свердловской области Ивана Шаркова, продукция заключенных может заменить продукцию IKEA, бренда, ушедшего с российского рынка.



«Если сравнивать мебель — у нас и качество лучше, и цены ниже. Мы не коммерсанты», — цитирует Шаркова РБК.