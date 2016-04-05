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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1816181718181819
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 07:29

Boris Johnson tipped to become next secretary general of Nato
https://www.telegraph.co.uk/politics/20 ... eral-nato/
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 08:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Меня тут некоторые часто называют "совком". Я, в общем, и не обижаюсь. Что бы сегодня не говорили в идеологии Союза было много правильного. Именно в идеологии, а не в практике. В практике было много... всякого.

В идеологии - отрицание национализма, равенство людей независимо от любых признаков, выражаясь современным языком - глобализация, ещё много чего хорошего. При этом - воспитание патриотизма.
Не хочу сказать, что в Союзе все пошли бы добровольцами на фронт, это, конечно, не так. Но многие сегодняшние рассуждения в те времена постеснялись бы высказывать. Общественная мораль была против.

Інтернаціоналізм = русифікації, на старості років вже можна було б це зрозуміти, коли все національне постурово витвсняється з побуту у фолкльорні ансамблі.
Католицька церква вже вибачилась за свої злочини, насилля згинуло, релігія залишилась. Німці вибачились за теорію і практику соціал-націоналізму, за злочини комунізму ніхто не вибачився. Різниця між релігією і ізмами в тому, що релігія вірить в надприроднє, а ізми в те, що існує якась особлива група людей - робітничий клас, "арійці", "скрєпна держава"... які, начебто, мають право на насильство над іншими.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 08:38

  ЛАД написав:Всё же не надо преувеличивать. Вероятность погибнуть, к счастью, значительно ниже.
т.е Вы хотите мне рассказать про кирпич. Типа и на улице может упасть :) Ну тогда мне объясните, если все так хорошо почему не особо народ на передок стремится? Ведь ден довольствие супер+ премия.
Востаннє редагувалось otg в Сер 27 лип, 2022 09:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 08:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:60-70-е были расцветом Союза

Cказки для детей. У нас тогда улица была не асфальтированная в городе, туалет-душ - на улице (и это в городе), о покупке холодильника/пылесоса - можно было только мечтать... А так конечно расцвет - запустили 1-го человека в космос+ спутник который отбивал морзе несколько недель.

  ЛАД написав:Меня тут некоторые часто называют "совком". Я, в общем, и не обижаюсь. Что бы сегодня не говорили в идеологии Союза было много правильного. Именно в идеологии, а не в практике. В практике было много... всякого.

В идеологии - отрицание национализма, равенство людей независимо от любых признаков, выражаясь современным языком - глобализация, ещё много чего хорошего. При этом - воспитание патриотизма.
Не хочу сказать, что в Союзе все пошли бы добровольцами на фронт, это, конечно, не так. Но многие сегодняшние рассуждения в те времена постеснялись бы высказывать. Общественная мораль была против.

У моих "предков" советы забрали землю, классная идеология - для кухарок и алкашей.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 08:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Велика гра. США, Україна, Росія та кінцева мета війни
https://www.liga.net/ua/politics/opinio ... skoy-chumy
V2
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 08:51

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:
22:05 ГУ ФСИН России: Икею может заменить продукция заключенных по показателю "цена/качество"

Об этом со ссылкой на начальника главка ФСИН по Свердловской области Александра Федорова пишет РБК.

С его слов, продукция, которую производят заключенные российского ГУЛАГа, может заменить бренды, которые ушли из России.

«Не сомневаюсь, что по целому ряду сегментов наши учреждения вполне могут заменить иностранные компании — особенно с учетом того, что товарооборот и количество занятых на производстве людей год из года растут», — сказал Федоров. Также он добавил, что «показатель цена/качество» во ФСИН выше, чем у зарубежных аналогов.

По мнению начальника отдела трудовой адаптации осужденных ГУ ФСИН по Свердловской области Ивана Шаркова, продукция заключенных может заменить продукцию IKEA, бренда, ушедшего с российского рынка.

«Если сравнивать мебель — у нас и качество лучше, и цены ниже. Мы не коммерсанты», — цитирует Шаркова РБК.

http://surl.li/cnmva
:D

плохой ориентир для сравнения они выбрали.... я б на примере какого-нибудь Sryderco (https://spyderco-ua.com/) доносил. Вот уж где ФСИН вне конкуренции.
Смешные Вы. Кто нибудь когда работал с тюрьмами? Зэки могут делать классные вещи, но только для себя. На государство там такое что никто не хочет брать.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 08:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Что бы сегодня не говорили в идеологии Союза было много правильного


Червоний терор Муравйова, репресії проти інтелігенції 1930-х, голодомор, депортації, розстріляне відродження ...

Ви по чий бік барикад?!!!


Стаття 3. Заборона пропаганди комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки

1. Пропаганда комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки визнається наругою над пам’яттю мільйонів жертв комуністичного тоталітарного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму та заборонена законом.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/317-19#Text

Тому, переставайте бути совком та спробуйте нарешті стати Людиною!!!
V2
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 08:57

  ЛАД написав:
  Goodman написав:
  ЛАД написав:Уничтожение Харькова, Чернигова, Днепра - тоже тактические цели.
Удар по "центру принятия решений" тоже.

ваша кровожадность не имеет границ.
где ставилось целеуказание уничтожения городов?
тактическая цель сдержать наступление, развить перевес на участке , на квадрате карте.
русские уже поумнели, центри принятия решения существуют только в головах пропагандонов и людей которие им верят. Уже все решения давно приняти , как механизм.

Центры принятия решения существуют в реальности президент, правительство, Генштаб. Они не рассредоточены, все в одном месте.
"Квадрат карты" звучит хорошо, спокойно. Но любой город это тоже "квадрат карты".
"сдержать наступление, развить перевес на участке" - это как? Ударить по фронту?
И уничтожить и своих, и чужих. Спрятать свои войска от ядерного удара не получится.
Применять заряды сверхмалой мощности (до 1 Кт) смысла нет - только гусей дразнить, близкие результаты можно получить обычным оружием. БОльшие заряды уже будет значительно серьёзнее.
Ой, да не хочу анализировать такое.
ЯО применяется для устрашения. Почитайте "операция механический апельсин" или найдите жирика где то так в 2014 году. Там предлагалось скинуть бомбу на полесские болота. Недавно мне скинули Березовца. Тот вообще рассказывает что россияне хотят ударить по атомной станции. Даже "вычислил" по какой :)
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 09:10

Вночі були чергові удари по Антонівському мосту.
Місцеві телеграм канали пускають слухи, що міст "фсьо", хоча жодних офіційних підтверджень нема.
Зато є підтвердження про звільнення ще двох сіл в районі Давидового Броду.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 09:15

  V2 написав:Велика гра. США, Україна, Росія та кінцева мета війни
https://www.liga.net/ua/politics/opinio ... skoy-chumy

Воно-то так.
Але в той же час рашка переформатує себе.

Ціна!
"За будь-яку ціну" - каже автор. Угу. От тільки платять її найдорожчим тільки українці.

Імхо. Нафіг такі ігри. Треба швидко перемагати (раз вже автор запевняє в не просто можливості цього, а легкісті. При бажанні).

Оті пісні про великі місії та тощо -- більш притаманні комунізму, який тут обговорюють вже декілька сторінок.
Обману піснями, щоб гроші відповідні не платити...
detroytred
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