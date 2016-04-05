RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1816181718181819>
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 23:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Деды !!!!
Вы тут шото за совок и Спасибо шо жывого вспомнили плотно
Я просто чуть не помер перед той Олимпиадой
Спасли, Папа с Дедом завязки имели хорошие на немецкие лекарства
Сейчас такими и ребят с нуля поднимают, абы кости хоть как сложить можно было под Илизарова
Вы краще скажите, как вы относитесь к тому, что в «период расцвета и полёта Юры» в 61м году расстреляли группу валютчиков приняв задним числом новый закон про «шлёп» за незаконные валютные операции
Это как по вашему - окуеть, расцвет Ымпэрии или так, винтики решили стать шурупами, «поезд идёт-кочегары дохнут»???
барабашов
 
Повідомлень: 2427
З нами з: 16.06.15
Подякував: 230 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 23:50

  ЛАД написав:
22:05 ГУ ФСИН России: Икею может заменить продукция заключенных по показателю "цена/качество"

Об этом со ссылкой на начальника главка ФСИН по Свердловской области Александра Федорова пишет РБК.

С его слов, продукция, которую производят заключенные российского ГУЛАГа, может заменить бренды, которые ушли из России.

«Не сомневаюсь, что по целому ряду сегментов наши учреждения вполне могут заменить иностранные компании — особенно с учетом того, что товарооборот и количество занятых на производстве людей год из года растут», — сказал Федоров. Также он добавил, что «показатель цена/качество» во ФСИН выше, чем у зарубежных аналогов.

По мнению начальника отдела трудовой адаптации осужденных ГУ ФСИН по Свердловской области Ивана Шаркова, продукция заключенных может заменить продукцию IKEA, бренда, ушедшего с российского рынка.

«Если сравнивать мебель — у нас и качество лучше, и цены ниже. Мы не коммерсанты», — цитирует Шаркова РБК.

http://surl.li/cnmva
:D

плохой ориентир для сравнения они выбрали.... я б на примере какого-нибудь Sryderco (https://spyderco-ua.com/) доносил. Вот уж где ФСИН вне конкуренции.
juristkostya
 
Повідомлень: 4775
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 23:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Уничтожение Харькова, Чернигова, Днепра - тоже тактические цели.
Удар по "центру принятия решений" тоже.

ваша кровожадность не имеет границ.
где ставилось целеуказание уничтожения городов?
тактическая цель сдержать наступление, развить перевес на участке , на квадрате карте.
русские уже поумнели, центри принятия решения существуют только в головах пропагандонов и людей которие им верят. Уже все решения давно приняти , как механизм.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5179
З нами з: 23.11.14
Подякував: 721 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 23:51

  Starikan написав:............
Вообще-то практика первична :)
Отрицание национализма и "глобализация" по-советски - это вера в победу коммунизма в мировом масштабе, это отрицание независимости стран Варшавского блока. А вот когда речь заходила о деколонизации, национализм "молодых африканских наций" выходил на первый план. Равенство людей по-советски - это просто идеология уравниловки. Патриотизм по-советски - борьба с "космополитами" и "агрессивными американскими империалистами".

Красивые лозунги без указания путей их реализации - это та самая "Слепящая тьма".

Практика, конечно, первична.
Но практика и идеология в истории достаточно часто не совпадают.
Не буду приводить примеры из истории христианства, Вы их прекрасно знаете. Можно выстроить гораздо более длинный ряд событий, явно противоречащих христианской идеологии и 10 заповедям. Сегодняшнее поведение Кирилла и вообще РПЦ достаточно скромный пример.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22833
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 23:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  барабашов написав:в 61м году расстреляли группу валютчиков приняв задним числом новый закон про «шлёп» за незаконные валютные операции
группа демонстрантов в Новочеркасске в 62-м была сильно многочисленнее группы валютчиков в 61-м, еслишо.... А уж насколько их мотивы были благонравнее, тут даже обсуждать смешно.
juristkostya
 
Повідомлень: 4775
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 23:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но практика и идеология в истории достаточно часто не совпадают.
всегда совпадают.
Просто, декларируемые лозунги не есть реальная идеология, вот и всё. А реальная идеология - она всегда совпадает с реальной практикой.
juristkostya
 
Повідомлень: 4775
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 00:26

  Goodman написав:
  ЛАД написав:Уничтожение Харькова, Чернигова, Днепра - тоже тактические цели.
Удар по "центру принятия решений" тоже.

