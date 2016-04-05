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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1815181618171818
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 23:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Деды !!!!
Вы тут шото за совок и Спасибо шо жывого вспомнили плотно
Я просто чуть не помер перед той Олимпиадой
Спасли, Папа с Дедом завязки имели хорошие на немецкие лекарства
Сейчас такими и ребят с нуля поднимают, абы кости хоть как сложить можно было под Илизарова
Вы краще скажите, как вы относитесь к тому, что в «период расцвета и полёта Юры» в 61м году расстреляли группу валютчиков приняв задним числом новый закон про «шлёп» за незаконные валютные операции
Это как по вашему - окуеть, расцвет Ымпэрии или так, винтики решили стать шурупами, «поезд идёт-кочегары дохнут»???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 23:50

  ЛАД написав:
22:05 ГУ ФСИН России: Икею может заменить продукция заключенных по показателю "цена/качество"

Об этом со ссылкой на начальника главка ФСИН по Свердловской области Александра Федорова пишет РБК.

С его слов, продукция, которую производят заключенные российского ГУЛАГа, может заменить бренды, которые ушли из России.

«Не сомневаюсь, что по целому ряду сегментов наши учреждения вполне могут заменить иностранные компании — особенно с учетом того, что товарооборот и количество занятых на производстве людей год из года растут», — сказал Федоров. Также он добавил, что «показатель цена/качество» во ФСИН выше, чем у зарубежных аналогов.

По мнению начальника отдела трудовой адаптации осужденных ГУ ФСИН по Свердловской области Ивана Шаркова, продукция заключенных может заменить продукцию IKEA, бренда, ушедшего с российского рынка.

«Если сравнивать мебель — у нас и качество лучше, и цены ниже. Мы не коммерсанты», — цитирует Шаркова РБК.

http://surl.li/cnmva
:D

плохой ориентир для сравнения они выбрали.... я б на примере какого-нибудь Sryderco (https://spyderco-ua.com/) доносил. Вот уж где ФСИН вне конкуренции.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 23:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Уничтожение Харькова, Чернигова, Днепра - тоже тактические цели.
Удар по "центру принятия решений" тоже.

ваша кровожадность не имеет границ.
где ставилось целеуказание уничтожения городов?
тактическая цель сдержать наступление, развить перевес на участке , на квадрате карте.
русские уже поумнели, центри принятия решения существуют только в головах пропагандонов и людей которие им верят. Уже все решения давно приняти , как механизм.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 23:51

  Starikan написав:............
Вообще-то практика первична :)
Отрицание национализма и "глобализация" по-советски - это вера в победу коммунизма в мировом масштабе, это отрицание независимости стран Варшавского блока. А вот когда речь заходила о деколонизации, национализм "молодых африканских наций" выходил на первый план. Равенство людей по-советски - это просто идеология уравниловки. Патриотизм по-советски - борьба с "космополитами" и "агрессивными американскими империалистами".

Красивые лозунги без указания путей их реализации - это та самая "Слепящая тьма".

Практика, конечно, первична.
Но практика и идеология в истории достаточно часто не совпадают.
Не буду приводить примеры из истории христианства, Вы их прекрасно знаете. Можно выстроить гораздо более длинный ряд событий, явно противоречащих христианской идеологии и 10 заповедям. Сегодняшнее поведение Кирилла и вообще РПЦ достаточно скромный пример.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 23:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  барабашов написав:в 61м году расстреляли группу валютчиков приняв задним числом новый закон про «шлёп» за незаконные валютные операции
группа демонстрантов в Новочеркасске в 62-м была сильно многочисленнее группы валютчиков в 61-м, еслишо.... А уж насколько их мотивы были благонравнее, тут даже обсуждать смешно.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 23:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но практика и идеология в истории достаточно часто не совпадают.
всегда совпадают.
Просто, декларируемые лозунги не есть реальная идеология, вот и всё. А реальная идеология - она всегда совпадает с реальной практикой.
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