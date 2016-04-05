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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1813181418151816>
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 23:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Уничтожение Харькова, Чернигова, Днепра - тоже тактические цели.
Удар по "центру принятия решений" тоже.

ваша кровожадность не имеет границ.
где ставилось целеуказание уничтожения городов?
тактическая цель сдержать наступление, развить перевес на участке , на квадрате карте.
русские уже поумнели, центри принятия решения существуют только в головах пропагандонов и людей которие им верят. Уже все решения давно приняти , как механизм.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 00:26

  Goodman написав:
  ЛАД написав:Уничтожение Харькова, Чернигова, Днепра - тоже тактические цели.
Удар по "центру принятия решений" тоже.

ваша кровожадность не имеет границ.
где ставилось целеуказание уничтожения городов?
тактическая цель сдержать наступление, развить перевес на участке , на квадрате карте.
русские уже поумнели, центри принятия решения существуют только в головах пропагандонов и людей которие им верят. Уже все решения давно приняти , как механизм.

Центры принятия решения существуют в реальности президент, правительство, Генштаб. Они не рассредоточены, все в одном месте.
"Квадрат карты" звучит хорошо, спокойно. Но любой город это тоже "квадрат карты".
"сдержать наступление, развить перевес на участке" - это как? Ударить по фронту?
И уничтожить и своих, и чужих. Спрятать свои войска от ядерного удара не получится.
Применять заряды сверхмалой мощности (до 1 Кт) смысла нет - только гусей дразнить, близкие результаты можно получить обычным оружием. БОльшие заряды уже будет значительно серьёзнее.
Ой, да не хочу анализировать такое.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 07:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Ой, да не хочу анализировать такое.

и правильно, читаешь вас и 25 кадр телег, "большая игра" и "60 минут"
все как по нарративах.
уже третий день телеги долбят какая у нас ширина фронта, а в остальном так и есть - они и обичним оружием, "аналогов которому нет" только и дразнят гусей.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 07:29

Boris Johnson tipped to become next secretary general of Nato
https://www.telegraph.co.uk/politics/20 ... eral-nato/
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 08:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Велика гра. США, Україна, Росія та кінцева мета війни
https://www.liga.net/ua/politics/opinio ... skoy-chumy
V2
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 09:10

Вночі були чергові удари по Антонівському мосту.
Місцеві телеграм канали пускають слухи, що міст "фсьо", хоча жодних офіційних підтверджень нема.
Зато є підтвердження про звільнення ще двох сіл в районі Давидового Броду.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 09:15

  V2 написав:Велика гра. США, Україна, Росія та кінцева мета війни
https://www.liga.net/ua/politics/opinio ... skoy-chumy

Воно-то так.
Але в той же час рашка переформатує себе.

Ціна!
"За будь-яку ціну" - каже автор. Угу. От тільки платять її найдорожчим тільки українці.

Імхо. Нафіг такі ігри. Треба швидко перемагати (раз вже автор запевняє в не просто можливості цього, а легкісті. При бажанні).

Оті пісні про великі місії та тощо -- більш притаманні комунізму, який тут обговорюють вже декілька сторінок.
Обману піснями, щоб гроші відповідні не платити...

З.и. А на лихих чиновників та Ко Європи у Штатів, гадаю, найшлися б інструменти впливу. Подешевше ніж тисячі життів українців.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 09:25

  otg написав: Кто нибудь когда работал с тюрьмами? Зэки могут делать классные вещи, но только для себя.

Везде то вы побывали.

❗️ЗСУ підтвердили нічні удари по Антонівському мосту під Херсоном

Так, знищено одне з основних дорожніх сполучень, але не головне. Ось що каже воєнний експерт Том Купер з приводу цього:

«Однак, я так часто звертаю увагу на це, що не розумію, чому досі багато хто не може збагнути: основою російської логістичної системи є залізниці. Залізниці та потяги, пані та панове: ось що доставляє росармії припаси. Чому? Тому що коли росіяни воюють, вони завжди воюють роблять це з розмахом: один вантажний поїзд може перевезти 5000 тонн вантажу. Тепер подумайте, скільки вантажівок потрібно для того, щоб перевезти стільки.

Без сумніву, навіть швидкий погляд на будь-яку хорошу карту України миттєво продемонструє: все, що зробили росіяни за останні три місяці, це просунулись від наявних залізничних вузлів уздовж доступних залізничних ліній.

Тому: розраховувати на те, що знесення одного автомобільного мосту зараз призведе до чогось типу в Херсонській області «все зміниться» ігноруючи ключовий залізничний міст… та ні.»

Зруйнувати консольні мости, як Антонівський залізничний, надзвичайно важко. Навіть за допомогою високоточних боєприпасів, бо вони мають тенденцію «пролітати крізь конструкцію»,


https://t.me/irpingrisha/9007
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 27 лип, 2022 09:28, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 09:27

Ховайтесь, орки, 3,14_ць прийшов)))

  sashaqbl написав:Вночі були чергові удари по Антонівському мосту.
Місцеві телеграм канали пускають слухи, що міст "фсьо", хоча жодних офіційних підтверджень нема.


Місцеві кажуть, що суттєво пошкоджено дві опори та майже вибито один проліт (третій). Дуже хочу побачити фото/підтвердження.
Генерал Марченко повернувся командувати до Мико 8)
fler
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 09:55

  fler написав:
Місцеві кажуть, що суттєво пошкоджено дві опори та майже вибито один проліт (третій). Дуже хочу побачити фото/підтвердження.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1716241668751481&set=p.1716241668751481&type=3
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