ваша кровожадность не имеет границ.
где ставилось целеуказание уничтожения городов?
тактическая цель сдержать наступление, развить перевес на участке , на квадрате карте.
русские уже поумнели, центри принятия решения существуют только в головах пропагандонов и людей которие им верят. Уже все решения давно приняти , как механизм.

Центры принятия решения существуют в реальности президент, правительство, Генштаб. Они не рассредоточены, все в одном месте.
"Квадрат карты" звучит хорошо, спокойно. Но любой город это тоже "квадрат карты".
"сдержать наступление, развить перевес на участке" - это как? Ударить по фронту?
И уничтожить и своих, и чужих. Спрятать свои войска от ядерного удара не получится.
Применять заряды сверхмалой мощности (до 1 Кт) смысла нет - только гусей дразнить, близкие результаты можно получить обычным оружием. БОльшие заряды уже будет значительно серьёзнее.
Ой, да не хочу анализировать такое.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22833
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 00:30

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Но практика и идеология в истории достаточно часто не совпадают.
всегда совпадают.
Просто, декларируемые лозунги не есть реальная идеология, вот и всё. А реальная идеология - она всегда совпадает с реальной практикой.

Идеология христианства совпадает с его практикой?
По-моему, даже близко нет.
Какая из заповедей не была нарушена?
разве что первая и третья.
Первая, потому что тогда человек уже не христианин, т.е. ничего не нарушает, а третья , потому что имени бога никто не знает. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22833
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 07:01

  ЛАД написав:рогибаться, как многие нынешние росс. певцы (и не только) из страха или заботы о материальном благополучии, он бы не стал.
высоцкий? Зачем то владел иномарками, когда простой рабочий не мог купить жигули. Всегда выездной, роли в топовых фильмах, наркота на которую власть закрывала глаза. Скверный характер, который в театре еле терпели. Баловень судьбы. Другие просто за анекдот на нарах гнили. А похороны которые разрешили провести в Москве в разгар олимпиады? Да всем бы так жить. Зачем то он был нужен КГБ.

Творчество интересное, автор тонко чувствовал что думает народ про власть и про жизнь в ссср, материализовывал это в стихах и нотах. Но не нужно смешивать человека с его творчеством. Бывают очень далеки они одно от другого.. И Путинская рф это далеко не Брежневский ссср. Материальные блага стали доступнее, зато свобода теперь стоит космос как дорого.

Сейчас есть ему современный аналог Вася Обломов.


  ЛАД написав:Меня тут некоторые часто называют "совком". Я, в общем, и не обижаюсь
совок? нееее вы идеалист. Совок это тот кто на собраниях за коммунизм а сам с работы тянет что плохо лежит. Или приторговывает в коллективе чем то дефицитным. И лижет ж..пы начальству так что ему закрывают глаза на всё. Умеет доставать дефициты и заводить нужные связи. Уверен вы не такой)
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 27 лип, 2022 07:44, всього редагувалось 4 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14120
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2060 раз.
Подякували: 2898 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 07:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Ой, да не хочу анализировать такое.

и правильно, читаешь вас и 25 кадр телег, "большая игра" и "60 минут"
все как по нарративах.
уже третий день телеги долбят какая у нас ширина фронта, а в остальном так и есть - они и обичним оружием, "аналогов которому нет" только и дразнят гусей.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5179
З нами з: 23.11.14
Подякував: 721 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1816181718181819>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 99303
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 458264
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3387
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1005)
27.07.2022 08:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.