Деды !!!! Вы тут шото за совок и Спасибо шо жывого вспомнили плотно Я просто чуть не помер перед той Олимпиадой Спасли, Папа с Дедом завязки имели хорошие на немецкие лекарства Сейчас такими и ребят с нуля поднимают, абы кости хоть как сложить можно было под Илизарова Вы краще скажите, как вы относитесь к тому, что в «период расцвета и полёта Юры» в 61м году расстреляли группу валютчиков приняв задним числом новый закон про «шлёп» за незаконные валютные операции Это как по вашему - окуеть, расцвет Ымпэрии или так, винтики решили стать шурупами, «поезд идёт-кочегары дохнут»???
22:05 ГУ ФСИН России: Икею может заменить продукция заключенных по показателю "цена/качество"
Об этом со ссылкой на начальника главка ФСИН по Свердловской области Александра Федорова пишет РБК.
С его слов, продукция, которую производят заключенные российского ГУЛАГа, может заменить бренды, которые ушли из России.
«Не сомневаюсь, что по целому ряду сегментов наши учреждения вполне могут заменить иностранные компании — особенно с учетом того, что товарооборот и количество занятых на производстве людей год из года растут», — сказал Федоров. Также он добавил, что «показатель цена/качество» во ФСИН выше, чем у зарубежных аналогов.
По мнению начальника отдела трудовой адаптации осужденных ГУ ФСИН по Свердловской области Ивана Шаркова, продукция заключенных может заменить продукцию IKEA, бренда, ушедшего с российского рынка.
«Если сравнивать мебель — у нас и качество лучше, и цены ниже. Мы не коммерсанты», — цитирует Шаркова РБК.
ЛАД написав:Уничтожение Харькова, Чернигова, Днепра - тоже тактические цели. Удар по "центру принятия решений" тоже.
ваша кровожадность не имеет границ. где ставилось целеуказание уничтожения городов? тактическая цель сдержать наступление, развить перевес на участке , на квадрате карте. русские уже поумнели, центри принятия решения существуют только в головах пропагандонов и людей которие им верят. Уже все решения давно приняти , как механизм.
Starikan написав:............ Вообще-то практика первична Отрицание национализма и "глобализация" по-советски - это вера в победу коммунизма в мировом масштабе, это отрицание независимости стран Варшавского блока. А вот когда речь заходила о деколонизации, национализм "молодых африканских наций" выходил на первый план. Равенство людей по-советски - это просто идеология уравниловки. Патриотизм по-советски - борьба с "космополитами" и "агрессивными американскими империалистами".
Красивые лозунги без указания путей их реализации - это та самая "Слепящая тьма".
Практика, конечно, первична. Но практика и идеология в истории достаточно часто не совпадают. Не буду приводить примеры из истории христианства, Вы их прекрасно знаете. Можно выстроить гораздо более длинный ряд событий, явно противоречащих христианской идеологии и 10 заповедям. Сегодняшнее поведение Кирилла и вообще РПЦ достаточно скромный пример.
ЛАД написав:Уничтожение Харькова, Чернигова, Днепра - тоже тактические цели. Удар по "центру принятия решений" тоже.
ваша кровожадность не имеет границ. где ставилось целеуказание уничтожения городов? тактическая цель сдержать наступление, развить перевес на участке , на квадрате карте. русские уже поумнели, центри принятия решения существуют только в головах пропагандонов и людей которие им верят. Уже все решения давно приняти , как механизм.
Центры принятия решения существуют в реальности президент, правительство, Генштаб. Они не рассредоточены, все в одном месте. "Квадрат карты" звучит хорошо, спокойно. Но любой город это тоже "квадрат карты". "сдержать наступление, развить перевес на участке" - это как? Ударить по фронту? И уничтожить и своих, и чужих. Спрятать свои войска от ядерного удара не получится. Применять заряды сверхмалой мощности (до 1 Кт) смысла нет - только гусей дразнить, близкие результаты можно получить обычным оружием. БОльшие заряды уже будет значительно серьёзнее. Ой, да не хочу анализировать такое.
ЛАД написав:Но практика и идеология в истории достаточно часто не совпадают.
всегда совпадают. Просто, декларируемые лозунги не есть реальная идеология, вот и всё. А реальная идеология - она всегда совпадает с реальной практикой.
Идеология христианства совпадает с его практикой? По-моему, даже близко нет. Какая из заповедей не была нарушена? разве что первая и третья. Первая, потому что тогда человек уже не христианин, т.е. ничего не нарушает, а третья , потому что имени бога никто не знает.