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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1813181418151816
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 09:56

fler Є відео з моста: https://t.me/BerezaJuice/17837
А це по ходу фотошоп:
  otg написав:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1716241668751481&set=p.1716241668751481&type=3
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 10:02

  fler написав:
  sashaqbl написав:Вночі були чергові удари по Антонівському мосту.
Місцеві телеграм канали пускають слухи, що міст "фсьо", хоча жодних офіційних підтверджень нема.


Місцеві кажуть, що суттєво пошкоджено дві опори та майже вибито один проліт (третій). Дуже хочу побачити фото/підтвердження.
Генерал Марченко повернувся командувати до Мико 8)

давно уже гуляет
Зображення
еще видео есть-техника не пройдет и агент новососсии радует Зображення
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Сер 27 лип, 2022 10:12, всього редагувалось 1 раз.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 10:03

Орки! Уйопуйте нах з нашої землі!!!

  vitaliian написав:
❗️ЗСУ підтвердили нічні удари по Антонівському мосту під Херсоном

Так, знищено одне з основних дорожніх сполучень, але не головне. Ось що каже воєнний експерт Том Купер з приводу цього:

«Однак, я так часто звертаю увагу на це, що не розумію, чому досі багато хто не може збагнути: основою російської логістичної системи є залізниці. Залізниці та потяги, пані та панове: ось що доставляє росармії припаси. Чому? Тому що коли росіяни воюють, вони завжди воюють роблять це з розмахом: один вантажний поїзд може перевезти 5000 тонн вантажу. Тепер подумайте, скільки вантажівок потрібно для того, щоб перевезти стільки.

Без сумніву, навіть швидкий погляд на будь-яку хорошу карту України миттєво продемонструє: все, що зробили росіяни за останні три місяці, це просунулись від наявних залізничних вузлів уздовж доступних залізничних ліній.

Тому: розраховувати на те, що знесення одного автомобільного мосту зараз призведе до чогось типу в Херсонській області «все зміниться» ігноруючи ключовий залізничний міст… та ні.»

Зруйнувати консольні мости, як Антонівський залізничний, надзвичайно важко. Навіть за допомогою високоточних боєприпасів, бо вони мають тенденцію «пролітати крізь конструкцію»,


https://t.me/irpingrisha/9007[/quote]
Та то ми оркам грубо натякаємо - що уйопуйте самі поки не пізно - бо вхерачимо 2 мости і підемо в активний наступ! Що, на товарняках будете втікати?
Так ми і по колії вхерачимо - на все свій час! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 10:12

  Успіх написав:
  vitaliian написав:
❗️ЗСУ підтвердили нічні удари по Антонівському мосту під Херсоном
https://t.me/irpingrisha/9007

Та то ми оркам грубо натякаємо - що уйопуйте самі поки не пізно - бо вхерачимо 2 мости і підемо в активний наступ! Що, на товарняках будете втікати?
Так ми і по колії вхерачимо - на все свій час! :mrgreen:


В СМИ сообщают, что ночью кроме Антоновского моста повреждения получили также мост через Ингулец в Дарьевке и Антоновский железнодорожный мост.

Информация проверяется :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 10:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:В СМИ сообщают, что ночью кроме Антоновского моста повреждения получили также мост через Ингулец в Дарьевке и Антоновский железнодорожный мост.

В загальному новини хороші. Шанси, що цієї осені Херсон звільнять - значно зросли.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 10:32

  V2 написав:Велика гра. США, Україна, Росія та кінцева мета війни
https://www.liga.net/ua/politics/opinio ... skoy-chumy

Ну - так чи ні - але достатньо схоже . Що оце все затягування спеціально - це стало зрозуміло вже достатньо давно .
Ну і Україна може стати не тільки залізо і харчі , а ще й джерелом військової залоги там де треба . Колись запорожці були найкращою піхотою Європи . Можливо коло історії докрутиться до цього знову ...
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 10:39

  V2 написав:Велика гра. США, Україна, Росія та кінцева мета війни
https://www.liga.net/ua/politics/opinio ... skoy-chumy

Глупа стаття, побудована на ілюзіях. Я нарахував десь 5-6 ілюзій.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 10:49

Есть видео по мосту

https://t.me/dstrateg/859
vitaliian
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