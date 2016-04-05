ЛАД написав:Уничтожение Харькова, Чернигова, Днепра - тоже тактические цели. Удар по "центру принятия решений" тоже.
ваша кровожадность не имеет границ. где ставилось целеуказание уничтожения городов? тактическая цель сдержать наступление, развить перевес на участке , на квадрате карте. русские уже поумнели, центри принятия решения существуют только в головах пропагандонов и людей которие им верят. Уже все решения давно приняти , как механизм.
ЛАД написав:Уничтожение Харькова, Чернигова, Днепра - тоже тактические цели. Удар по "центру принятия решений" тоже.
ваша кровожадность не имеет границ. где ставилось целеуказание уничтожения городов? тактическая цель сдержать наступление, развить перевес на участке , на квадрате карте. русские уже поумнели, центри принятия решения существуют только в головах пропагандонов и людей которие им верят. Уже все решения давно приняти , как механизм.
Центры принятия решения существуют в реальности президент, правительство, Генштаб. Они не рассредоточены, все в одном месте. "Квадрат карты" звучит хорошо, спокойно. Но любой город это тоже "квадрат карты". "сдержать наступление, развить перевес на участке" - это как? Ударить по фронту? И уничтожить и своих, и чужих. Спрятать свои войска от ядерного удара не получится. Применять заряды сверхмалой мощности (до 1 Кт) смысла нет - только гусей дразнить, близкие результаты можно получить обычным оружием. БОльшие заряды уже будет значительно серьёзнее. Ой, да не хочу анализировать такое.
и правильно, читаешь вас и 25 кадр телег, "большая игра" и "60 минут" все как по нарративах. уже третий день телеги долбят какая у нас ширина фронта, а в остальном так и есть - они и обичним оружием, "аналогов которому нет" только и дразнят гусей.
Вночі були чергові удари по Антонівському мосту. Місцеві телеграм канали пускають слухи, що міст "фсьо", хоча жодних офіційних підтверджень нема. Зато є підтвердження про звільнення ще двох сіл в районі Давидового Броду.
otg написав: Кто нибудь когда работал с тюрьмами? Зэки могут делать классные вещи, но только для себя.
Везде то вы побывали.
❗️ЗСУ підтвердили нічні удари по Антонівському мосту під Херсоном
Так, знищено одне з основних дорожніх сполучень, але не головне. Ось що каже воєнний експерт Том Купер з приводу цього:
«Однак, я так часто звертаю увагу на це, що не розумію, чому досі багато хто не може збагнути: основою російської логістичної системи є залізниці. Залізниці та потяги, пані та панове: ось що доставляє росармії припаси. Чому? Тому що коли росіяни воюють, вони завжди воюють роблять це з розмахом: один вантажний поїзд може перевезти 5000 тонн вантажу. Тепер подумайте, скільки вантажівок потрібно для того, щоб перевезти стільки.
Без сумніву, навіть швидкий погляд на будь-яку хорошу карту України миттєво продемонструє: все, що зробили росіяни за останні три місяці, це просунулись від наявних залізничних вузлів уздовж доступних залізничних ліній.
Тому: розраховувати на те, що знесення одного автомобільного мосту зараз призведе до чогось типу в Херсонській області «все зміниться» ігноруючи ключовий залізничний міст… та ні.»
Зруйнувати консольні мости, як Антонівський залізничний, надзвичайно важко. Навіть за допомогою високоточних боєприпасів, бо вони мають тенденцію «пролітати крізь конструкцію»,