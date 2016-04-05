Додано: Сер 27 лип, 2022 07:01

ЛАД написав: рогибаться, как многие нынешние росс. певцы (и не только) из страха или заботы о материальном благополучии, он бы не стал. рогибаться, как многие нынешние росс. певцы (и не только) из страха или заботы о материальном благополучии, он бы не стал.

ЛАД написав: Меня тут некоторые часто называют "совком". Я, в общем, и не обижаюсь Меня тут некоторые часто называют "совком". Я, в общем, и не обижаюсь

высоцкий? Зачем то владел иномарками, когда простой рабочий не мог купить жигули. Всегда выездной, роли в топовых фильмах, наркота на которую власть закрывала глаза. Скверный характер, который в театре еле терпели. Баловень судьбы. Другие просто за анекдот на нарах гнили. А похороны которые разрешили провести в Москве в разгар олимпиады? Да всем бы так жить. Зачем то он был нужен КГБ.Творчество интересное, автор тонко чувствовал что думает народ про власть и про жизнь в ссср, материализовывал это в стихах и нотах. Но не нужно смешивать человека с его творчеством. Бывают очень далеки они одно от другого.. И Путинская рф это далеко не Брежневский ссср. Материальные блага стали доступнее, зато свобода теперь стоит космос как дорого.Сейчас есть ему современный аналог Вася Обломов.совок? нееее вы идеалист. Совок это тот кто на собраниях за коммунизм а сам с работы тянет что плохо лежит. Или приторговывает в коллективе чем то дефицитным. И лижет ж..пы начальству так что ему закрывают глаза на всё. Умеет доставать дефициты и заводить нужные связи. Уверен вы не такой)