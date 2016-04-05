ЛАД написав:Меня тут некоторые часто называют "совком". Я, в общем, и не обижаюсь. Что бы сегодня не говорили в идеологии Союза было много правильного. Именно в идеологии, а не в практике. В практике было много... всякого.
В идеологии - отрицание национализма, равенство людей независимо от любых признаков, выражаясь современным языком - глобализация, ещё много чего хорошего. При этом - воспитание патриотизма. Не хочу сказать, что в Союзе все пошли бы добровольцами на фронт, это, конечно, не так. Но многие сегодняшние рассуждения в те времена постеснялись бы высказывать. Общественная мораль была против.
Інтернаціоналізм = русифікації, на старості років вже можна було б це зрозуміти, коли все національне постурово витвсняється з побуту у фолкльорні ансамблі. Католицька церква вже вибачилась за свої злочини, насилля згинуло, релігія залишилась. Німці вибачились за теорію і практику соціал-націоналізму, за злочини комунізму ніхто не вибачився. Різниця між релігією і ізмами в тому, що релігія вірить в надприроднє, а ізми в те, що існує якась особлива група людей - робітничий клас, "арійці", "скрєпна держава"... які, начебто, мають право на насильство над іншими.
Cказки для детей. У нас тогда улица была не асфальтированная в городе, туалет-душ - на улице (и это в городе), о покупке холодильника/пылесоса - можно было только мечтать... А так конечно расцвет - запустили 1-го человека в космос+ спутник который отбивал морзе несколько недель.
ЛАД написав:Меня тут некоторые часто называют "совком". Я, в общем, и не обижаюсь. Что бы сегодня не говорили в идеологии Союза было много правильного. Именно в идеологии, а не в практике. В практике было много... всякого.
В идеологии - отрицание национализма, равенство людей независимо от любых признаков, выражаясь современным языком - глобализация, ещё много чего хорошего. При этом - воспитание патриотизма. Не хочу сказать, что в Союзе все пошли бы добровольцами на фронт, это, конечно, не так. Но многие сегодняшние рассуждения в те времена постеснялись бы высказывать. Общественная мораль была против.
У моих "предков" советы забрали землю, классная идеология - для кухарок и алкашей.
22:05 ГУ ФСИН России: Икею может заменить продукция заключенных по показателю "цена/качество"
Об этом со ссылкой на начальника главка ФСИН по Свердловской области Александра Федорова пишет РБК.
С его слов, продукция, которую производят заключенные российского ГУЛАГа, может заменить бренды, которые ушли из России.
«Не сомневаюсь, что по целому ряду сегментов наши учреждения вполне могут заменить иностранные компании — особенно с учетом того, что товарооборот и количество занятых на производстве людей год из года растут», — сказал Федоров. Также он добавил, что «показатель цена/качество» во ФСИН выше, чем у зарубежных аналогов.
По мнению начальника отдела трудовой адаптации осужденных ГУ ФСИН по Свердловской области Ивана Шаркова, продукция заключенных может заменить продукцию IKEA, бренда, ушедшего с российского рынка.
«Если сравнивать мебель — у нас и качество лучше, и цены ниже. Мы не коммерсанты», — цитирует Шаркова РБК.
ЛАД написав:Что бы сегодня не говорили в идеологии Союза было много правильного
Червоний терор Муравйова, репресії проти інтелігенції 1930-х, голодомор, депортації, розстріляне відродження ...
Ви по чий бік барикад?!!!
Стаття 3. Заборона пропаганди комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки
1. Пропаганда комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки визнається наругою над пам’яттю мільйонів жертв комуністичного тоталітарного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму та заборонена законом. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/317-19#Text
Тому, переставайте бути совком та спробуйте нарешті стати Людиною!!!
ЛАД написав:Уничтожение Харькова, Чернигова, Днепра - тоже тактические цели. Удар по "центру принятия решений" тоже.
ваша кровожадность не имеет границ. где ставилось целеуказание уничтожения городов? тактическая цель сдержать наступление, развить перевес на участке , на квадрате карте. русские уже поумнели, центри принятия решения существуют только в головах пропагандонов и людей которие им верят. Уже все решения давно приняти , как механизм.
Центры принятия решения существуют в реальности президент, правительство, Генштаб. Они не рассредоточены, все в одном месте. "Квадрат карты" звучит хорошо, спокойно. Но любой город это тоже "квадрат карты". "сдержать наступление, развить перевес на участке" - это как? Ударить по фронту? И уничтожить и своих, и чужих. Спрятать свои войска от ядерного удара не получится. Применять заряды сверхмалой мощности (до 1 Кт) смысла нет - только гусей дразнить, близкие результаты можно получить обычным оружием. БОльшие заряды уже будет значительно серьёзнее. Ой, да не хочу анализировать такое.
ЯО применяется для устрашения. Почитайте "операция механический апельсин" или найдите жирика где то так в 2014 году. Там предлагалось скинуть бомбу на полесские болота. Недавно мне скинули Березовца. Тот вообще рассказывает что россияне хотят ударить по атомной станции. Даже "вычислил" по какой
Вночі були чергові удари по Антонівському мосту. Місцеві телеграм канали пускають слухи, що міст "фсьо", хоча жодних офіційних підтверджень нема. Зато є підтвердження про звільнення ще двох сіл в районі Давидового Броду.